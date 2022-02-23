За восемь лет после Майдана Украина так и не нашла ответов на угрозы, которые с самого начала были очевидны. Теперь же Минские соглашения сданы в архив, Москва признала республики Донбасса, риски для Киева в огромной степени возросли. А ответов на вызовы по-прежнему нет

Об этом говорили украинские политологи, принимавшие участие в программе «Черный квадрат», вышедшей в эфир на телеканале «Наш» во вторник, 22 февраля.

Ради чего это всё?

Ведущий программу политолог Вадим Карасев напомнил, что еще две недели назад в коридорах украинской власти — и не только там — многие торопили события: «ну скорей бы он — Путин — принял это решение, вышел из Минских соглашений». И вот Россия из них фактически вышла. Но что дальше?

По мнению Карасева, праздновать «дипломатическую победу» Киеву рано: этот выход — «де-факто означает право России на дальнейшее вторжение и на дальнейшее вырезание кусочков из территории Украины».

Политолог пояснил: Минские соглашения — «это единственный юридический документ, где есть обязательство России по территориальной целостности и суверенитету Украины» — пусть и без Крыма. Теперь таких обязательств нет, а у Москвы наверняка есть план и на такой случай, предположил Карасев. Саван или белый флаг? Слово на похоронах политических мертвецов Украины © ИА Антифашист

Киев рад аннигиляции «Минска-2» и теперь делает акцент на Будапештском меморандуме — а это вопрос гарантий ядерного нераспространения. Карасев в связи с этим отметил, что мюнхенская речь (президента Украины — Ред.) Зеленского могла подтолкнуть Россию к решительным шагам — «дипломатии иногда надо быть осторожнее».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва категорически против приёма Украины в НАТО, поскольку это создаст угрозу для России. По его словам, лучшим решением этого вопроса было бы, «чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути, реализовали бы идею нейтралитета».

Зеленский же требует от НАТО «открытых ответов»: примите Украину или нет? По словам Карасева, всё это — «игра слов».

«Но никто не хочет взять на себя ответственность признать, что сегодня не время вступать в НАТО. И ради этого вот это всё происходит, а на кону многие жизни», — сказал политолог.

«Без зонтика безопасности»

Политический эксперт Андрей Ермолаев подчеркнул, что за последние недели Киев в очередной раз заявил, что не будет выполнять Минские соглашения, заявил о возможности отказа от Будапештского меморандума — а это «мощнейший сигнал». Он напомнил, что при получении независимости в 1991 году Украина обязалась проводить нейтральную и внеблоковую политику.

Два месяца нагнетались страсти вокруг подготовки к возможной войне, публиковались «карты вторжения» и т.д., в считанные дни Киев получил тысячи тонн оружия, продолжил Ермолаев. По его словам, это не могло свершиться спонтанно, к этому готовились. Многие на Украине надеялись, что в этой ситуации РФ поддержит республики лишь «политически», ограничившись заявлениями и угрозами признания ЛДНР. Но реальность оказалась иной.

ЛДНР признаны, они вступили в военные и оборонные договорные отношения с РФ. Минские соглашения потеряли смысл. Более того, возник вопрос о границах республик — в Москве считают, что они должны быть в рамках Донецкой и Луганской областей. Но остается возможным продолжение минского переговорного процесса, считает эксперт. Что обсуждать? Может быть — формулу конфедеративных отношений с ЛДНР. Всё хорошо, когда всё плохо. Почему Польша, поддержав Украину, все же радуется признанию ЛДНР © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Политический эксперт Алексей Кущ тоже вспомнил о большой радости части украинского общества по поводу освобождения от «удавки» Минска-2, отметив, что на самом деле страна идёт «от удавки «Минска-2 к гильотине «Минска-3». Он предположил, что Украину может ждать «грузинский сценарий» (пятидневная война — Ред.). Сначала ЛДНР установятся в границах Луганской и Донецкой областей, затем, после определённой паузы, может быть внедрена концепция «Донецко-Криворожской республики» («это уже Харьковская, это уже частично Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области»).

Обсудили выступление президента США Байдена, который говорил, что США не имеют желания сражаться с Россией. Что касается экономических санкций против РФ, то Кущ отметил, что экономика России вполне эти санкции выдержит и может в результате стать более устойчивой.

Эксперт напомнил, что Россия фактически не зависит от внешних долговых источников финансирования. Говорят о падении фондового рынка — но российская экономика не зависит от фондового рынка. Зато Европа пока критически зависит от российских энергоресурсов. Поэтому ни отключения России от системы SWIFT, ни энергетического эмбарго — не будет, предположил эксперт.

А что Украина? Кущ отметил, что с 2015 года Украина жила в условиях военного конфликта низкой интенсивности, но теперь, с февраля 2022 года, перешла к ситуации, когда перманентно существует угроза большой войны с мощным соперником (РФ — Ред.) и — «без зонтика безопасности».

