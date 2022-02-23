Президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что Декларация о союзническом взаимодействии двух стран показывает переход отношений на новый уровень. На встрече прозвучали и слова об Украине. Впрочем, в отношениях между Москвой и Баку всегда присутствует кто-то третий

Алиев отметил, что между странами «существует очень широкая договорно-правовая база: 245 документов подписано». «Декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, и большая ответственность», — уточнил азербайджанский лидер.

Естественно, много внимания было уделено Закавказью. Как подчеркнул Путин, стороны «условились и далее содействовать скорейшему разблокированию всех экономических, транспортных связей в регионе». «Речь идет о том, чтобы восстановить в полном объеме пассажирское и грузовое сообщение между Азербайджаном и Арменией и другими странами региона», — поставил цель российский президент.

То, что стороны будут обсуждать именно регион было заявлено заранее, одна из тем встречи была обозначена как «реализация договоренностей по Нагорному Карабаху». С тех пор, как основным документом по урегулированию конфликта стало Трехстороннее заявление, подписанное лидерами России, Азербайджана и Армении в 2020-м и прекратившее войну в регионе, вопрос, как будет жить Закавказье, стал решаться в треугольнике Москва — Баку — Ереван. До того больше двух десятилетий дипломаты обсуждали проблемы в формате так называемой Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Процесс не шел дальше заседаний, что раздражало Азербайджан, где такие дипломатические усилия воспринимали как попытки заболтать решение. Эксперт объяснил, что сделал бы Алиев, если бы у Азербайджана было больше ресурсов и больше территории © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

После окончания боевых действий развитие событий, уже фактически без Минской группы, пошло быстрее. Но Ереван лихорадило от бурных политических процессов — соглашение там считалось фактической капитуляцией и не воспринималось, как возможность включиться в развитие торговых путей, армянским лидерам приходилось отвлекаться на внутреннюю политику. Зато в переговоры пыталась вклиниться Турция на правах партнера Азербайджана. В итоге выстраиванием новых связей занимались преимущественно Москва и Баку.

Глава азербайджанского государства перед встречей со своим российским коллегой подчеркивал ведущую роль Москвы в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Рад, что наши контакты носят регулярный характер, наши отношения развиваются динамично», — добавил Алиев уже во время разговора с Путиным.

Но политический фон встречи дал почву для многочисленных комментариев — за день до визита Алиева Кремль признал Донецкую и Луганскую народные республики. И Путин ознакомил гостя с резонами российской стороны. А перед Москвой, в январе 2022-го, Алиев посетил Киев с рабочим визитом по приглашению президента страны Владимира Зеленского. Это был первый приезд азербайджанского лидера в постмайданную Украину, которая считает закавказскую республику своим стратегическим партнером. Так прямо и написано в Стратегии национальной безопасности, где помимо Азербайджана такой статус был и у Турции.

Визит же вполне соответствовал своему названию — по крайней мере, так, как это преподносилось официально. У Баку в украинских степях были и есть четко сформулированные экономические интересы — бывшая УССР важный рынок для азербайджанской продукции. Так, посол Азербайджана в Киеве Эльмира Ахундова отмечала, что торговый оборот между двумя странами превысил миллиард долларов, из них на экспорт из солнечной кавказской страны пришлось 680 миллионов — профицит в пользу Баку.

«Государственная нефтяная компания Азербайджана, SOCAR, является крупнейшим инвестором и владеет огромной сетью из 57 автозаправочных станций, двух бункеровщиков и четырех нефтебаз в Украине. Группа компаний NEQSOL Холдинг в недавнем времени вложила более 800 миллионов долларов в сферу телекоммуникации Украины и стала владельцем компании мобильной связи VODAFON», — перечисляла дипломат успешно реализованные проекты. Конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом — Алиев © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

О том, какое значение Киев придает сотрудничеству с Баку говорит то, что едва избранный в 2019-м президентом Зеленский ел донер-кебаб (который еще называют шаурмой) на заправке SOCAR. С этой фирмой на Украине связан уроженец Гянджи и ныне зам генерального прокурора страны Гюндуз Мамедов, его отец руководил компанией «Лукойл — Украина», а младший брат возглавил украинский филиал SOCAR. В 2021-м репрессии против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука привели к тому, что его фирме начали вытеснять с рынка. Украинские «Вести» тогда сообщили, что место компании преследуемого политика займет Coral Energy с азербайджанским менеджментом. Топливо, впрочем, должно было остаться российским.

