Российские военные останутся в Белоруссии после завершения совместных учений «Союзная решимость». Как сообщается, это вызвано обострением ситуации на Донбассе, а как долго войска останутся в республике - зависит от Запада

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Виктор Хренин.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — заявил Хренин.

Белорусский министр добавил, что «соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке накачиваются самым современным оружием». Хренин наверняка подразумевал милитаризацию региона Западом.

Действительно, в январе текущего года Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь идет противотанковых системах. Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм (их использование в Донбассе запрещено Минскими соглашениями).

А в середине января также 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину также рейнджеров, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

«На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе — третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой эскалации обстановки на Украине», — заявил Хренин, добавив, что, несмотря на эти факты, в милитаристских настроениях обвиняют наоборот Белоруссию и Россию.

Что планировалось ранее

Российско-белорусские учения продолжат из-за обострения в Донбассе © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Если вы внимательно следили, никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Беларуси. Об этом никогда речи не шло. Речь идет о союзных учениях, и естественно подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Схожая риторика была у главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Дипломат во время общения с журналистами указывал, что «после учений в республике не останется ни одного российского солдата и ни одной единицы зарубежной боевой техники».

Лишь Александр Лукашенко не делал таких точных прогнозов и накануне встречи с Владимиром Путиным 18 февраля прямо заявил, что «российские войска будут выведены только тогда, когда об этом решает он и Владимир Путин». Переговоры двух лидеров состоялись как раз во время обострения ситуации на Донбассе и начала эвакуации мирных жителей оттуда в Россию. Поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что именно во время московского саммита президентов было принято решение продлить пребывание российских военных в Белоруссии.

Реакция Запада

В США и ЕС реакция на военные учения «Союзная решимость» была очень нервной еще до их начала. Так, в Госдепартаменте США утверждали, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.

«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявили в ходе одного из брифингов представители Госдепа.

Конфронтация Запада объединяет. Итоги переговоров Путина и Лукашенко © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Йенс Столтенберг ранее выразил обеспокоенность и указал, что в его альянсе наблюдают за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию. Еще дальше пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что концентрация войск в регионе — самая крупная после Второй мировой войны.

Вашингтон и Брюссель выражали обеспокоенность и по поводу того, что российские военные не покинут Белоруссию после окончания учений. В этом случае их волнует не только «нападение на Украину с севера», но и превращение территории республики в защитный форпост России. Так, у самых границ Белоруссии находятся столицы Литвы и Латвии. В 180 километрах от полигона «Брестский» — Варшава.

Но у Запада есть прекрасный выход, как снизить напряжение в регионе и для себя в первую очередь — настойчиво поспособствовать, чтобы украинская сторона выполняла Минские соглашения, которые позволят закончить донбасский кризис путем консенсуса и мира. Но пока в Киеве под молчание Вашингтона и Брюсселя звучат заявления о том, что соглашения «не устраивают Украину», к Западу возникают вопросы.