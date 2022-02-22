США и Евросоюз ожидаемо осудили решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости народных республик Донбасса и приступили к разработке новых ограничительных мер. Но пока Запад выбирает номинальные санкции. Более того, уже слышны призывы пойти на уступки Москве по нерасширению НАТО

Министерство иностранных дел РФ в заявлении, посвящённом признанию Россией независимости ДНР и ЛНР, подчеркнуло, что такое решение было продиктовано гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население народных республик, включая сотни тысяч граждан России, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса.

Дипломаты подчеркнули, что это был непростой, но единственно возможный шаг, и призвали другие страны последовать примеру Москвы.

Прислушались немногие: в поддержку признания ЛНР и ДНР высказались Абхазия и Южная Осетия, которые оказались в похожей ситуации в 2008 году, непризнанная Нагорно-Карабахская республика, Сирия, Никарагуа, Куба и Венесуэла. Зеленский обратился к народу, националисты объявили мобилизацию. Что ждёт Украину после признания ЛНР и ДНР Россией © пресс-служба президента Украины

Президент Сербии Александр Вучич неоднозначно высказался по последним событиям. По его словам, нынешняя ситуация, вероятно, самая сложная для всех наших современников, вряд ли будет что-то тяжелее в предстоящие 10-20 или 30 лет, и это де-факто и по существу меняет мировой порядок.

«Наша позиция нелёгкая: всё, что случилось, ставит Сербию перед политическими вызовами, вызовами в сфере безопасности, экономическими вызовами, политическое давление на Сербию после решения президента Путина будет больше, чем когда бы то ни было, по вопросу введения санкций России и всего остального. У меня уже были звонки (с требованием ввести ограничительные меры против РФ — ред.). Твиты председателей Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, а также главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля полностью одинаковые, они хотят показать единство.

В этом тяжесть нашей позиции: Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда поддерживала целостность Украины, а с третьей стороны, есть 85% граждан, которые, что бы ни случилось, как бы ни случилось, будут на стороне России. И это факты, с которыми как президент республики я сталкиваюсь», — сказал Вучич.

Большинство стран, прежде всего западные, отреагировали гораздо жёстче, их позиция сводится к следующему: Россия нарушила международное право, признав независимость ДНР и ЛНР, поэтому нужно незамедлительно усилить санкционное давление.

Президент США Джо Байден подписал указ о расширении ограничительных мер уже через несколько часов после телеобращения Владимира Путина. Документ предусматривает запрет на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР; торговлю с ними; ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из народных республик, а также на «экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР». Британия объявила о санкциях против банков и бизнесменов РФ © Christopher Priest / flickr

Кроме того, Белый дом наделяется полномочиями вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в Донбассе, и представителей руководства работающих там организаций, речь идёт о заморозке их активов в Америке и запрет для американских граждан вести бизнес с ними.

Параллельно с этим Министерство финансов США выпустило генеральные лицензии, которые позволяют делать исключения из санкционного пакета, введённого указом президента. Так, один документ устанавливает срок завершения всех сделок по импорту, экспорту, реэкспорту, продаже товаров, услуг и технологий, связанных с ЛНР и ДНР, до 23 марта 2022 года, а другой разрешает экспорт и реэкспорт сельскохозяйственной продукции, лекарств, медицинского оборудования, запасных частей, компонентов и программного обеспечения для него, а также сделки, связанные с товарами и услугами, необходимыми для борьбы с пандемией коронавируса.

Третья лицензия разрешает все финансовые сделки, связанные с телекоммуникациями и почтовой службой, в частности оборудованием и соответствующими технологиями. Пятая позволяет проводить некоммерческие, личные денежные переводы и операции по счетам (не распространяется на средства, предназначенные на поддержку ведения бизнеса). Шестая лицензия разрешает услуги, связанные с личной перепиской через интернет, такие как обмен мгновенными сообщениями, чат и электронная почта, социальные сети, передача фотографий и фильмов, просмотр веб-страниц и ведение блогов, но при этом запрещается предоставлять программное обеспечение и некоторые услуги фигурантам чёрного списка, составленного на основании указа Байдена.

