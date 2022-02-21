Президент Франции Эммануэль Макрон передал российскому коллеге Владимиру Путину просьбу американского лидера Джо Байдена провести саммит РФ-США по ситуации на Украине, и Москва ответила согласием. Каждый в этом треугольнике преследует свою цель: Макрон - набрать очки перед выборами, Байден - выиграть время, Путин - остановить войну в Донбассе

Ситуация на Украине достигла такого накала, что мировым лидерам в поисках выхода из обострившегося до предела кризиса приходится проводить переговоры не каждый день, а по несколько раз на дню. Военный эксперт описал, что начнется, если Россия ввяжется в партизанскую войну с Украиной © пресс-служба министерства обороны Украины

20 февраля президент Франции — государства-гаранта Минских соглашений — Эммануэль Макрон позвонил в обед президенту другого государства-гаранта Минских соглашений Владимиру Путину.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы — которая продолжалась 1 час 45 минут — была выражена серьёзная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, российский лидер отметил, что причиной эскалации стали провокации украинских силовиков, а также обратил внимание на тот факт, что к применению силы Киев подталкивают поставки современных вооружений и боеприпасов со стороны НАТО, в результате чего страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в РФ для спасения от усиливающихся обстрелов.

С учётом остроты сложившейся ситуации президенты сошлись во мнении о необходимости активизировать работу по линии министерств иностранных дел и политических советников лидеров стран — участниц «нормандского формата» для восстановления режима тишины в Донбассе и обеспечению прогресса в урегулировании конфликта в целом.

В свою очередь агентство Reuters сообщило со ссылкой на Елисейский дворец, что Путин и Макрон решили организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Реализацией этой договорённости в жизнь займутся главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, они проведут переговоры об организации саммита, посвящённого созданию нового порядка в сфере безопасности в Европе, с участием Украины и ряда западных стран. ​​​​​

После звонка в Кремль Макрон побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение получаса, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, затем провёл 15-минутный разговор с американским коллегой Джо Байденом о «текущем дипломатическом взаимодействии и мерах по сдерживанию в ответ на наращивание российских сил на границах Украины», а около часа ночи по московскому времени вновь позвонил Путину (подробностей второго раунда переговоров нет, известно только, что разговор длился почти час).

Зеленский написал в Twitter: «Проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации в сфере безопасности и новых провокационных обстрелах. Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Мы выступаем за немедленный созыв трёхсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины». По сообщению же Елисейского дворца, президент Украины заверил коллегу, что не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь французский лидер выразил готовность к новым шагам ради стабильности и мира и не исключил новых миссий. Новинский рассказал, как остановить конфликт на Украине © Facebook, Вадим Новинский / Facebook, Вадим Новинский / Перейти в фотобанк

По завершении всего этого переговорного марафона Елисейский дворец уже ночью объявил, что Макрон предложил провести саммит между президентами РФ и США, а затем с заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе, Путин и Байден согласились с положениями такой встречи на высшем уровне, а подготовкой повестки саммита займутся Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен на предстоящей встрече в Женеве 24 февраля.

Конечно, не обошлось без дежурного тезиса Запада «мероприятие состоится при условии, что Россия не вторгнется на Украину».

Приветствовал инициативу проведения переговоров президентов РФ и США министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заверив, что Вашингтон обязательно предварительно согласует свою позицию с Киевом. Впрочем, на практике принцип «ни слова об Украине без Украины» не подтверждается, учитывая, что западные лидеры обсуждают ситуацию в стране между собой и с российской стороной без представителей Киева.

О том, что Украина вынуждена довольствоваться ролью наблюдателя, отчасти подтверждают и слова самого Кулебы: Украина ожидает, что Путин и Байден выйдут из комнаты переговоров с соглашением, в противном случае, как утверждает дипломат, эскалация, в которой Киев обвиняет Москву, останется на прежнем уровне.

Комментируя информацию о готовящемся саммите на высшем уровне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что конкретных планов о встрече лидеров России и США пока нет, но она возможна, если Путин и Байден сочтут это целесообразным, сейчас есть только чёткое понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров. Золотарёв: США склоняют Зеленского к политическому самоубийству © REUTERS,

«Президент Макрон действительно в двух вчерашних разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы, но президент Путин очень чётко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накалённой атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — отметил Лавров.

Как стало известно, инициатива проведения российско-американских переговоров принадлежит вовсе не Макрону, которого Елисейский дворец позиционирует как посредника между Москвой и Киевом, об этом французского лидера попросил Байден.

«Этот саммит нужен. Не проводить такие встречи было бы сродни дипломатической халатности. Но на данный момент, как мне кажется, речь идёт скорее о тактике «выиграть время». Мы по-прежнему не видели появления крупного предлога для нападения. Был предлог для наращивания сил, однако не было никакого события, которое бы оправдало начало вторжения», — сказала в эфире телеканала CNN бывший заместитель директора Национальной разведки США Бет Саннер.

Объясняя, почему же Макрон согласился передать Путину предложение Байдена, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв заявил в комментарии «Известиям», что европейцы сейчас находятся «между Сциллой и Харибдой»: с одной стороны, стремятся играть свою роль в международной политике, а с другой — совершенно чётко говорят о том, что без США вопросы безопасности в Европе не решить. Станет ли Макрон героем? Французский президент хочет повторить сценарий Саакашвили © РИА Новости,

В свою очередь директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века, политолог Иван Коновалов отметил, что участие в процессе урегулирования ситуации на Украине занимает важное место в его предвыборной кампании, поскольку на сегодняшний день у него не самый высокий рейтинг в стране, а возможностей поднять его не так много на фоне дефицита газа, эпидемию коронавируса, социальные проблемы, раскол общества.

Накануне радиостанция RMC рассказала, ссылаясь на ближайшее окружение Макрона, что он на неделю отложил выдвижение своей кандидатуры на второй президентский срок, чтобы полностью посвятить время урегулированию кризиса на Украине. История знает случай, когда посреднические усилия французского лидера помогли предотвратить полномасштабную войну на постсоветском пространстве — речь об участии Николя Саркози в переговороном процессе по конфликту между Грузией с Южной Осетией и Абхазией в августе 2008 года.

В интервью изданию Украина.ру финский политолог Йохан Бекман предупредил, что сейчас наступает самый опасный момент:

«Завтра будет 22.02.2022. Это также, как было 08.08.08, когда была провокация в Южной Осетии, которая переросла в войну. Запад может устроить какие-то провокации накануне саммита (Путин и Байдена — ред.), вновь обвинив Россию и Путина во всех преступлениях. Они могут устроить что-то на Украине, заявив, что Россия на неё напала. Это информационно-психологическая война. Я сомневаюсь, что переговоры президентов РФ и США могут повлиять на общий курс Запада.

Байден же снова заявляет, что Россия намерена напасть на Украину. Вообще было бы правильнее провести саммит глав спецслужб, потому что Путин и Байден — это одно, а главы ЦРУ, MI6, СБУ и ФСБ — совсем другое. Они должны собраться, выяснить ситуацию и договориться. Война спецслужб — это очень опасно».