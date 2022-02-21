В понедельник, 21 февраля, в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел с участием главы МИД Украины. Киеву пообещали военно-учебную миссию, но время и место ее развертывания неизвестны

Основной темой заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам, то есть саммита глав МИД стран-членов ЕС, была ситуация вокруг Украины. «Министры иностранных дел обсудят последние события и проведут дискуссию о ситуации с безопасностью в Европе. Попытки России воссоздать разделительные линии на европейском континенте подрывают основные принципы, на которых строится европейская безопасность, и подтверждается полная и непоколебимая поддержка Украины», — так анонсировали заседание 21 февраля в Совете ЕС.

Правда, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 20 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что планирует обсудить с коллегами и ситуацию в Боснии и Герцеговине (БиГ). «Ситуация в Боснии и Герцеговине тревожна как никогда, она никогда не была легкой, но текущие тенденции действительно очень беспокоят», — подчеркнул глава европейской дипломатии. «Мы не согласимся с распадом и дезинтеграцией Боснии и Герцеговины», — сказал он, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться Советом ЕС по иностранным делам. Решение Путина может расколоть ЕС — СМИ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

За этой формулировкой Борреля скрывалась попытка провести решение о введении санкций против лидера боснийских сербов Милорада Додика и одного из двух субъектов (энтитетов) БиГ — Республики Сербской. Однако против этого выступили глава МИД Венгрии Петер Сийярто (публично), а также министры иностранных дел Хорватии и Словении. Поскольку введение санкций требует единогласного голосования, Боррель рисковать не стал, и обсуждение ситуации в БиГ прошло без принятия какого-либо документа.

У Украины подобных проблем нет: хотя Венгрия крайне недовольна украинской политикой в отношении венгерского национального меньшинства, Будапешт блокирует положительные для Киева решения только в НАТО, не перенося эту практику на ЕС. Поэтому глава МИД Украины Дмитрий Кулеба получил возможность участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам, и представил коллегам все пожелания Киева. Хотя были удовлетворены всего несколько из них, однако на брифинге в Брюсселе глава украинской дипломатии пытался демонстрировать достижения.

Однако на самом деле по большинству пунктов Украине в очередной раз отказали. Так, министр сказал, что лучшим сигналом президенту России Владимиру Путина со стороны Евросоюза на фоне обострения конфликта было бы признание перспективы членства Украины в ЕС. «Я сказал коллегам, что лучшее стратегическое решение, которое они могут сейчас принять, — это предоставление Украине европейской перспективы. Это будет четкий сигнал президенту Путину: что бы он ни делал, как бы он ни старался, движение Украины в ЕС необратимо и Украину никто не оставит один на один с Россией, — заявил Кулеба. — Это был бы также мощный сигнал украинскому народу о том, что Украина двигается к европейской семье мира и процветания, где её ждут». Естественно, что этот вопрос 21 февраля даже не обсуждался.

Также Кулеба призывал глав МИДов стран Евросоюза принять уже сейчас отдельные санкции против России. «Я призвал ЕС утвердить сейчас хотя бы отдельные санкции против Российской Федерации, так как для этого есть основания», — заявил он, добавив, что в ЕС «есть готовность применять против России полный пакет самых тяжелых санкций», но сейчас «идёт дискуссия о том, в какой именно момент это должно состоятся». Однако Совет ЕС по иностранным делам лишь продлил уже действующие санкции в отношении России «за подрыв территориальной целостности Украины» (речь идет о содействии проведению в прошлом году выборов в Государственную Думу в Крыму и Севастополе), добавив в санкционный список четырёх депутатов Госдумы и зампреда Севастопольской городской избирательной комиссии. Путин рассказал о просьбе принять Россию в НАТО © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Комментируя инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона организовать саммит между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, Кулеба отметил: «Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта». Но при этом украинский министр отметил, что оптимальным форматом «для ведения дискуссий о деэскалации и формирования новых гарантий безопасности» он считает саммит в формате пяти постоянных членом Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) с Украиной, Германией и Турцией. Но никто из европейских коллег Кулебы о подобном формате даже не упоминал.

Единственный реальный успех, о котором смог сообщить Дмитрий Кулеба — это договорённости о развёртывании совещательной военной миссии ЕС на Украине. Правда, время и место её размещения неизвестны, ведь формального решения пока не принято. «Мы договорились, что ЕС развернет на Украине совещательную военно-учебную миссию. Параметры этой миссии, время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято, и это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия Евросоюза на Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере», — сказал министр. Он подчеркнул, что миссия будет именно учебной, о боевых подразделениях речь не идёт.

«Очень важно, что эта инициатива дошла до своего логического завершения», — подчеркнул Кулеба. Он имел в виду, что в ЕС с октября 2021 года рассматривали создание миссии под названием «Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС Украина» (EUATM). Однако ни тогда, ни ныне не называлось количество военных специалистов, которые в рамках этой миссии ЕС может направить на Украину.

Ранее ЕС создал две миссии в Украине, крупнейшая из них — Консультативная миссия Европейского Союза, в которой работают 300 человек в Киеве и четырёх других городах Украины. Хотя она формально является гражданской, однако большинство её сотрудников составляют бывшие силовики из стран Евросоюза, которые помогают киевским властям «реформировать сектор гражданской безопасности».

По словам Дмитрия Кулебы, на встрече в Брюсселе Украина и ЕС также договорились о предоставлении Киеву комплекса предложений по укреплению кибербезопасности. В целом кибербезопасность стала одной из изюминок заседания 21 февраля: после него министры иностранных дел приняли участие в соответствующих учениях. По словам представителя ЕС, учения были организованы Жозепом Боррелем, их цель — «тестировать ответ ЕС на возможные кибератаки». «Эти учения — не про того, кто совершает кибератаки, а про то, что мы должны быть готовы реагировать на кибератаки», — добавил европейский чиновник. Тимошенко оценила срочную эвакуацию граждан ЕС с Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом министр иностранных дел Украины почему-то не похвастался, что утром 21 февраля на портале Совета ЕС появилась информация о том, что этот орган согласовал выделение новой макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. В своем заявлении Совет ЕС пояснил, что ускоренное согласование новой программы сотрудничества с Украиной обусловлено «постоянными угрозами безопасности, которые уже вызвали значительный отток капитала». Как следствие, страна теряет доступ к внешним рынкам капитала. Первую часть макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро Украина получит, как только согласует с ЕС Меморандум о взаимопонимании. В документе определят структурные реформы, выполнение которых необходимо для получения второй части помощи. Чтобы получить второй транш, Украине придется не только выполнить этот Меморандум, но и все «структурные маяки», согласованные с МВФ.

Возможно, Дмитрий Кулеба опасался вопросов о том, почему ЕС компенсирует лишь незначительную часть того, что Украина теряет в связи с информационной кампанией, ведущейся с Запада. Ведь именно 21 февраля было опубликовано интервью с заместителем главы Офиса президента Украины Ростиславом Шурмой, который заявил, что «в стрессовой ситуации» безвозвратные потери украинской экономики составляют 2-3 миллиарда долларов в месяц. «Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть ещё спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, <…> это порядка 1,5-2 млрд долларов», — сказал Шурма. По его словам, речь идет о ежемесячных потерях Украины, начиная с января 2022 года.