Рекорды России, страх и дерзость украинцев: чем запомнится Олимпиада в Пекине-2022

На XXIV зимних Олимпийских играх российская команда показала феноменальные результаты: рекордное за всю историю количество наград, причём некоторые из них стали первыми в своих дисциплинах за несколько десятилетий. Сборная Украины же взяла всего одну медаль, а вот рекомендации не общаться с русскими и говорить по-русски выполнили не все спортсмены

Олимпийский огонь в китайской столице погашен, медали вручены (кроме одного комплекта), главный праздник спорта завершён, и атлеты возвращаются домой. Пришло время подвести итоги XXIV зимней Олимпиады. Путин раскритиковал попытки политизировать Олимпиаду © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В Пекине сборная России заняла 2-е место по количеству медалей — 32, тем самым установив лучший результат за всю историю выступлений на зимних Играх. До этого момента самым успешным показателем были 29 наград российских спортсменов в Сочи-2014 и столько же у советских в Калгари-1988 (причём, в обоих случаях по 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых).

Настоящим героем Олимпиады в Китае стал лыжник Александр Большунов — из 6 золотых медалей сборной на его счету 3, ни с одной гонки, в которой участвовал, не уходил без награды: он одержал победу в эстафете, скиатлоне и марафоне. Точнее было бы сказать полумарафон, поскольку из-за сильного ветра дистанцию сократили с 50 до 28,4 км.

Хотя, например, россияне и китайцы были против этого и считали, что погодные условия позволяют пробежать полный километраж, ходили разговоры, что организаторы пошли на поводу у норвежца Йоханесса Клебо, который отказался выходить на 50 км, а на 28 согласился: сокращение дистанции почти вдвое создавало для него (спортсмена, обладающего спринтерскими качествами), несомненное преимущество, однако в итоге он сошёл с дистанции. Как объяснил позже, из-за плохого самочувствия.

Таким образом Большунов, победивший на одной Олимпиаде в гонках и на 30 км, и на 50 км, получил неофициальное звание «короля лыж», а на цветочную церемонию после марафона вышел в ботинках золотого цвета. Помимо звания 3-кратного олимпийского чемпиона, прославленный лыжник, который стал знаменосцем на церемонии закрытия Игр, увозит из Китая серебряную медаль за гонку на 15 км классическим стилем и бронзовую — за командный спринт.

Впрочем, на высоте (во всех смыслах) выступила вся команда лыжников, они обновили рекорд по количеству завоёванных на Играх медалей — 11 наград (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).

Олимпиада в Пекине принесла России несколько наград, которые страна ждала долгие годы: победа лыжниц (Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой) в эстафете стала первой за 16 лет, золото мужчин в этой же дисциплине — первой за 42 года, а «золотой дубль» (золото и у женской, и у мужской команды) не делали целых 50 лет.

Медалей в женском могуле у России не было 28 лет, но фристайлистка Анастасия Смирнова своей бронзой это исправила. Серебро летающих лыжников вообще стало 1-й в истории наградой (правда, здесь во многом помогли соперники — японцы, норвежцы, немцы и австрийцы решили улучшить свои показатели за счёт комбинезонов чуть большего размера, что запрещено по регламенту, за что и были оштрафованы). «Ни разу не жалел о своем решении выступать за Россию!». Как тают надежды украинской сборной © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Олимпийские награды никогда не даются легко — это результат работы длиной в жизнь, но для нескольких спортсменов медали Пекина дались тяжело и по другим причинам.

Биатлонистка Ирина Казакевич выходила на эстафету в день похорон отца и свою серебряную медаль посвятила ему. Саночница Татьяна Иванова во время тестирования той самой трассы в Пекине, на которой ей предстояло выступать на Играх, получила серьёзную травму, зацепившись ногой за козырёк трассы, после чего ходить могла только на костылях, врачи не пускали её на Олимпиаду, а она не послушалась, поехала под личную ответственность и выиграла бронзовую медаль.

