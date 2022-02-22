С 10 по 20 февраля в Белоруссии прошли военные учения «Союзная решимость» с участием местных и российских солдат. Но совместные боевые тренировки продолжатся - принято решение оставить представителей Армии РФ в республике. Тем временем на Западе усиливается паника

Состав, география, цели и задачи учений

Перед началом активной фазы учений, на протяжении примерно месяца до 9 февраля, в Белоруссию прибывали военная техника и солдаты из России. В общей сложности в республику были отправлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35. Кроме того, военные передислоцировали два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Заместитель министра обороны России Александр Фомин 18 января заявил, что количество участников учений не превышают пределы, установленные в соответствии с Венским документом 2011 года. Согласно этому документу, чтобы не создавать дополнительной напряженности в Европе, в случае проведения учений с участием более 9 тысяч солдат. Стало быть, общее число военных из обеих стран не превышало эту цифру.

Белорусские и российские силовики отработали охрану особо важных государственных объектов, госграниц, перекрытие каналов доставки оружия, охрану воздушного пространства, проверку единой системы ПВО Белоруссии и России, уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Учения затронули полигоны «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и на отдельных участках местности. В мероприятиях были задействованы аэродромы в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах.

Легенда учений

Название учений — отсылка к американской операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve), проводимой с апреля 2014 года и нацеленной на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе. Прозрачно намекается на то, что «Атлантической решимости» Россия и Белоруссия противопоставляют свою — «Союзную».

По сценарию учений есть «Северные» с одной стороны, включающие Союзное государство (Республику Полесье и Северную Федерацию), с другой коалиция.

«Западных», в которую входят Нярис, Помория, Клопия и подконтрольная им территория Днепровии.

«Западные», согласно сценарию, стремятся дестабилизировать ситуацию в Республике Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства для дальнейшего ослабления Северной Федерации. Для этого они используют оппозицию и провоцируют вооруженный конфликт Полесья с соседней Днепровией. «Союзная решимость» входит в завершающую фазу. Что происходит на белорусских полигонах © REUTERS, Maxim Guchek/BelTA/Handout

Под предлогом миротворческой операции «Западные» вводят свои войска в Днепровию, в короткие сроки формируют военную группировку (в том числе на западных территориях Днепровии) и развязывают агрессию против Союзного государства, вторгаясь на территорию Полесья.

Названия Нярис и Помория использовались в сценарии учений «Запад-2021». Нярис — это, судя по всему, Литва, поскольку Нярис — это литовское название реки Вилия, которая берет начало на севере Белоруссии, протекает через Вильнюс и в итоге впадает в реку Неман, а Помория — это, вероятно, Польша (созвучно с польским Поморьем). На представленной к учению карте, Нярис находится к северо-западу от Белоруссии (где на самом деле расположена Литва), а Помория к Западу (где на самом деле находится Польша).

Под Днепровией, судя по ее названию и расположению на карте учений, явно подразумевается Украина. А Клопия нарисована на карте южнее и юго-западнее Белоруссии на территории Западной Украины, которая до 1939 года входила в состав Польши, а также части Польши.

Таким образом, Белоруссия и Россия в рамках учений «Союзная решимость» будут тренироваться отбивать атаки вымышленных (но намекающих на реальных) соседей Белоруссии, а также проводить контрнаступление с целью разгрома противника.

Как всё прошло

По сообщениям военных ведомств двух стран, учения проходили по плану, в штатном режиме. Без эксцессов.

На «Гожском» полигоне (Гродненская область) солдаты из механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии и представители десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России успешно отработали задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

На военном аэродроме в Барановичах (Брестская область) экипажи истребителей Су-34 Восточного военного округа России совместно с подразделениями механизированной бригады Вооруженных Сил Белоруссии занимались отработкой перехвата самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства.

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России, в свою очередь, тренировалась давать авиационную поддержку обороняющимся войскам с применением авиационных средств поражения на полигоне «Ружанский» (Брестская область) и полигоне «Осиповичский» (Могилевская область). Последний объект, к слову, 17 февраля посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политику доложили о ходе учений, проведенных маневрах различными подразделениями вооруженных сил, а также о действиях совместной группировки ракетных войск. Президент высоко оценил уровень мероприятий и пообщался с журналистами на актуальную международную тематику. «Союзная решимость». Военные учения Белоруссии и России: техника, география, легенда, реакция Запада © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

На полигоне «Обуз-Лесновский» российские гранатометчики в составе групп огневой поддержки морской пехоты занимались отработкой уничтожения условное незаконное вооруженное формирование, осуществившее попытку прорыва с фланга мотострелковых и инженерных подразделений. «Всего в рамках боевых стрельб гранатометчики успешно решили более 30 огневых задач со сменой огневых позиций», — сообщил в пресс-службе Минобороны России.

Дальние российские бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России отрабатывали патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России.

