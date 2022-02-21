Раскалывается мироустройство, и одна из трещин проходит по Украине. Исторический опыт показывает, что такие трансформации часто приводят к войне. Старая система безопасности не работает, удастся ли выстроить новую – большой вопрос

Козак: Украина никогда не будет исполнять Минские соглашения © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

На сломе эпох

Ситуация достаточно сложная не только в Украине, где корень проблем — в конфликте на востоке страны, отметил социолог и политолог Виктор Небоженко. Он напомнил, что в истории Европы наиболее драматичными были ситуации, когда отсутствовали международные регуляторы, — это касается периодов перед обеими мировых войн. По мнению эксперта, мало того, что Украине нет таких регулирующих механизмов и сегодня. Украине «не повезло» — в такой сложный период она оказалась в центре конфликта между Западом и Россией.

«Вы посмотрите, как мечутся по Европе политики, они приезжают в Украину и в РФ, а результата нет… Нет регуляторов», — констатировал политолог.

А что украинские деятели? Небоженко отметил, что речь президента Зеленского в Мюнхене «стилистически — хороша», хотя он с ней опоздал на два года.

«Он (Зеленский — Ред.) пытался сказать важные вещи — до тех пор, пока не стал предлагать какие-то решения», — сказал политолог, пояснив, что фактический ультиматум Западу относительно Будапештского меморандума — «либо дайте гарантии, либо мы пойдём своим путём» — не выглядит уместным, ведь речь идёт о ядерном нераспространении.



«Кто еще ставил ультиматум Западу? Только Путин… Мы можем быть недовольны союзниками, но больше рассчитывать не на кого», — подчеркнул Небоженко, добавив, что Запад этого заявления (о пересмотре Будапештсткого меморандума — Ред.) не поймёт, а Кремль скажет: в Европе может появиться ядерный шантажист…

По мнению политолога, отсутствие международных регуляторов и правил создает риск того, что обострение в зоне АТО (ООС — Ред.) может перейти дальше, на Украину и на Европу — «и Европа, кажется, это поняла».

С этим согласился политолог Олег Саакян, отметивший, что сейчас «мироустройство раскалывается», и одна из трещин проходит по Украине. Опыт истории свидетельствует, что такие трансформации часто приводят к войне. По словам эксперта, в информационно-мировоззренческой войне Запад сейчас перехватил у Москвы инициативу. Так, заявления о «российской агрессии» выбрасывали в информационное пространство заранее, и — «России приходится оправдываться».

Однако, если тактически Запад переиграл Москву, то в целом — принял повестку РФ, считает Саакян. Он пояснил: Россия информационную спецоперацию проводит «на экспорт», а Запад — снижает у себя доверие как к медиа, так и к власти. Общество теперь не будет доверять медиа и политикам так, как раньше, западное общество перешло в период «постправды» — и такая ситуация надолго.

Выступление Зеленского в Мюнхене эксперт считает «хорошим»: украинский лидер потребовал гарантий безопасности, которых сейчас нет. Впрочем, отметил Саакян, далеко не все на Западе готовы разделить с Украиной риск противостояния с РФ.

По словам эксперта, был и такой диссонанс: Зеленский сформулировал в своей речи внутриполитическую концепцию безопасности — это «опора на собственные силы». Но при этом просил «не нагнетать», поскольку из-за этого — экономика сыпется.

Вадим Карасёв в связи с этим отметил: опора на собственные силы это хорошо, но тогда надо либо свой народ подчинить и «превратить в ресурс», либо надо иметь самодостаточную экономику — «и то, за счёт финансовой помощи». Путин обвинил Киев в бездействии по Минским соглашениям © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Угроза сохраняется

Хотя и есть некоторые признаки того, что Украина и Россия отходят от края пропасти, но не меньше признаков того, что угроза сохраняется, считает политолог Константин Матвиенко. К таким тревожным признакам он отнес, в частности эвакуацию людей с территории непризнанных республик, назвав её «массовой депортацией».

Тревожные настроения в крупных городах Украины. Так, украинский IT-бизнес — «выезжает из Украины». Компании вывозят людей в Европу с семьями и даже с домашними животными. На такой эвакуации настаивают западные компании-партнеры, угрожая разрывом контрактов, отметил эксперт. Он добавил: «это означает, что платежеспособный слой населения очень быстро покидает страну».

По словам Матвиенко, вызывает вопросы и прекращение полётов в страну западных авиакомпаний — это фактически введение санкций против Украины, и их вводят западные партнеры Киева.

Политолог выразил согласие с высказанным мнением о том, что Запад сейчас пошёл на использование «изобретенных Россией» методов информационной гибридной войны, причём это касается не только СМИ, но и органов госвласти, которые запугивали украинскую власть и украинское общество. Долго так не может продолжаться, сказал эксперт, предположив, что развязка наступит скоро — в считанные дни, максимум, недели.

