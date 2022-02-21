В понедельник, 21 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР

Главы республик попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР, а также заключить договоры о дружбе и сотрудничестве между республиками и РФ. Пушилин и Пасечник также просят российского лидера предусмотреть в таком договоре взаимодействие в оборонной сфере.

«От имени народа всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство», — сказал Пушилин.

Такую же просьбу озвучил и Пасечник.

Просьбы прозвучали на фоне обострения на фронте, значительно увеличившегося количества обстрелов.

Никакой паники и роста цен нет

В Донецке, несмотря на объявленную в пятницу массовую эвакуацию населения на территорию России и всеобщую мобилизацию мужского населения с 18 до 55 лет, все спокойно, паники и ажиотажа нет. Об этом Украина.ру сообщили дончане, с которыми в телефонном режиме связалась наша редакция.

От мобилизации до эвакуации. Что происходит в Луганске © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Цены не взлетели ни на рынке, ни в магазинах. Товар и ГСМ есть. Вода и электричество в квартирах есть. Общественный транспорт, хотя его и стало меньше, ездит по прежним маршрутам. Машин в городе стало меньше — некоторые уехали в эвакуацию. По бульвару Шевченко, где я живу, постоянно ездит машина МЧС и делает те или иные объявления.

В банкоматах денег нет, так все бросились снимать наличку. Снять сейчас можно не больше 10 тысяч в сутки. Но расплачиваться в магазинах можно банковскими карточками.

У нас начали вдруг ходить поезда по железной дороге. Эвакуируют население в Воронеж и другие российские города. Значит, и раньше технически это возможно было. Почему тогда раньше нельзя было железнодорожный транспорт запустить, спрашивается?

Слова Татьяны подтвердили и другие собеседники издания.

Александр "Варяг" Матюшин: Мы верим, что на помощь Донбассу придет российская армия © newskif.su Алексей добавил, что всем мужчинам приходят на телефон смски с сообщением о том, что надо прибыть в военкомат.

— Обстрелов в центре города почти не слышно. Сегодня их меньше, чем было в воскресенье. Был сегодня в центре города. Почти пусто. Многие уехали в эвакуацию. В нашем подъезде три человека. Один — в Новосибирск, два других — в Ростовскую область.

Хотят в Россию, но связи с родственниками на Украине хотят сохранить

Все дончане, с которыми переговорила Украина.ру, выступают за признание ДНР. А также за включение республики в состав России.

— Война у нас уже в печенках сидит. Вся эта ситуация войны и неопределенности всем без исключения надоела: 9 лет! Ну сколько можно людей мучить! — возмущается наша собеседница по имени Виктория.

Она частный предприниматель, поэтому хотела бы, чтобы между ДНР и Россией в идеале не было ни границы, ни таможни.

Бородай рассказал, вступится ли Россия за ЛДНР военным путём © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

— Россия однозначно! Никакой Украины нам не надо! Вы знаете, в конце февраля 2014 года, когда в Донецке начались протесты, я была на площади Ленина одной из первых. Помню, вышла вечером из театра. Подошла к палатке, установленной протестующими.

Там висел флаг общественной организации «Донецкая республика», который в апреле стал флагом ЛДНР. Говорю ребятам: «Повесьте рядом и украинский флаг. Не надо отталкивать тех, кто хотел бы автономии Донбасса, но все-таки в составе Украины, не надо отталкивать тех, кто выступает за федерализацию страны». И они вывесили флаг. Он два дня повисел, потом его убрали.

Могу вам точно сказать: пока Киев не стал нас бомбить, многие были еще за федерализацию и за Донбасс в составе Украины. Но теперь всё: Украина после стольких страданий, которые она нам принесла, нами вычеркнута.

Некоторые дончане в разговоре с нами указали на следующую проблему, которую нужно решить: речь о возобновлении связей с Украиной.

«Мы с Россией, это однозначно. Но многие из нас, у кого остались родственники не то, что в самой Украине, а в Донбассе, на территории, которую контролирует Украина. А переходы с Украиной у ДНР закрыты давно. Вон у соседа мать недавно умерла в Авдеевке, а его наши не пустили. И не забывайте и об экономических связях.

Многие ведь товар даже после 2014 года завозили с Украины, а потом все закончилось. Раз Зеленский считает, что мы украинцы, то пусть уже, наконец-то, прекратит экономическую блокаду. Многие ведь из-за этого разорились. Пусть Путин надавит на Зеленского, пусть тот прекратит экономическую блокаду», — рассказал частный предприниматель Никита, торгующий постельным бельем.

Раньше он получал его из Киева, теперь — из Ростова, а российские цены все же кусаются. Но дело даже не столько в них, сколько в таможне.