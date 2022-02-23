День защитника Отечества: из чего состоят мужчины

Поэт и публицист Анна Ревякина о 23 февраля и о том, что же на самом деле делает мужчину мужчиной

В моём детстве роли мужчин и женщин, меня окружавших, были чётко распределены и зафиксированы, но детство моё пришлось на консервативные и ещё советские 80-е годы, до моды на джинсы скинни на мужской фигуре, до головокружительных карьер женщин в бизнесе, до того, как размылись границы, и стало порою сложно ответить, в чём состоят обязанности женщин, а в чём мужчин.

В нашей абсолютно патриархальной семье всем управлял дедушка-ветеран, это он решал все глобальные семейные вопросы, бабушка жила по принципу трёх К (Kinder, Küche, Kirche). Ещё бабушке было позволено шить, вязать, обустраивать дом и постоянно ревновать деда, демонстрируя ему, таким образом, свою огромную любовь. Дедушкина мужественность никогда не ставилась под сомнение. Мне и в голову не пришло бы задать дедушке или бабушке вопрос о том, что сделало дедушку мужчиной. Ответ был на поверхности: война, лихолетье и способность брать ответственность за свою женщину и потомство. Про армию, в которой не все служили, а кто служил - не забудет © РИА Новости, В. Киселев / Перейти в фотобанк

С моими родителями ситуация обстояла сложней. Папа, физик, инженер и умница, не смог вписаться в реалии суровых 90-х, а вот мама сумела, что сразу спутало мои представления о том, как должен быть устроен мир. Мама в моей жизни принимала все самые важные решения: об отпуске, о новой школе, о поступлении в вуз. Мама вкалывала с утра до ночи, из-за бесконечных командировок её почти не было дома, она добывала деньги. А папа водил меня в музыкальную школу, учил со мной иностранный язык и кормил супом.

Но даже при таком раскладе у меня всё равно было ощущение, что папа — это мужчина, опора, защитник, человек, у которого я могу научиться выдержке и получить невероятную дозу, граничащую с передозировкой, огромной отцовской любви.

Несколько лет назад я спросила маму о том, что делает мужчину мужчиной. Мама дала свой ответ:

«Только армия! В наше время, если парень не служил, мы все шушукались, что с ним что-то не так. Или больной, или трус. Это сейчас все стремятся обзавестись белым билетом, приписывают себе различные заболевания, а в наше время такого не было. Парню надо было отслужить два года, а девушке его подождать. Армия — это не просто научиться красиво заправлять постель, как иногда по-дурацки шутят, это коллектив, который живёт как единый организм. Надо вписаться, не дать себя в обиду, выполнять приказы, быть аккуратным и требовательным к себе. У тех, кто прошёл армию, куда-то девается расхлябанность, даже к слову «солдат» начинает относиться иначе, ведь в армии не просят, а приказывают».

Долгое время мы жили в мире (девяностые и нулевые), когда в армию шли лишь те, кому она нужна была для дальнейшей карьеры, и те, кто не смог откосить, то ли денег не хватило, то ли связей. Более того, мир настолько перевернулся, что к молодому человеку, который отслужил, общество испытывало не уважение, а наоборот. Отслуживший стал равняться аутсайдеру, который не смог поступить в вуз. Преподаватели пугали нерадивых студентов армией, описывая её возможные ужасы.

В моём детстве 23 Февраля был реальным праздником всех служивых, но и служивыми были почти все, а потом праздник мягко трансформировался в мужской день без поправки на службу. Почему так вышло? Прошедших армию мужчин становилось всё меньше, подрастали школьники, которым с младых ногтей говорили о том, что 23 Февраля девочки поздравляют мальчиков, а потом 8 Марта мальчики — девочек. В моём отрочестве я поздравляла дедушку, папу и дядю, но не поздравляла одноклассников, это было немыслимо. И ни о каких носках речи не было вообще. И о пене для бритья тоже. Праздник для мужчин. Что надо съесть, чтоб быть брутальным © CC0, Pixabay

Я обратилась к десяти мужчинам, которых невероятно уважаю, вижу в них то, что истинно мужское. Я попросила их ответить на вопросы: что определяет мужчину, поступки, слова, отношения, как надо воспитывать мальчика, чтобы он вырос мужчиной, и т.д.

Мы, женщины, очень часто сами готовы отвечать на этот вопрос, мы предъявляем требования к мужчинам, навешиваем ярлыки, мыслим стереотипами в рамках законов рыночной экономики, упрощаем и уплощаем своих мужчин, делаем их двухмерными, приводим их в ужас, начиная фразу так: «Ты должен». Каким на самом деле должен быть мужчина по меркам своей собственной системы координат?