«Стресс и пафос»

В свою очередь политолог Вадим Карасев отметил, что в феврале «наложились друг на друга стресс «Минска» и пафос «Будапешта» (речь о Будапештском меморандуме — Ред.)», но уже — «поздновато». Вопреки пафосной мюнхенской речи Зеленского, ситуация будет развиваться по-другому, и повлиять на ход событий Киева — «шансов всё меньше и меньше», подчеркнул эксперт.

При этом он согласился с тем, что события буду развиваться быстро — «времени мало, счётчик запущен… всё должно завершиться в течение месяца, максимум».

По словам Карасева, сейчас мы имеем дело с «дипломатией войны», которая используется для того, чтобы «балансировать на грани войны». Как балансируют? У России есть военная машина — и в ход идёт «дипломатия танков», в ответ западная медийная машина прибегает к «дипломатии фейков», обрисовал ситуацию эксперт. Он отметил, что, на его памяти, только один раз западная медийная машина дала сбой — когда Байден выводил войска из Афганистана. Сейчас эта машина взяла реванш за Афганистан… но где? В Украине — «поскольку две недели накачивали дипломатией страха». Не вполне это удалось, но — «ситуация тревожная».

Карасев продолжил: сейчас от войны удерживает то, что «Байден и Запад боятся проиграть военное решение и военную эскалацию, Путин боится проиграть военную эскалацию». С другой стороны, боятся проиграть мир (договорённости — Ред.) — это тоже опасность, риски внутриполитической дестабилизации

Например, Зеленский боится проиграть «Минск» и взять на себя миссию «капитулянта». Боятся проиграть войну и мир — отсюда «дипломатия страха». Пока канатоходцы пытаются удержаться на этом канате, но — «счётчик работает», отметил политолог.

Карасев согласился с тезисом о распаде системы безопасности, сложившейся после Второй Мировой. Нужна новая система, но кто возьмёт на себя ответственность? Например, все говорят неофициально, что Украина не вступит в НАТО в течение 10-15 лет, а кто скажет это открыто? Сказать это должна украинская власть, но она этого говорить — «не собирается и не будет по многим причинам». Тут — нужна другая модель государства и власти, считает эксперт.

Говоря о мюнхенской речи Зеленского, Карасев заявил, что это была «речь лидера тоталитарной страны» и «антизападная речь, с антизападным духом». Тогда как Запад, по его мнению, рассматривает ситуацию как угрозу Украине — как угрозу демократии, говорит о силовом сдерживании автократии, так это выглядит «в западном нарративе».

«И чего мы добились? Мы хотим поссориться с Западом? Да без Запада мы никто. Мы один на один с Россией. Кто-то думал об этом?», — констатировал Карасев.

Он добавил, что Украина оказалась в дипломатическом тупике, забыв — «для чего нам нужна безопасность». А она, по словам эксперта, нужна «для того, чтобы сохранить демократические и либерально-демократические основы Украины».

«Форпост». О цене вопроса

По словам Караева, если Запад захочет воевать с РФ, вести холодную войну, тогда Украина можем стать фронтиром, форпостом в этой войне. Но… а если нет, если Запад захочет 20 лет мира и умиротворения? Этого нельзя исключать, отметил эксперт, пояснив, что, по его мнению, «проблема в том, что сегодня Россия может быть даже сильнее СССР», ведь она сегодня — «вместе с Китаем». И тогда что Киеву делать?

Политолог напомнил о ситуации минувшей эпохи, о ГДР и ФРГ, где ФРГ играла роль форпоста Запада, а ГДР была форпостом Восточного блока.

«Но ведь когда это случилось? Сначала… разделена была Германия», — сказал Карасев, добавив, что и в создавшейся ситуации «Украину тоже могут разделить».

«Я боюсь, что переезд посольств, или части посольств западных стран во Львов — это какой-то сигнал, что может и такой сценарий рассматриваться. Да, Западная Украина будет форпостом. А остальное что будет? Это очень трагичный сценарий, проблема целостности Украины опять стоит… По кускам мы никому не интересны», — подчеркнул политолог. Кулеба рассказал о новом формате по урегулированию ситуации вокруг Украины © REUTERS, Johanna Geron

Чтобы избежать такого развития событий, Украине нужно правительство национального единства, нужен опытный премьер, сказал Карасев, добавив, что на эту роль подошла бы Юлия Тимошенко.

Он напомнил о том, как Франция решала проблему Алжира: призвали де Голля, который «тут же отказался от Алжира», провёл референдум — под свое имя провёл, взял на себя ответственность. Карасев отметил, что и в украинском кризисе «весь политический класс должен дать ответ». А если нет, тогда — «выборы, и новая власть должна найти выход из минского тупика».

Напомним, на Мюнхенской конференции Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума, по условиям которого Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году. Он также потребовал четкого ответа о датах вступления Украины в НАТО.