«Санкции США против ДНР и ЛНР абсолютно никакого значения не имеют, это декоративные санкции. Думаю, меньше всего жители ДНИ и ЛНР хранят свои средства в американских банках и мечтают о визах в США. Это примерно то же самое, что и санкции против Крыма. Может быть, они составят какое-то небольшое неудобство, но я, например, бывая в Крыму, никаких неудобств не испытывал — ни в банках, ни в какой-либо другой сфере. Абсолютно», — сказал член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Путин заговорил о Новороссии. России по-прежнему нужна вся Украина © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Не осталась в стороне и Европа. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал на 22 февраля неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Париже для разработки ответа на признание РФ независимости ДНР и ЛНР.

«Я уверен, что решение о санкциях будет принято единогласно. Утром мы уже начали работу по подготовке текста, но это не значит, что сегодня мы примем все решения, но мы это будет наш немедленный ответ. Я пока не могу предоставить больше деталей», — заявил Боррель.

По информации источников, пока ЕС обсуждает введение ограничительных мер против физических лиц, ответственных за признание ДНР и ЛНР. Ранее европейские лидеры говорили, что жёсткие экономические санкции против РФ будут введены в случае полномасштабного «вторжения на Украину».

«Российские войска вошли на Донбасс, Донбасс — это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска на украинской земле», — оценил текущую ситуацию Боррель.

Как рассказало агентство Reuters со ссылкой на представителя Евросоюза, единого взгляда среди членов союза нет: одни государства высказываются за ограниченные санкции, а другие — за реализацию полного пакета мер.

Выступая на открытии заседания, заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал сегодняшний день одним из самых тёмных дней в современной истории Европы, повторил тезис о нарушении Россией международных норм, в связи с чем предложил ответить на признание ДНР и ЛНР с усиленной решимостью.

Впрочем, судя по всему, ответ будет не настолько решительным. Агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, сообщило, что Еврокомиссия 22 февраля предложит ограниченный пакет антироссийских санкций послам ЕС. Более расширенный вариант предусматривает введение ограничений в отношении ряда физических и юридических лиц, запрет на добычу полезных ископаемых в народных республиках Донбасса и торговлю с ними. Дело в границах. Как именно Россия признала ДНР и ЛНР © REUTERS, Alexander Ermochenko

Кроме того, по информации Bloomberg, европейские чиновники поддержали санкции против командующих силами РФ в ДНР и ЛНР и обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России, а также рассматривают возможность введения санкций против 351 депутата Государственной Думы, проголосовавших за признание народных республик Донбасса, и ещё 11 россиян, выступивших с этой инициативой.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что Еврокомиссия предложила ЕС ввести санкции против 27 физических и юридических лиц, включая политических деятелей, пропагандистов, «военный персонал и финансовые организации, которые ЕС считает связанными с незаконными действиями в ДНР и ЛНР». А по информации источников издания Politico, послы стран ЕС согласились не признавать российские паспорта, выданные жителям ЛНР и ДНР.

Позже некоторую ясность внесли глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Урсула фон дер Ляйен.

«Согласно предложениям, санкции направлены против тех, кто причастен к незаконному решению, а также против банков, которые финансируют российские военные и другие операции на этих территориях. Первый пакет (санкций — ред.) предлагает ограничение доступа России, российского правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам и услугам в ЕС. Это нацелено на ограничение финансирования агрессивной политики и политики эскалации», — говорится в их совместном заявлении.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе отметил, что готовящиеся санкции не будут похожи на те, которые введены против России из-за присоединения Крыма в 2014 году, однако CNN со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что ЕС рассматривает пакет санкций, которые всё ещё не выходят за рамки того пакета, и вряд ли европейские страны введут новый пакет санкций с максимальным ущербом в ответ на действия России.