Двухкратного олимпийского чемпиона сноубордиста Вика Уайлда многие уже списали, после триумфа в Сочи он не побеждал на крупных турнирах, по результатам не проходил отбор в сборную на Игры, но тренеры дали ему шанс и не прогадали — он занял 3-е место и после финиша расплакался, потому что бронза была в сложившихся обстоятельствах сродни золоту.

До Пекина Уайлд сказал, что если завоюет медаль на Олимпиаде, то завершит карьеру, но теперь задумался, стоит ли «закрывать дверь».

Вторым золотоносным видом спорта стало фигурное катание. Больше россиян медалей собрать не смог никто: 6 против 4 у Японии, 3 у США и по 1 у Франции и Китая.

Однако фигурное катание на пекинской Олимпиаде запомнится главным образом не поэтому, к сожалению, а громким скандалом вокруг главной фаворитки, талантливейшей Камилы Валиевой.

На командном турнире она выступила настолько потрясающе, что стоя хлопали даже соперники, но аккурат на утро после завершения соревнований, в которых Россия завоевала золото, пришла информация о положительной допинг-пробе российской одиночницы, взятой аж 25 декабря, хотя результаты лаборатория должна была опубликовать не позднее 19 января.

Спортсменку временно отстранили от Игр, но протест российской стороны быстро удовлетворили, и Камила смогла вернуться к тренировкам, однако из-за перенесённого стресса и давления совершала ошибки.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Валиеву к личным соревнованиям Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет не смогли и сначала отменили награждение победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию, а затем предупредили, что если Камила войдёт в тройку по итогам первенства среди женщин, то не будет ни цветочной, ни медальной церемонии, единственное, ей разрешат выступить с показательным номером.

Короткую программу Валиева выиграла (её подруги по сборной Анна Щербакова шла 2-й, а Александра Трусова — 4-й), но на произвольной она сломалась: сорвала прыжки, которые всегда выполняла безукоризненно, и каталась совсем без настроения. В итоге по общей сумме баллов Камила заняла лишь 4-е место и осталась без медали.

В уголке Kiss&Cry она плакала, но при этом нашла в себе силы даже шутить — «Зато церемонию награждения не отменят», сказала фигуристка, увидев результат.

Олимпийское золото всё равно отправилось в Россию — победу одержала Щербакова. Впрочем в произвольной она заняла так же 2-е место, а обошла её Трусова, впервые в истории женского одиночного катания выполнившая 5 четверных прыжков, исполнив свою заветную мечту.

Однако даже это достижение не помогло Александре стать олимпийской чемпионкой, на что она бурно отреагировала, заявив тренерам «У всех есть золотая медаль, только у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Никогда больше не выйду на лёд. Никогда».

Позже она сказала, что рада тому, что смогла сделать 5 четверных, но призналась, что рассчитывала благодаря этому выиграть, напомнив, что не выигрывала крупные соревнования на протяжении 3 лет. «Родилась русской, а умру американкой»: как 16-летняя сирота стала первой олимпийской чемпионкой Украины © AP, Doug Mills, File

Похожая история была у спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, с недавнего времени перешедшие в группу Этери Тутберидзе. На протяжении сезона их преследовали неудачи на стартах, но в Пекине они выдали прокат жизни, после выступления плакали не только они сами, но и их тренер 2-кратный олимпийский чемпион Максим Траньков. Это тот случай, когда говорят, серебро с золотым отливом. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, участвовавшие в командном турнире (к слову, золотые медали фигуристам так и не отдали), в личном первенстве завоевали бронзу, чему, по их словам, очень рады, вместе с тем это стимул двигаться дальше.

Красивым завершением Олимпиады стала бы победа хоккейной команды, но чуда, как в Пхёнчхане, не произошло: со счётом 1:2 Россия уступила Финляндии.

Подводя итоги Игр в Пекине, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены, тренерский штаб и остальной персонал сработали как единый механизм, а поставленный российскими олимпийцами рекорд говорит о том, что команда обладает сильным резервом перед Играми в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.

