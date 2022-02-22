Внутренние проблемы Соединенных Штатов Вашингтон уже не может объяснить без «помощи» России. Однако поверят ли американские избиратели, что их разорил находящийся за океаном президент Владимир Путин, а не власти собственной страны?

Пока президент США Джо Байден активно, но безрезультатно борется в информационном пространстве со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в самих Соединенных Штатах как снежный ком нарастает инфляция.

Показав рекордные значения за последние 40 лет на уровне 7% в декабре, в январе она выросла еще больше — до 7,5%.

Тотальное обнищание

Аналитик американского телеканала Fox News Майк Хаккаби, экс-губернатор штата Арканзас и бывший кандидат в президенты США, отмечает, что инфляционные ожидания растут с каждым днем.

«Политика нынешней администрации поставила страну на траекторию, которая, по-видимому, все чаще приводит к трагическому повторению "стагфляции", пережитой нами в конце 1970-х годов», — отметил он в своей статье, опубликованной на сайте канала.

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Сейчас наблюдается примерно то же самое. Например, компания Kraft Heinz, один из крупнейших поставщиков упакованных продуктов в американские супермаркеты, на днях объявила о повышении цен на самые популярные позиции своей продукции на 30%.

Их конкуренты General Mills и Mondelez International сделали аналогичные заявления. Причина в том, что дорожает все: и производство продукции, и ее упаковка, и транспортировка. Только стоимость автомобильного горючего выросла в США за 2021 год на 50%.

В результате около 42 млн американцев сейчас находятся на грани голода, отмечает эксперт. Он обвиняет в сложившейся ситуации федеральное правительство США, которое запустило «печатный станок» и не может прекратить печатать доллары, наращивая госдолг Штатов, в феврале впервые в истории переваливший за $30 трлн.

Вашингтону необходимо срочно решить проблему, однако решение может оказаться ничуть не лучше самой проблемы.

Ставки сделаны

В последнее время все чаще идут разговоры о повышении учетной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Это независимое федеральное агентство выполняет в Штатах функции центробанка.

Учетная ставка задает стоимость кредитов на межбанковском рынке США и на текущий момент она находится на минимально возможном уровне 0-0,25%.

Данное значение ФРС удерживает с марта 2020-го, то есть, скоро уже два года как США живут с беспрецедентно низкой стоимостью кредитных средств.

Это было сделано для того, чтобы поддержать американскую экономику в тяжелый период локдауна, вызванного коронавирусом, и последующего медленного восстановления деловой активности.

Учетную ставку собирались повышать после того, как удастся вывести долгосрочные показатели инфляции на уровень 2% и достичь минимального уровня безработицы. Однако, как видим, добиться этого не удалось.

Повышение учетной ставки автоматически приведет к росту стоимости кредитов, за чем последует обрушение американских бирж, отмечает целый ряд американских аналитиков.

Биржевой коллапс

Профессор финансов Джереми Сигел, сотрудник Уортонской школы бизнеса, в интервью Bloomberg сообщил, что падение индексов биржи Nasdaq может составить 20%, миллиардер и основатель инвесткомпании GMO Джереми Грэнтэм говорит об обрушении индекса S&P 500 на 45%.

По его оценкам, благосостояние граждан США суммарно упадет на астрономическую сумму $35 трлн. Это в частности означает потерю пенсионных накоплений американцев, которые нередко инвестируют свои средства в различные ценные бумаги, пытаясь выиграть в лотерею.

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Судя по всему, решение о повышении ставок уже принято и состоится в марте. Заседание ФРС, на котором ожидают первого повышения, назначено на 16 число первого месяца весны текущего года.

Экономисты одного из крупнейших американских банков JPMorgan Chase опубликовали прогноз, согласно которому ФРС произведет девять подряд повышений учетной ставки по 0,25%, выйдя на уровень 2,5%.

Аналогичный прогноз обнародовал и Банк России, полагающий, что к концу 2023 года ставка ФРС достигнет 2,5%.

Последствия игры на повышение

Если эти прогнозы подтвердятся, то это будет означать, что Вашингтон решил обрушить рынки для того, чтобы быстро и жестко ликвидировать «финансовые пузыри», раздувшиеся во всех секторах американской экономики.

Это будет иметь крайне жесткие последствия для американской экономики, и Белому дому придется объяснять огромному количеству людей, как так получилось.

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После этого судьбоносного решения Россию ждут обвинения во «вторжении» и очередные американские санкции, и именно «нападением Москвы» Байден и попытается отвлечь внимание сограждан.

Это уже видно по заявлениям представителей Вашингтона, Лондона и Брюсселя, пообещавших санкции и прочие проблемы Москве. Однако поверят ли таким объяснениям американские избиратели — большой вопрос.

Не исключено, что в дополнение к экономическому экономический кризису Соединенные Штаты в очередной раз столкнутся с кризисом политическим, и взятие Капитолия при президенте Трампе покажется «цветочками».