Впрочем, Баку намерен расширять спектр сотрудничества. Азербайджан обеспокоен и своей продовольственной безопасностью — по словам Ахундовой, фокус внимания в торговле двух стран смещается с топливно-энергетического сектора на производство продуктов и сельское хозяйство.

Но в азербайджанских СМИ перед встречей Путина и Алиева подчеркнули, что закавказская республика не дружит против кого-то. И если искать следы «многовекторности» во внешней политике Баку, то таковых будет достаточно. Прямо перед приездом в Москву азербайджанский лидер тепло поздравил британского премьера Бориса Джонсона с 30-летием установления дипломатических отношений между странами. «Хочу особо отметить наши выдержавшие испытания многолетние отношения стратегического партнерства в энергетической сфере. Успешное продолжение сегодня нашего сотрудничества в энергетическом секторе, основа которого была заложена в 1994 году "Контрактом века", — это проявление плодотворных деловых связей и взаимного доверия», —послал привет в Лондон Алиев., и поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку Южного газового коридору в обход России. Так что Баку можно считать последователем прагматического курса во внешней политике, каковой курс приписывают и Москве.

Российский кавказовед Нурлан Гасымов в комментарии Украине.ру замечает, что нынешнее событие подытоживает все те этапы развития отношений, которые стороны прошли с момента окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. «Будет больше определенности, связи стали действительно стратегическими. Но до такого уровня отношений, как у Москвы с Ереваном вряд ли дойдет — Армения все же входит в ОДКБ и является официальным военным союзником России. Но при этом взаимодействие Баку и Москвы не носит такого характера, как у Москвы и Анкары, где наряду с сотрудничеством, есть и соперничество. Если между Россией и Азербайджаном и есть какие-то трения, то они сглаживаются, противоречия, если и есть, не значительны», — уточняет он. Дело не в пантюркизме. Турецкий эксперт о том, почему Эрдоган поддержал Азербайджан в Карабахе © Пресс-служба президента Азербайджана / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанк

В частности, Кремль спокойно относится к тесным связям Баку с Анкарой и к сотрудничеству Азербайджана с Украиной. «Путин подчеркивал, что для него украинский трек — это про безопасность, и если кто-то хочет работать на Украине, то никаких претензий в Москве ни к кому нет», — дополняет собеседник издания.

Вместе с тем азербайджанского лидера волнуют проблемы Нагорного Карабаха, о чем он открыто говорил — в частности, статус российских миротворцев. Видимо, эти вопросы и обсуждались за закрытыми дверями, предполагает Гасымов.

Кандидат политических наук Артур Атаев в комментарии Украине.ру указывает на то, что фон событий все же задает и тон встречи. «С 1990-х военный и политический истеблишмент начал срастаться с Турцией, но и с Москвой у Баку вполне деловые отношения, интеграция Азербайджана в российскую экономику тоже есть. Партнерские отношения и у Путина с Алиевым, президент Азербайджана воспринимает своего российского коллегу как эффективного политического менеджера, сотрудничество с которым полезно общаться. Тем более, когда на постсоветском пространстве приходится определяться — ты либо жестко против Москвы, либо нейтрален и соблюдаешь свои интересы. Выбор Баку очевиден — Алиев позволял себе и жесткую антизападную риторику и прессовал западные фонды и исламистов», — отмечает Атаев. В этом смысле Россия и Азербайджан, после трех десятилетий самостоятельного выстраивания отношений с внешним миром, оказались союзниками.