Для сборной Украины Олимпиада сложилась провально, сохранить лицо вновь помог фристайлист Александр Абраменко — как и в 2018 году. Его медаль — на этот раз серебро — стала единственной для страны.

История Игр в Корее повторилась и в том, что украинец стоял на пьедестале вместе с россиянином Ильёй Буровым, они так же тепло поздравляли друг друга с наградами, несмотря на недовольство украинских радикалов и властей, таким образом Абраменко вновь продемонстрировал, что ставит дружбу превыше всего.

Накануне отъезда в Китай министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рекомендовал членам национальной сборной не фотографироваться, не стоять рядом и не общаться с атлетами из РФ, не говорить по-русски. Спортсмены отреагировали на такие установки по-разному.

Например, если фигурист-одиночник Иван Шмуратко отвечал на вопросы российских журналистов на Играх по-английски, то Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, ранее тренировавшийся у российского специалиста Александра Жулина, дал интервью на русском языке, заявив:

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый — и каждый может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог — адекватные вопросы, адекватные ответы».

К слову, украинцы были единственными, кто не аплодировал Камиле Валиевой после выступления на командных соревнованиях.

Ещё накануне Олимпиады спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что ни разу не слышал, чтобы представители биатлонной команды друг с другом общались на украинском — они всегда общаются на русском, и русский язык объединяет команду.

В конце января Губерниев рассказал РИА Новости: «Вчера стояли в одной очереди на тест на коронавирус (на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце — ред.). И с Пидгрушной, и с Семеренко, и с Меркушиной. Девчонки нам улыбаются, все хорошо нам знакомы. Более 10 лет мы знакомы. Они, не скрывая, говорят, что у нас будут большие проблемы, если мы дадим вам интервью, но они очень сильно хотят с нами говорить».

Судя по всему, это не преувеличение. Показателен случай, о котором рассказал украинский спортивный журналист Валерий Пригорницкий: «Я, конечно, всё понимаю, но прерывать трансляцию эстафетной женской лыжной гонки за 1 км до финиша — это театр абсурда. Прерывать умышленно и по указу сверху. Фабула такова. 19 из 20 км трансляции эстафеты показали. Но после того, как на 19 км российская лыжница Вероника Степанова пошла на подъёме в отрыв от немки Софии Крель, UA:перший сказал телезрителям: «А, до свидания. Мы включаем олимпийскую студию». Ну не показали вы победу команды ОКР, и что с того? Что изменилось?». Руины в Межигорье. Почему Украина провалила Олимпиаду © telegraf.com.ua

Что касается спортивных результатов, именно на биатлонисток возлагали большие медальные надежды, ведь Елена Белосюк (Пидгрушная), Юлия Джима и Валентина Семеренко — олимпийские чемпионки Сочи-2014 в эстафете, но удача была не на их стороне: сначала коронавирус поставил под сомнение их участие в гонке вообще, а затем итоговое 7 место. Не удалось Джиме и Семеренко, заменившей заболевшую Белосюк, подняться на пьедестал и в смешанной эстафете.

Впрочем, по сравнению с некоторыми другими олимпийцами с Украины это ещё неплохой результат: фигуристы одиночники Анастасия Шаботова и Иван Шмуратко, а также танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин заняли последние места в личных соревнованиях. Прыгуны с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк среди 50 участников заняли 44-е и 50-е места соответственно в первой попытке и не прошли в финал. Жыжницы в классической эстафете отстали от лидеров на целый круг (2,5 минуты), за что получили дисквалификацию и стали единственной командой, не показавшей вообще никакого результата. Саночник Андрей Мандзий пересёк финишную черту не на санях, а на пятой точке.

А скелетонист Владислав Гераскевич, демонстрировавший на камеру в ходе соревнований плакат с англоязычной надписью «Нет войне» на фоне украинского флага, занял только 18 место, хотя от него ожидали медали.