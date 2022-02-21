Чтобы спасти жизни. Как проходит эвакуация из Донбасса

Всё больше регионов России заявляют о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР — в республиках Донбасса эвакуацию объявили в пятницу, 18 февраля. Тем временем Украина развернула пропагандистскую кампанию против беженцев

Мурманская область готова принять по меньшей мере 300 беженцев с Донбасса и оказать им всю необходимую помощь, сообщил на оперативном совещании в понедельник губернатор Андрей Чибис.

«Мурманская область готова принять людей, которые в силу обстоятельств направляются в нашу страну… Точно есть готовность принять 300 человек. Продолжаем работу по организации мест размещения и оказания всей необходимой помощи», — сказал Чибис. Названо число беженцев из Донбасса, прибывших в РФ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он поручил создать оперативный штаб, который будет координировать работу различных ведомств. Возглавит его замгубернатора Юрий Сердечкин.

Мурманская область — далеко не первый и не самый отдалённый регион РФ, где вызвались принять беженцев с Донбасса. Так, в понедельник, 21 февраля, о готовности принять беженцев с Донбасса заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

«Мы всегда готовы подставить плечо нашим людям на Донбассе. Хабаровский край имеет опыт размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В 2014 году в регионе было развернуто 14 пунктов временного размещения — в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. В случае необходимости оперативно подготовим ПВР и в этот раз. Социальные службы займутся трудоустройством. Свободных вакансий в крае — более 20 тысяч», — отметил он.

До этого о готовности принять беженцев с Донбасса заявили главы Якутии, Амурской и Еврейской областей, Приморского края. Всего же количество регионов, готовых принять беженцев, превысило 26. При этом в трёх из них даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Речь о приграничных с Украиной Ростовской, Воронежской и Курской областях.

«В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ — Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера», — сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье, 20 февраля.

К 19:00 того же дня границу с Россией пересекли более 53 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Они бежали от украинских обстрелов и диверсий.

Что происходит в Донбассе

В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирных жителей. Причина — эскалация конфликта в Донбассе, а также готовящееся по их информации наступление Украины в Донбассе. «Ради детей»: беженцы из Донбасса рассказали об эвакуации © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны — обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения», — заявил Пушилин.

Глава ЛНР также призвал жителей своей республики уезжать.

«С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — заявил Пасечник.

Он также сообщил о готовности РФ разместить жителей ЛНР на своей территории.

«Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики», — заявил Пасечник.

К тому времени ВСУ уже обстреливали ДНР и ЛНР. Чуть позже стало известно о взрыве в центре Донецка — украинские диверсанты попытались ликвидировать главу управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

Позже появились сообщения и о жертвах среди гражданского населения. Так, 20 февраля в результате атаки ВСУ в ЛНР погибли два мирных жителя. Как сообщила Народная милиция ЛНР, военнослужащие 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке артиллерии попытались атаковать линию обороны и форсировать реку Северский Донец. Правительство РФ осуществит выплаты беженцам из Донбасса © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Нападавших отбросили, однако ВСУ уничтожили пять домов. Жертвами этих обстрелов и стали два мирных жителя.

Утром в понедельник, 21 февраля, стало известно о жертвах среди местного населения в ДНР.

«По оперативной информации, в Петровском районе г. Донецка (пос. ш-ты им. Челюскинцев), на пересечении ул. Дунаевского и ул. Маркина погиб мирный житель», — сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

За насколько часов до этого при обстреле погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР, а также один шахтёр. Но Украина выдавливает местных жителей из ДНР и ЛНР не только обстрелами. Так, днём в понедельник, 21 февраля, в ДНР объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня в связи с остановкой насосной станции и прекращением централизованного питьевого водоснабжения.

В России беженцам из ЛНР и ДНР оказывают помощь. Соответствующее поручение ещё 18 февраля дал президент России Владимир Путин.

«Путин переговорил по телефону с вр. и.о главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник, 21 февраля, в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева уточнили, что на 8 часов утра этого дня финансовую помощь получил 1031 человек — это 25,9% от принятых заявлений. Как в Польше готовятся к наплыву беженцев с Украины © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Издание Russia Today запустило проект «Карта помощи», благодаря которому попавшие в эвакуацию люди могут найти тех, кто готов пригласить их домой.

«Уже более 200 предложений о бесплатном жилье для беженцев из ЛНР и ДНР поступило в наш проект «Карта помощи», — сообщило издание.

Тем временем Украина пытается помешать беженцам уже на территории России.

Информация атака

В первый же день, когда была объявлена эвакуация, украинское командование обвинило ДНР и ЛНР в провокациях.

«Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационной власти! Вас используют для эскалации ситуации с целью развязывания очередного кровопролития», — говорилось в распространённом пресс-службой Генштаба 18 февраля заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

А командующий Операцией объединённых сил Олег Павлюк и вовсе обвинил ДНР и ЛНР в желании устроить кровавую провокацию при помощи беженцев.

«В данный момент оккупанты скапливают беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации. По данным нашей разведки есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных», — заявил Павлюк 18 февраля. «Угроза терактов в крупных городах России». Что стоит за заявлением посольства США © Министерство обороны Украины

Тем временем украинские пропагандисты в группах в соцсетях начали распространять информацию о том, что к беженцам из ДНР и ЛНР якобы крайне негативно относятся в самой России. При этом социологические опросы свидетельствуют об обратном. Так, согласно обнародованным 21 февраля данным ВЦИОМ, россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик — так высказалось 78%. Не поддерживают решение 13% опрошенных.

Кроме того, три четверти опрошенных — 75% — поддержали решение президента России о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, 82% россиян положительно отнеслись и к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР.

Тем временем жизнь в ДНР и ЛНР становится ещё сложнее. Помимо проблем с водой в ДНР возникли и трудности с энергоснабжением ЛНР. Днём из-за обстрелов ВСУ остановилась Луганская ТЭС. А это значит, что поток беженцев из ДНР и ЛНР лишь увеличится.