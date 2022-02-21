В понедельник, 21 февраля, из Луганска в Ростовскую область отправился третий эвакуационный поезд с беженцами. Состав с пенсионерами, женщинами и детьми тронулся около 12.15 по местному времени (совпадает с московским), в это время вдалеке раздавались артиллерийские взрывы

Поезд пройдёт через Дебальцево и другие города Донбасса и около полуночи прибудет на границу с Россией.

В это время ЛНР отмечает значительное увеличение числа обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, под огонь попадают населенные пункты, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Отмечаем значительное увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. С начала сегодняшнего дня 21 февраля обстрелы по территории Луганской народной республики также ведутся, в частности, под огонь украинской артиллерии и украинских боевиков попадают жилые населенные пункты», — сказал Филипоненко в эфире российского Первого канала. Работа подконтрольной Киеву Луганской ТЭС остановлена © Антон Геращенко / Telegram

Также в ЛНР формируют дополнительные подразделения второго эшелона обороны, сообщили в Народной милиции республики. Отмечается, что утверждена программа боевой подготовки, материально-технического обеспечения подразделений мобилизационного резерва.

Примечательно, что в понедельник в ЛНР началась добровольная мобилизация мужчин старше 55 лет: соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник. Всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 55 лет проходит в ЛНР с пятницы, 18 февраля.

Боятся все

«Ты где?» — так звучит сегодня самый популярный вопрос в Луганске, задаваемый местными жителями по телефону и в соцсетях. Сразу отвечают обычно те, кто остался в городе, а не отправился в Россию — сам или на эвакуационных автобусах. Вторые отвечают, когда добираются до нового места пребывания.

Население Луганска чётко разделилось на две части: уезжающих и остающихся. Первые, уезжающие, боятся обстрелов и нового витка войны. Вторые, остающиеся, вспоминают страшные 2014-15 годы и все как один повторяют: «Пережили то время — переживём и сейчас».

Не убеждает остающихся даже ездящие по городу микроавтобусы с громкоговорителями, вещающие о срочной эвакуации. Местные рассказывают, что особенно устрашающе они выглядят вечером и ночью: пустой во время комендантского часа Луганск, выключенные фонари на улицах — и одинокий микроавтобус, повторяющий, что нужно эвакуироваться. Уехать могут только женщины и дети — мужчин от 18 до 55 лет не выпускают.

«Я никуда не уезжаю, — рассказывает 33-летняя луганчанка Татьяна, мастер маникюра. - У меня клиенты на две недели вперёд записаны, свободных окошек нет. Здесь я дома, не хочу срываться с места».

Боррель прокомментировал сообщения об обстреле Станицы Луганской © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«А кто не боится? Но привыкли уже. Надеюсь, что большой войны не будет», - говорит девушка.

Женщины и дети — в эвакуацию, мужчины — в военкомат

С середины февраля в Луганске появилось в разы больше очередей, а сами они стали гораздо длиннее. Очереди стоят перед магазинами и супермаркетами, аптеками, хлебными киосками.

Дефицита нет, но спрос на продукты и лекарства — огромный. Люди боятся, что если не успеешь купить — больше не будет.

При этом в местных сообществах соцсетей даже жаловались, что в хлебных лавках нет хлеба. О причинах проблемы в телеэфире рассказал мэр города Манолис Пилавов.

По его словам, подвоз хлеба сбился из-за того, что водителей забрали в военкомат — в рамках мобилизации. Магазинам пришлось забирать заказанный хлеб своими силами — на хлебозаводах скопились очереди. Однако в мэрии пообещали решить вопрос с военкоматами, чтобы отпустили водителей, слесарей, лифтёров и других людей, причастных к жизнеобеспечению города.

Луганский старт. Как начиналась карьера главного политического долгожителя Советского Союза © РИА Новости, Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

«Война проблему не решит»

Впрочем, у луганчан еще остаётся надежда, что войны удастся избежать.

«А что, война решит проблему? Кровь и жертвы что-то решат? — задаётся риторическим вопрос Ирина Фёдоровна, учительница в одной из местных школ. - Уже семь с половиной лет воюют — и что? Наша судьба решается в больших переговорах, остаётся только надеется, что наконец решится».

Сейчас Ирина Фёдоровна не ходит на работу в школу — объявлены каникулы, всех детей распустили по домам. Есть время побыть с внучкой. Уезжать из города женщина не хочет.