Захар Прилепин, писатель:

«Мужчину мужчиной делает осознание того, что есть вещи, которые больше и важнее его самого: Бог, Отечество, дети, земля, воля, братство!»

Леонард Свидовсков, председатель Союза журналистов ЛНР:

«Мужчину определяет ответственность. Впервые я ощутил это в «Артеке». Особенно, когда работал один на отряде. Просто однажды представил, что 36 детей собрались со всего Советского Союза. Из Армении, Киргизии, Латвии, РСФСР (Калининград, Москва, Владивосток), из разных республик… И они даже не позвонят родителям.

Мобильников тогда не было. И ты для них мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка. Но при этом ты должен быть самым-самым. Сильным, смелым, умным… Всё уметь. И разрешить любую проблему. Потом были 90-е. И родилась дочь. Нужно было опять уметь всё. Разрешать любую проблему. И снова быть самым-самым. Умным, смелым, сильным.

Следующий момент — когда родители вышли на пенсию. Ответственность уже и за них. Ты отвечаешь не только за себя, но и за всю семью, жертвуя амбициями. Карьеру перенаправляешь. Не уезжаешь в Москву. Не остаешься в Киеве, потому что отвечаешь за всех. И это чувство постоянно усиливается. Отвечаешь за семью, за редакцию, за студентов, за телерадиокомпанию.

С 2014 года — за весь Луганск, за республику. И совсем не обязательно брать в руки автомат. Хотя и такие попытки были. Но тогда уже меня перенаправили. Сказали, что у каждого свой фронт. И своя передовая. А слово — тоже оружие. Иногда даже более сильное. Это я теперь осознал. Как мужчина».

Карен Джангиров, поэт:

«Мужчину мужчиной делает Мужчина. И более ничего. А если проще… Если самое главное… Харизматическое лидерство (данное от рождения) в большей или меньшей степени, не позволяющее (по определению) предавать, быть слабым, не отвечать за свои слова и т.д.»

Сергей Арутюнов, поэт:

«Мужчина в истории создал свой идеальный портрет в образе бронетехники — танк, БМП, БМД, БРМД и т.п. Он неуклюж, но быстр, внешне спокоен, внутри разгорячён. Мужчина представляет собой отдельный вид человека, не совсем удачно (гармонично) воплощающий волю к познанию и совесть, сущую силу природы, созданную для того, чтобы действовать в согласии с ней, но трагически противоборствующую ей.

Мужчина обязан действовать так, чтобы прикрывать собой всех живых существ от зла. Он представляет собой живой заслон на пути нежданных смертей. Он отступает только тогда, когда смерть говорит ему: «Я пришла за этим человеком и уже не отступлю». Тогда наступает женское время, время плакальщиц. Во всех остальных случаях мужчина противостоит смерти, болезни, разрушениям, природным катастрофам, войне до конца, как в своём сердце, так и беря в руки оружие, бинокль, скальпель, бинт и шприц, скрипку, ручку и бумагу». "Уже давно не считаем 23 февраля праздником": киевляне сделали свой выбор? © Скриншот из видео Украина.ру

Борис Драгилёв, актёр:

«Мужчиной мужчину делает наглость, борзость, агрессивное поведение, стремление доминировать, но это не делает его человеком. Человеком человека делают только человеческие поступки».

Виталий Лейбин, журналист:

«Мужчины — это те, кто любит побеждать и думает, что спасает так мир. Мужские игры — это игры на выигрыш. Это в науке показал ещё Игорь Кон, описывая различие между играми мальчиков и девочек лет с трёх: мальчики соревнуются, а девочкам нравятся больше игры, где все вместе и никто не побеждает — разговаривают куклы, строят дом, кого-то вместе лечат.

Мужчина крутой, если выиграл. Подтверждает своё бытие тем, что выигрывает во всё более сложных и опасных играх. Женщина — тем, что её другие люди видят как живую, что с ней разговаривают и что-то делают вместе. Если смотреть блокбастеры, то мир чаще спасают мужчины, но в реальности всё как в мультиках Хаяо Миядзаки — мир спасают девочки. Но сейчас и мужчина меняется, ему уже необязательно постоянно «бычить» и выигрывать.

Современные мужчины уже не орут на своих детей и, как митьки, «никого не хотят победить». Но, конечно, и сейчас гендер вырывается, и уж точно глупо играть в футбол, если не хотеть забить больше всех голов».

