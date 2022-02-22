Россия признала ДНР и ЛНР. Что теперь изменится на Донбассе — вопрос сложный, требующий как минимум отдельной статьи. Первое же, что беспокоит «здесь и сейчас» — это дальнейшие действия Украины, а именно: будет ли война с Россией (та, которая, по словам «патриотов», идет уже 8 лет) и будет ли террор по отношению к инакомыслящим внутри самой Украины

Патриотизм в олигархическом изводе

Из крупных политических деятелей быстро отреагировал, по сути, только глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. И то, ничего существенного он не сказал:

«Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет». Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Интересно, что итоги заседания в первые часы никак не прокомментировал ни президент Зеленский, ни главный украинский «ястреб» Порошенко. Хотя, до того на согласительном совете Верховной Рады Порошенко все же кое-что сказал.

Во-первых, он потребовал рассмотреть законопроект о выделении 50 млрд грн на оборону (несмотря на то, что в повестке есть уже согласованный с правительством законопроект на 22 млрд грн): «Власть наконец признала уровень угрозы, однако в повестке дня до сих пор в приоритете игорный бизнес и финансирование ГБР». Но это, как мы понимаем, бизнес-вопросы управляющих страной бизнесменов, а также вопрос содержания одного из органов американского внешнего управления. Конкуренция красноречия за то, кто сильнее присосется к бюджету — к реальной политике это имеет мало отношения.

Во-вторых, Порошенко пытался протянуть закон об оружии, на фоне чего сделал бравурное заявление о том, что «Путин надеялся на панику, что на Украине выстроятся очереди за гречкой и долларом, а выстроились очереди к магазинам оружия, так как каждый собирается защищать Украину». А на Украине, несмотря на тонну западных репортажей о тренирующихся с деревянными автоматами бабушках, действительно не побежали ни за гречкой, ни за долларом, ни уж тем более за оружием.

Народ (не горстка активистов, из которых сделали медиа-картинку, а народ) настолько устал от «игр патриотов», что своим поведением ответил: «Нам все равно». Каким поведением? Да никаким, продолжил жить, как жил и раньше, то есть выживать, выискивая ежедневно копейки на еду, коммуналку и доступные развлечения. Кстати, душа барыги хорошо проявилась там, где, казалось бы, должна была проявится душа патриота — чтобы защитить страну, народ, в мире олигарха Порошенко, побежал за оружием в магазины, а не к патриотическому олигарху и не к государству за бесплатной раздачей.

Патриотизм в олигархическом изводе — это отдавать деньги олигарху.

РФ «легализовала» свое присутствие в Донбассе - Зеленский © REUTERS, Andreas Gebert

Плакаты СБУ с номером телефона, на который нужно звонить, если обнаружил «сепаратиста», снова появляются на улицах городов, в СИЗО снова появляются люди по «политическим» статьям, хотя еще несколько месяцев назад миссия УВПКЧ ООН таковых не фиксировала. Да и всякая «активистская» мелочь уже кричит во весь голос, как начнет зачищать «сепаров», только скажите: «Фас!»

Пока же генпрокурор Ирина Венедиктова открыла уголовные производства против принимавших решение о признании республик Донбасса российских политиков.

«Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба по заграницам будет тяжело — обещаем», — написала она.

Уголовные дела против тех, кто находится вне границ Украины заводите сколько угодно, главное, свое население не трогайте — ему и так несладко живется.

Порошенко произнес речь Зеленского раньше Зеленского

Итак, Порошенко сказал, чего он хочет, но после признания Россией ДНР и ЛНР замолчал на долгие несколько часов, не понимая, какую нужно выбрать риторику в условиях, когда Россия наконец действительно «вторглась» на Донбасс. И только сильно позже, когда уже заседал украинский СНБО, он написал:

• Жестко осуждаю признание независимости ДНР и ЛНР (естественно, в кавычках и так называемых)

• Признанием ДНР и ЛНР Москва легализовала свою многолетнюю оккупацию наших территорий, ради украинских земель Путин готов к бессрочной конфронтации с коллективным Западом.

• Шаг Путина — окончательное убийство Минских соглашений

• Призываю западных партнеров к санкциям

• Демократический мир в опасности, будем едины, слава Украине!

