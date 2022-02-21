Посольство США в России предупредило о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и неподалеку от украинской границы. Тем временем в ДНР и ЛНР обезвредили ряд диверсионных групп украинцев

Предупреждение посольства США опубликовали на сайте диппредставительства в воскресенье, 20 февраля.

«По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», — гласило оно.

В МИД России такое заявление американского посольства вызвало обеспокоенность. Украинский диверсант готовил теракт в Донецке, но что-то пошло не так © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?» — заявила в тот же день официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Политолог Лев Вершинин попытался объяснить, почему Госдеп мог не предупредить МИД РФ о возможных терактах в российских столицах и в приграничье.

«Понимать это надо так, что любое американское посольство, получив информацию о возможных терактах в той или иной стране, обязательно предупреждает граждан США об угрозе. И если бы информация о возможных терактах пришла в посольство США по ведомственной линии (то есть, из Госдепа), американские дипломаты, несомненно, обязаны были бы проинформировать российских коллег. А поскольку российские коллеги (МИД РФ) проинформированы не были, следует полагать, что информация об угрозе поступила в посольство из т.н. «косвенных источников», непосредственно отвечающих за это направление работы, — то есть, ЦРУ предупредило напрямую, без бюрократической госдеповской волокиты», — отметил он.

При этом Вершинин отметил, что «предполагать что-то иное означало бы отрицать, что на территории Российской Федерации существует обширная, хорошо законспирированная сети «спящих» диверсионных ячеек, подготовленных ГУР или иными аналогичными структурами Украины, напрямую управляемыми «советниками» из Лэнгли». В Донецке предотвратили диверсии на газопроводах и электроподстанциях © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В пользу существования в России спящих диверсионных ячеек говорят и события последних дней в Донбассе.

По пути терактов

Вечером 18 февраля в центре Донецка прогремел мощный взрыв.

«Около 19:00 взорвана машина на парковке возле здания дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», — сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Позже выяснилось, что подорвали УАЗ начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

«Да, это моя машина. Никто не пострадал, она стояла на парковке», — подтвердил он эту информацию в комментарии агентству «Интерфакс».

На следующий день, 19 февраля, в эфире российских телеканалов показали задержанного украинского агента, который был причастен к подрыву авто Синенкова. Им оказался Антон Мацанюк — сотрудник таможни ДНР. Его задержали на съёмной квартире за сутки до взрыва — 17 февраля. Но к тому времени он уже успел передать информацию о Синенкове, которую ему, по признанию самого Мацанюка, поручили собирать ещё в январе 2021 года. Стало известно, кому принадлежал взорвавшийся в Донецке автомобиль © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Во время допроса выяснилось: Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь.

До перехода в таможню Мацанюк работал в милиции ДНР в отделе наружного наблюдения — то есть у него были навыки оперативной работы. Завербовали Мацанюка в 2018 году. Его куратором был некий Вячеслав — участник боёв в Донецком аэропорту под позывным «Сумрак». Как рассказал Мацанюк, украинские военные хотели размещать самодельные бомбы на важных объектах ДНР — мостах, вокзалах и т.п.

«При наступлении времени Ч, им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР — это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды», — рассказал Мацанюк.

Сам он во время работы на таможне помогал провозить в ДНР взрывчатку.

«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглублённо досматривать», — пояснил схему доставки взрывчатки в ДНР Мацанюк. Американцы потребовали объяснений об «угрозе теракта» в РФ © CC0, Pixabay

Примечательно, что 19 февраля в соседней ЛНР — на дороге, по которой эвакуируют беженцев в Россию, был обнаружен заминированный автомобиль.

«19 февраля 2022 года в 16:10 оперативному дежурному министерства государственной безопасности Луганской народной республики поступил звонок о том, что в районе населенного пункта Самсоновка, в 500 метрах от поста ГАИ по направлению населенного пункта Молодогвардейск, под мостом обнаружен подозрительный автомобиль», — заявили в пресс-службе МГБ республики.

После прибытия на место и проверки информации сотрудники МГБ подтвердили, что автомобиль заминирован.

«По предварительным данным, радиус поражения взрывного устройства обширный», — отметил представитель МГБ ЛНР.

В итоге автомобиль подорвали. Как уточнили в МГБ, брошенный автомобиль был начинен взрывчаткой приблизительной мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте. За несколько часов до этого Украина сообщила о том, что колонны беженцев из ДНР и ЛНР якобы могут обстрелять «пророссийские силы» и под предлогом борьбы с геноцидом запросить ввод войск РФ. Украинские диверсанты прорвались в ДНР, идет бой © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Такое совпадение настораживает. А позже в ДНР завязался бой с украинскими диверсантами.

Диверсии и предупреждение

Суббота, 19 февраля, прошла в Донбассе под знаком борьбы с диверсиями и диверсантами. Вечером в этот день в Донецке сотрудники МГБ ДНР заблокировали и, после боя, взяли в плен двух украинских диверсантов.

«19 февраля 2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», — указывалось в сообщении МГБ ДНР.

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При попытке задержания украинские диверсанты оказали вооружённое сопротивление, в результате чего два бойца спецназа получили ранения.

«Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена», — указали в МГБ.

В результате задержали одного диверсанта. Кроме того, в Донецке также задержали ещё одного человека, помогавшего украинским спецслужбам доставлять в город взрывчатку.

В целом же за минувшие выходные в республиках Донбасса произошло несколько диверсий, самыми громкими из которых, помимо подрыва авто начальника НМ ДНР стали взрывы газопровода и заправки в Луганске.

В итоге, 20 февраля в ДНР предупредили жителей о террористической угрозе со стороны Украины.

«По данным нашей разведки, противник планирует проведение новых террористических атак как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Призываем наших сограждан проявлять бдительность», — заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Утром следующего дня — в понедельник, 21 февраля, Басурин сообщил: ещё один теракт украинские диверсанты планировали у ж/д вокзала Донецка.

«По оперативной информации МГБ ДНР, стало известно, что около 4:45 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», — сообщил Басурин.

Но угроза от украинских диверсантов исходит не только ДНР и ЛНР. Спустя три с четвертью часа после самоподрыва у вокзального рынка в Донецке на юге ДНР завязались бои.

«Ориентировочно в 08:10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — сообщила МГБ ДНР.

По данным МГБ, украинские боевики попытались приблизиться к российской границе. Но их встретили подразделения управления Народной милиции.

«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР», — сообщило МГБ.

Идёт бой.

С учётом всего вышеперечисленного, предупреждение посольства США о терактах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в приграничных с Украиной регионах России заиграло новыми красками.