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек вообще усомнился в эффективности ограничительных мер против России, поскольку она смогла выработать устойчивость к западным санкциям, введённым после 2014 года: золотовалютные резервы Центрального Банка России превышают сумму в €540 млрд, а доллары составляют всего 1/6 часть этой суммы, избыточные доходы от экспорта нефти и газа накапливаются в Фонде национального благосостояния объёмом €166 млрд, а государственный долг составляет всего 20% ВВП. «Уберечь жизни важнее всех ваших угроз»: Россия заставила Украину цепляться за Минские соглашения © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что касается самой Германии, то она оказалась, пожалуй, в самом сложном положении среди всех европейских стран: у неё, с одной стороны, есть обязательства перед другими членами Евросоюза и НАТО, а с другой, тесные экономические связи с Россией. И канцлеру ФРГ Олафу Шольцу всё-таки пришлось принять то трудное решение, которого от него требовали партнёры, придерживающиеся русофобской позиции: он распорядился остановить процесс сертификации «Северного потока-2».

По словам главы немецкого правительства, это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация, а без неё газопровод не может быть запущен. Указ был исполнен немедленно, кроме того, министр экономики ФРГ Роберт Хабек сказал, что его ведомство заново даст оценку проекту. Действия Берлина, разумеется, с радостью встретили в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что спекуляции Запада на теме сертификации «Северного потока-2» идут вразрез с заявлениями самого Запада, звучавшими на протяжении нескольких лет, о необходимости разделять политику, бизнес и энергетику.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 000 за тысячу кубов газа!» — написал в Twitter заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

При этом Мамер не стал комментировать, затронут ли газопровод санкции, которые будут обсуждают главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Париже.

Британский журнал The Spectator пишет, что болезненный запрет на продажу российского газа Европе маловероятен, а ограничение на импорт в Россию новейших iPhone не окажет серьёзного эффекта, поэтому западные санкции против РФ не смогут навредить стране и больше походят на блеф, чем на реальную угрозу.

«Путин — стратег старой закалки. И это одна из причин, почему должного воздействия санкции не окажут», — говорится в статье.

Комментируя реакцию Запада на решение России признать независимость ДНР и ЛНР, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал её ожидаемой. По его словам, Москва уже привыкла к угрозам санкциями и констатировал, что они будут вводиться в любом случае.

«Ещё не факт, что эти санкции нанесут больший вред России, чем тем, кто их вводит. Мы выстоим, мы выдержим. Для нас это новый экзамен, мы их за нашу историю проходили немало», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кость Бондаренко: Украина не пожелала стать федеративным государством и станет конфедерацией © РИА Новости, Нина Зотина

На Западе, особенно в Европе, прекрасно осознают, насколько тесны связи с Россией и чем грозит их разрыв. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес в эфире телеканала RTBF призвала сохранить открытыми каналы связей с Россией для дипломатического урегулирования после признания ЛНР и ДНР.

«Дипломатия остаётся уникальным способом разрешения конфликтов. Мы не должны отказываться от этого пути, но мы также не можем быть наивными, и потому продолжим работу над мерами сдерживания. Мы должны дать решительный единый европейский ответ на эти действия», — сказала она.

С аналогичным призывом выступил генеральный секретарь Палаты экономики Австрии Карлхайнц Копф, отметив, что и Россия, и Украина — важные рынки для компаний республики, но при этом добавил, что бизнес, конечно, будет соблюдать принятые санкции ЕС.

«Однако, с нашей точки зрения, важно, чтобы каналы диалога между Западом и Россией оставались открытыми, несмотря на недавнее обострение. Необходимо использовать все средства для мирного урегулирования конфликта. Бизнес может и будет продолжать играть здесь роль мостостроителя», — сказал Копф.

Нидерланды же предлагают пойти на серьёзные уступки Москве в сложившейся ситуации, а именно рассмотреть её требование о нерасширении НАТО. Депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что необходимо, наконец, серьёзно отнестись к возражениям России против возможного расширения альянса за счёт Украины, к тому же его соотечественники также не хотят членства Украины в НАТО, поскольку это нарушает и без того хрупкий геополитический баланс в регионе и не отвечает интересам королевства.

По мнению члена комитета Бундестага по международной политике Штеффана Котре, признание ДНР и ЛНР стало справедливым ответом России на нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны, так что Запад получил по заслугам.

Швейцария как государство, придерживающегося курса постоянного нейтралитета, сразу заявила, что не будет вместе с остальными странами вводить санкции против России, пообещав, правда, в случае расширения ограничительных мер проанализирует ситуацию и при необходимости примет решение.