Это все экс-президент написал до того, как Зеленский сделал официальное заявление после заседания СНБО. Заседание СНБО длилось почти до утра. Ничего внятного сказать без консультаций с Шольцем, Макроном, Байденом и Джонсоном Зеленский не смог. Да и после консультаций, скажем прямо, не смог. Удивительно, но 5 часов совещаний вылились в почти дословно то же самое, что до того написал в Facebook Порошенко.

Зеленский обратился к народу, националисты объявили мобилизацию. Что ждёт Украину после признания ЛНР и ДНР Россией © пресс-служба президента Украины

• Признание независимости оккупированных районов Донбасса может означать односторонний выход РФ из «Минских соглашений» и игнорирование решений в рамках «Нормандского формата.

• Своими решениями РФ легализирует войска, которые находились на Донбассе с 2014 года.

• Международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России.

• Очень важно сейчас понять, кто наш друг и партнер. А кто продолжит пугать Российскую Федерацию словами.

• Мы привержены мирному и дипломатическому пути. И будем идти им и только им.

Итак, по сути: осуждаем; Россия вышла из Минского процесса (Зеленский точно не уверен, у него «может означать выход»); ничего особенного не случилось — РФ просто легализовала войска, которые находятся на Донбассе с 2014 года; не пугайте словами — вводите санкции; мы за мир и демократию и воевать не будем. О военном положении ни слова.

Призрачная угроза

И что же выигрывает украинский правящий класс? Минские соглашения существовали только для России и Донбасса, Украина их выполнять никогда не собиралась и Запад ее в этом поддерживал.

Официальное окончание Минского процесса (а оно официальное?) реальное положение Украины не меняет вообще никак и воодушевление Зеленского по этому поводу, скорее всего, связано не столько с интересами правящего класса Украины, сколько с его личными электоральными амбициями. Зеленский не будет вводить военное положение, хотя многие не безосновательно этого опасались. Не столько того, что он пошлет войска в атаку, сколько связанных с ВП нарушений прав человека.

Остается лишь поддержка Запада. Однако и здесь все довольно вяло. США и другие западные страны решение российского руководства, естественно, осудили, но при этом строго остаются на заявленных ранее позициях — воевать с Россией они не будут. Байден ввел такие санкции, что мог просто ничего не вводить, видимо посчитал вторжение «незначительным».

Его указ запрещает какие-либо инвестиции в ДНР и ЛНР и экспорт в США из них. Не очень страшно, даже если это реально сработает. Но, если инвестировать в Донбасс будет экономически выгодно, это не сработает. Даже с Северной Кореей экономическое сотрудничество ведут все, кому это нужно, а здесь и подавно.

Великобритания из-за признания ЛНР и ДНР объявит против России во вторник, 22 февраля, санкции © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН 21 февраля назвала переговоры единственным путем устранения разногласий между ключевыми игроками по Украине:

«Мы крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий для существующих переговорных рамок. В условиях нынешних рисков и неопределенности еще важнее вести диалог».

Ну как бы и все. А если и не все, то санкции, конечно, могут ухудшить жизнь в России, но совершенно непонятно, как они помогут Украине вернуть Донбасс.

По итогам заседания СНБОУ Зеленский инициировал заседание Совбеза ООН (где у России право вето), запрос для консультаций в рамках «Будапештского меморандума» (который никто не ратифицировал), запрос специального заседания ОБСЕ и экстренного созыва саммита Нормандской четверки, который не собирался уже как бы не больше двух лет.

Как увидит ситуацию с бесконечной «говорильней» националистический электорат? Зеленский сдал Донбасс без боя, как без боя сдали Крым Турчинов с Яценюком. И что президенту делать с этой крикливой и довольно опасной публикой, чтобы и войну с Россией не спровоцировать (тогда ужасный конец), и сохранить значительную электоральную поддержку? Это его личные проблемы.

А пока Зеленский ждет серьезного внутриполитического кризиса, а Порошенко ждет возвращение в президентское кресло, волонтер Андрей Лысенко сообщает о теракте на трассе Донецк-Горловка и гибели трех мирных жителей. Вот это является реальной опасностью для Донбасса и для выступающих за мир жителей Украины на ближайшее время.