На полигоне «Брестский» подразделения Воздушно-десантных войск Армии России отрабатывали десантирование и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования. А на «Лунинецком» полигоне (Брестская область) зенитные ракетные подразделения Вооруженных Сил России занимались отработкой противовоздушного прикрытия войск, решали задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Что после учений?

Если проследить за заявлениями руководителей Белоруссии и России по поводу того, что будет сразу после военных учений, то единого мнения не было. Главным образом, озвучивался тезис о том, что российские войска отбудут сразу после завершения мероприятий и режим военного сотрудничества двух стран вернется в состояние до начала «Союзной решимости».

«Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси. Об этом никогда речи не шло. Речь идет о союзных учениях, и естественно подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — заявлял во время проведения учений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Схожая риторика была у главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Дипломат во время общения с журналистами указывал, что «после учений в республике не останется ни одного российского солдата и ни одной единицы зарубежной боевой техники».

Лишь Александр Лукашенко не делал таких точных прогнозов и накануне встречи с Владимиром Путиным 18 февраля прямо заявил, что «российские войска будут выведены только тогда, когда об этом решает он и Владимир Путин». Переговоры двух лидеров состоялись как раз во время обострения ситуации на Донбассе и начала эвакуации мирных жителей оттуда в Россию.

Однако возвращения российских войск в места постоянной дислокации так и не состоялось. Российские военные после завершения учений останутся в Белоруссии. С большой долей вероятности, такое решение было приято во время московского саммита президентов.

Решение оставить войска

Сообщение об изменении планов по выводу российских войск из Белоруссии появилось 20 февраля. Объявление сделал министр обороны республики Виктор Хренин.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — заявил Хренин.

Белорусский министр добавил, что «соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке накачиваются самым современным оружием». Хренин наверняка подразумевал милитаризацию региона Западом.

Действительно, в январе текущего года Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь идет противотанковых системах. Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм (их использование в Донбассе запрещено Минскими соглашениями).

А в середине января также 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину также рейнджеров, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

«На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе — третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой эскалации обстановки на Украине», — заявил Хренин, добавив, что, несмотря на эти факты, в милитаристских настроениях обвиняют наоборот Белоруссию и Россию.

Вашингтон и Брюссель ранее как раз выражали обеспокоенность по поводу того, что российские военные не покинут Белоруссию после окончания учений. В этом случае их волнует не только «возможное нападение на Украину с севера», но и превращение территории республики в оборонительный форпост России. Так, у самых границ Белоруссии находятся столицы Литвы и Латвии. В 180 километрах от полигона «Брестский» — Варшава.

Но у Запада есть прекрасный выход, как снизить напряжение в регионе и для себя в первую очередь — настойчиво поспособствовать, чтобы украинская сторона выполняла Минские соглашения, которые позволят закончить донбасский кризис путем консенсуса и мира. Но пока в Киеве под молчание Вашингтона и Брюсселя звучат заявления о том, что соглашения «не устраивают Украину», к Западу возникают вопросы.

Мнения экспертов

В рамках экспертного обсуждения учений «Союзная решимость», состоявшегося 21 февраля в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», политологи из России и Белоруссии в целом высоко оценили итоги прошедших мероприятий.

Так, политолог Армен Гаспарян в первую очередь указал, что Белоруссию и Россию не должно беспокоить то, как на военные учения реагирую на Западе. «Сколько учений проводилось в Союзном государстве за последние лет 6-7, столько раз на Западе была истерика. Менялось просто ее направление. Обычно бушевали прибалты, теперь это делает Украина и вечно растревоженный улей дома престарелых имени Байдена», — сыронизировал эксперт.

Гаспарян добавил, что нахождение российских войск в Белоруссии было продлено, потому что «Белоруссию и Россию возглавляют политики». «Политики — это уже ушедшая натура, но Белоруссии и России повезло, что ими правят именно политики, которые видят те риски и угрозы, которые существуют сегодня, поэтому боевые задачи по обороне необходимо проработать как можно тщательнее», — заявил он.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков напомнил, что Белоруссия и Россия приглашали международных наблюдателей на учения. По его словам, иностранные «гости» могли сами увидеть, что их опасения беспочвенны. «Сами учения и планы учений были опубликованы: отражение атаки и защита границ страны. Давайте посмотрим на то, как проходят аналогичные учения НАТО в Польше. Они несут непосредственную угрозу Белоруссии и России», — указал он.

Егорченков добавил, что продление дислокации российских войск в Белоруссии является логичным. «Если рядом, на Донбассе, начался военный конфликт — России и Белоруссии не оставалось другого выхода».

Заместитель председателя Комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович, в свою очередь, заявил, что «Союзная решимость — 2022» продемонстрировали открытость миру. «Прежде всего, эти учения были проведены в соответствии с Венским документом 2011 года. Публично был представлен военно-стратегический замысел учений. Эти учения стали необходимом элементом военной подготовки. Они продемонстрировали очень высокий уровень взаимодействия белорусских и российских военных. Конечно, российские вооруженные силы входят в топ армий мира, они имеют опыт боевых действий, и это очень ценно для белорусских военных», — констатировал он.