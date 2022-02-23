Дончане уже второй день ходят под впечатлением Указа Путина о признании ДНР и ЛНР и о помощи российской армии в защите народных республик

Признание ЛДНР — Промежуточная победа

Все, с кем я говорил на улицах города, в магазинах и кафе, восприняли указ российского президента на ура.

«Для нас это, прежде всего, означает, что война прекратится, а украинская армия не захватит Донецк. Знаете, 8 лет войны — это просто уже невыносимо. Мы держимся из последних сил. Я, когда узнала, что нас признали, у меня тяжесть, которую я носила в себе, ушла. Но все же для нас для всех признание — это промежуточная победа. Окончательная будет только тогда, когда Донбасс заберет Россия, как это было с Крымом в 14-ом году. Вот тогда точно вздохнем спокойно и, надеюсь, снова заживем, как и прежде, до войны. Кстати, некоторые у нас, особенно люди пожилого возраста, считают, что указ Путина — это указ о присоединении к России», — поделилась своими надеждами с Украина.ру донецкий библиотекарь Елена.

Дончане задаются вопросом: если Путин говорит, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей на момент 2014 года, то будет ли в таком случае то ли российское наступление, то ли наступление Народной милиции ДНР и ЛНР при поддержке России, итогом которого станет выход армейских подразделений на эти самые границы?

Второй вопрос касается судьбы самой Украины: если Путин говорит, что Украина — это созданная большевиками и Лениным искусственная территория, сегодня враждебная России и желающая воссоздать свой ядерный потенциал, то означает ли это, что Москва намерена ее «снести» военным путем? Если да, то когда ждать российского наступления?

По Донецку ходят слухи и разговоры, что, мол, в Харьков скоро зайдут «вежливые люди» и будет объявлено о создании правительства, альтернативного киевскому, во главе которого поставят или Николая Азарова, или Олега Царева. По информации Украина.ру, последний, кстати, уже неделю как живет в Москве, приехав туда из Ялты, в которой живет 8 последних лет. Раньше такого никогда не было — он, хоть и бывал в столице, но на задерживался в ней больше 2 дней. При этом Царев при попытках его расспросить, будет ли он принимать участие в какой-либо "заварухе", связанной с Украиной, уклоняется от прямого ответа.

Пока на все эти слухи и вопросы никто не может получить вразумительных разъяснений. Даже глава ДНР.

Корреспондет Украина.ру утром 22 февраля летел из Москвы в Ростов в одном самолете вместе с Денисом Пушилиным. Надо сказать, последний в этот раз эмоционально не был похож на самого себя. Обычно он он спокойный, выдержанный, сосредоточенный, если не спрашивают, то он ни о чем не говорит. А в аэропорту он наоборот был на эмоциональном подъеме, шутил, улыбался, было видно, что у него отличное и приподнятое настроение.

Но когда я попытался узнать у него, например, будут ли возвращать занятые Украиной территории Донбасса, или кто будет послом России в ДНР, и наоборот, кто будет послом ДНР в России, Денис Пушилин только улыбнулся в ответ и кратко сказал: "Александр, не торопитесь".

Война и мир по-донецки

Несмотря на усиление обстрелов, мобилизацию и эвакуацию Донецк не производит впечатления военного города. Вечером 22 февраля центр был почти пустым. По городу редко можно было увидеть людей, хотя кафе и рестораны были как всегда открыты, и в них было полно посетителей. Движение на городских дорогах не было интенсивным.

Военных патрулей я не видел, но дончане мне сказали, что их было полно накануне речи Путина — вечером 21 февраля. Ходили везде, заходили и в магазины, и в кафе, и в рестораны. Все проверяли.

21 февраля и 22 утром в Донецке в некоторых районах была иногда слышна отдаленная артиллерийская канонада. Правда днем городские шумы, как правило, гасят звуки выстрелов.

Очень дончан волнует всеобщая мобилизация. Просто многие мужчины никогда не держали в руках оружия, не обучены военному дело. У некоторых есть пожилые родственники, которых нельзя оставлять.

«Некоторые беспокоятся, куда их отправят, и что дальше они будут делать. Я сам русский филолог. Мне 36 лет. Не служил никогда. Маме 70 лет. Старшего брата мы похоронили 14 лет назад. Я у мамы один. Пришла повестка, надо идти в военкомат, но как быть с мамой — она у меня одна», — не скрывает своих не очень веселых чувств мой собеседник Андрей.

Без курьезов не обошлось

Некоторые граждане ДНР настолько были впечатлены указом Путина, что встретили его появление весьма своеобразно.

«У нас в соседнем подъезде живет бывший ополченец. Так он, узнав по телевизору, что Россия признала ДНР, выскочил на улицу, где от переизбытка чувств устроил салют: начал палить в воздух из автомата. Стрелял где-то минуту, чем всех паразит напугал, — сокрушается донецкий врач Анна Петровна. — У нас, в подъезде, на первом этаже живет пожилая соседка.

Она в это время она уже отдыхала. И вот представьте себе: поздний вечер, она спит, и тут слышит рядом непрекращающуюся автоматную очередь. У нас же несколько дней по телевизору говорят, что вот-вот начнется украинское наступление, объявили об эвакуации, и бедная женщина, разбуженная выстрелами, решила, что это украинское наступление, и что бой идет где-то уже рядом. Поэтому в панике стала одеваться и собирать вещи. Ее еле-еле успокоили, объяснив, что это не война, а неумная реакция соседа».

Но в большинстве своем дончане адекватно и без эксцессов отреагировали на признание республик. Однако они хотят, чтобы Россия, сказав А, все же сказала и Б, включив ЛДНР в состав России.