Алексей Гинтовт, художник:

«Полагаю, главные свойства мужчины — жизнь в духе, вертикальный строй, твердость убеждений, выраженная в способности отдать за них эту единственную жизнь здесь и сейчас».

Александр Бурый, журналист, фотограф:

«С семи лет я рос без отца, родители развелись. В четырнадцать остался без мамы, ушедшей из жизни после тяжёлой болезни. Зарабатывать на жизнь и заботиться о себе мне пришлось практически сразу после окончания десятого класса.

Всему меня учила жизнь. Без скидок и снисхождения. Иногда мягко, самотёком, подталкивая в нужном направлении, иногда очень жёстко, болезненными ударами по самолюбию, закаляя выносливость, повышая иммунитет. Всё, что я мог себе позволить, зависело только от меня. И платить за всё мне приходилось самому. И материально, и морально.

Ответственность перекладывать было не на кого, спрятаться за чужую широкую спину никакой возможности. Поэтому главное, что я понял тогда, это то, что мужчина должен быть способен отвечать за себя. Не важно, в ресторане ли за девушку, или в драке, отвечая за небрежно брошенную фразу.

Главное — надо отвечать. За слова, за поступки, за любовь, за Родину, за хлеб насущный, за всё. Платить по счетам. Вот что для меня быть мужчиной».

Александр Вулых, поэт:

«В повести Василя Быкова «Сотников» два главных героя, партизаны Рыбак и Сотников. Рыбак — ловкий, физически сильный, выносливый и смекалистый, образцовый солдат и верный товарищ. Сотников — умный интеллигент, но болезненный, собственно, из-за его недуга они и попадают в плен. И вот в плену, в критической ситуации, перед лицом смерти, Рыбак пытается хитрить, но в результате становится предателем, а больной и физически слабый Сотников, обладая неимоверной силой духа, преодолевает страх и героически восходит на свою Голгофу.

Кто из них мужчина? Тот, у кого внутри есть духовный стержень, определяющий его поступки. Предатель же мужчиной не является по своей сути, несмотря на то что умело маскируется мужскими, казалось бы, качествами. Духовный фундамент и, как следствие, мужские поступки определяют принадлежность не к полу, но к пониманию того, каким должен быть мужчина. А в духовном стержне спрессовано всё — порядочность, конкретные поступки, ответственность за них, умение признавать свои ошибки и прощать чужие, сострадание и сочувствие, способность прийти на помощь, почитание родителей, забота о детях и любовь к Родине, как бы это банально ни звучало.

Словом, мужчина в высоком понимании этого слова должен обладать теми человеческими качествами, благодаря которым он способен совершать мужские поступки».

Эдуард Бояков, режиссёр:

«Очень многое зависит от рыночной экономики, от капиталистических отношений, от городской демократии. Всё это разрушает границы между мужчиной и женщиной, меняет роли. Патриархат появился тогда, когда появился плуг. Заниматься собирательством, например, может и мужчина, и женщина. Работать тяпочкой тоже. Потом появился плуг. Понятно, что женщина физически вряд ли сможет работать с плугом. Женщина тоньше, худее и т.д.

Гаврилечко о 23 февраля на Украине: «Плюя в прошлое, помните, что в ответ прилетает из будущего» © UKRLIFE.TV / UKRLIFE.TV / Перейти в фотобанк

Понятно же, что мужчины слишком обнаглели, они взяли на себя ответственность за духовное развитие человечества, в целом загнобили женщину, весь 18 и 19 век была ситуация диктата, при этом мужчины разрушали традиционную живую мораль, устраивали войны, много наворотили. И женщины теперь «мстят» им. Но непонятно, имеем ли мы сейчас процесс некой санации во имя дальнейшего равновесия, или это реальный тренд надолго. Крайние проявления феминистского дискурса чудовищны. Эта война мужчинами не проиграна, просто сейчас такой момент, когда мужчины ослабели немного, подвержены всем существующим позорным привычкам, женщины их «гасят».

Самое главное в воспитании мальчика, так же, как и девочки, — это полноценная семья. Должны воспитывать и отец, и мать. Конечно, могут быть исключения, но это всё равно должны быть исключения. Отец и мать, муж и жена дают мальчику сложную и неодномерную картину, объясняют, что мир сложен. Первую информацию о сложности мира, о его многовекторном устройстве ребёнок получает, когда понимает, что есть мать и есть отец. Мать даёт информацию о заботе, мать реализует свой гормональный код. Главный гормон мужчины — тестостерон. Это вектор, связанный с захватом, с покорением. Это вечный внутренний джихад, который мужчина должен в себе культивировать. Это джихад своим слабостям и порокам!»