Без поддержки Запада

В свою очередь, заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук предположила, что негативного варианта развития событий можно избежать, если рассмотреть возможность изменения смысла и сути украинской державы. По её словам, Россия за последние месяцы — «в пять шагов» — поставила вопрос об изменении архитектуры безопасности в Европе и в мире. Этому хорошо помог Зеленский в Мюнхене своим пассажем о возможности отхода от Будапештского меморандума.

По этому поводу Вадим Карасев подчеркнул, что, помимо прочего, мюнхенская речь украинского президента была «антизападной», была речью авторитарного лидера, — а ведь ценность Украины в глазах Запада, по его мнению, именно в том, что это — «демократия». Если не так, если внутри Украины проводится авторитарная политика, тогда Киев останется без западной поддержки, предостерег эксперт. Границы республик Донбасса и перспективы войны © REUTERS, Gleb Garanich

Марина Ставнийчук подчеркнула, что минский процесс уже в прошлом, но — игра продолжается. И Зеленский должен определиться, хочет ли он быть президентом, который оставит страну хотя бы в тех границах, в которых он её получил, или же он хочет быть президентом, при котором Украины распадётся?

Два сценария: плохой и ужасный

Киев с 2014 года знал обо всех угрозах, но за восемь лет не нашёл ответов, считает политолог-международник Николай Капитоненко. По его словам, цель России состоит не в том, чтобы уничтожить Украину или вернуть в свою сферу влияния, но — Москва хочет минимизировать связанные с Украиной риски. Постоянно действующий кризис на территории Украины будет оказывать давление на киевскую власть, там будут принимать решения в узких рамках и «с коротким меню выбора».

Очевидно, что интересы США всё дальше расходятся с интересами Киева, и что делать дальше — это вопрос. Вообще, большой вопрос, ради чего Украина с 2014 года несла и несет потери — получается, что только «ради свободы проситься в НАТО», констатировал эксперт.

Что дальше? Возможные варианты развития событий после признания Россией республик Донбасса обрисовал бывший контрразведчик, эксперт в сфере безопасности и обороны Олег Стариков. По его мнению, в предшествующий период нагнетания напряженности действовала СВР, теперь же главная роль переходит в Генштабу. Когда войска стоят на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга — напряжение растёт, и «обязательно будет выстрел», подчеркнул эксперт.

По словам Старикова, любой выстрел может стать поводом к войне. И, если начнётся военная операция, то может последовать с юга, и будет организован «очередной котёл» для ВСУ. Если переговоры по вопросу границ ЛДНР не будет решен путем переговоров, то будет военное решение. То есть, продолжил эксперт, есть два варианта — «плохой и ужасный». Он выразил надежду на то, что руководство Украины это понимает и постарается не допустить хотя бы «ужасного» сценария.

Какова цель России?

В подключению к эфиру из Москвы политик и политолог Сергей Станкевич напомнил, что выполнение «Минска-2» не привело бы к распаду Украины, но могло бы привести к переучреждению государства, к отказу от нынешнего проекта «Анти-Россия» — но ни в коем случае не к гибели. Была бы «модель Квебека в составе Канады» — что страшного? Но последний шанс договориться был упущен, теперь минские соглашения сданы в архив, и был задействован тот сценарий, который мы видим.

Теперь всё стало гораздо сложнее, продолжил эксперт, пояснив: нет площадки для переговоров, нет правовых оснований для переговоров — нет Минских соглашений. Нет даже линии разграничения, поскольку она была зафиксирована только в этих соглашений. Теперь реализуемой выглядит модель Боснии и Герцеговины.

Что дальше, какие последствия для Украины? «В Москве предполагают, что теперь «партия войны» станет единственной и правящей на территории Украины, что все возможные оппозиционные голоса будут заглушены, все альтернативы в сторону мира будут трактоваться как голос врага, и что будет такая консолидация на военной теме. И эта консолидация сформирует запрос на нового военного лидера», — рассказал Станкевич. Он добавил, что этого будущего лидера «пока не показали нам», но, как только он появится, он возобладает, Зеленский вряд ли выдержит конкуренцию с ним. Назад уже ничего не вернуть. Зеленский, убейся об стену! Эксперты о выхода Донбасса из Украины © REUTERS, Matt Dunham

Что касается Донбасса, то там, быть может, не нужно ожидать никакого наступления российских войск. Аналитик предположил, что на базе республик может быть реализована модель «русского Израиля на Донбассе» — и тогда вооруженный силы этого образования сами «будут разбираться, где у них граница».

Какова конечная цель России? По словам Станкевича, цель простая: это внеблоковая и нейтральная, дружественная Украина, образцом для которой выступают Финляндия или Австрия».