Украина теряет Донбасс и людей Донбасса просто потому, что нынешняя украинская власть не хочет, чтобы в составе Украины были люди, которые не считают Бандеру героем

Такую мысль высказал политолог Михаил Погребинский, комментируя участие сотен тысяч жителей непризнанных республик в выборах в Госдуму РФ.

Речь идёт не только о выборах и не только о жителях Донбасса, которые не приняли Майдан и действия майданной и постмайданной власти. Говоря о политике героизации Бандеры и Шухевича, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в своём Telegram отмечал, что «героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины».

Политик подчеркнул, что это «гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада», цель которой — «расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить». По мнению Кивы, «пока Украина эту войну проиграла». Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН* © commons.wikimedia.org,

Действительно, официальное возвеличивание бывшего лидера Организации украинских националистов (ОУН*) Бандеры, в честь которого в Киеве проводят многотысячные шествия, показало доброй половине граждан страны, что у них с государством теперь разные герои. Вряд ли это можно считать положительным сигналом для государства.

Напомним: Степан Бандера (1909-1959) родился на территории Австро-Венгрии, закончил жизнь в Мюнхене. Подробно биографию кумира нынешней украинской власти рассматривает автор Украины.ру Евгений Антонюк.

Мы же здесь просто отметим, что с 1929 года Бандера участвовал в Организации украинских националистов (ОУН*), с апреля 1941 года — возглавлял часть расколовшейся ОУН.

В июне 1941 года в оккупированном Львове соратники Бандеры провозгласили Украинское самостоятельное государство. Не так давно ЦРУ опубликовало рассекреченные ранее документы, в том числе перевод статьи из эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник» о Степане Бандере. В этой публикации говорится о том, что «за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков». Украинская игра абвера. ОУН* и немецкая разведка накануне Великой Отечественной войны © AP,

Об этой стороне деятельности бандеровцев на Украине сейчас вспоминать не любят. Сам же факт провозглашения самостоятельной державы даёт повод идеологам и пропагандистам украинской постмайданной власти настаивать на том, что Степан Бандера и бандеровцы враждовали как с красными, так и с коричневыми: не зря же немцы его арестовали в уже июле 41-го? Но это был странный арест. Бандера «сначала комфортно жил в Берлине, потом в двухкомнатной "камере" в Заксенгаузене, а конец войны встретил на вилле, принадлежащей гестапо», — пишет журналист Олег Хавич.

Он напоминает, что третий пункт бандеровского «Акта провозглашения Украинской Державы» гласил, что «восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации». Это, впрочем, на Гитлера впечатления не произвело, он приказал «растоптать тех, кто допустил это славянское свинство».

Растоптали, но далеко не насмерть: например, Бандера в лагере Заксенгаузен питался в столовой команды СС, он и его сподвижники могли получать продуктовые посылки и деньги от родственников, могли покидать территорию лагеря… Антифашист Степан Бандера? За что на самом деле 80 лет назад немцы арестовали лидера ОУН* © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«А 27 сентября 1944 года немцы и вовсе выпустили Бандеру и большинство украинских националистов из обеих ветвей ОУН* на волю», — отмечает Хавич.

Этому есть объяснения. По свидетельству полковника Штольце на Нюрнбергском процессе 25 декабря в 1945 года, «…По окончании войны с Польшей Германия усиленно готовилась к войне против Советского Союза и поэтому по линии Абвера проводились мероприятия по активизации подрывной деятельности (…). С этой целью был завербован известный украинский националист Бандера Степан, который в ходе войны был освобожден немцами из тюрьмы, куда был заключен польскими властями за участие в террористическом акте против руководителей польского правительства».

Таким образом, агента берегли на всякий случай.

Берегли не зря. Впоследствии Бандера продолжал уже из эмиграции засылать в СССР активистов, хотя почти все они были захвачены или уничтожены при переходе границы, напоминает Евгений Антонюк. Постоянные провалы привели к тому, что вызрело недовольство лидером, «выделилась группа оппонентов во главе со Львом Ребетом, которые считали, что Бандера — упертый догматик, застрявший в довоенной эпохе и не понимающий, что времена изменились».

Рождение зверя. «Большой сбор» украинских националистов и создание ОУН* © Public domain

«Два года спустя, незадолго до закрытия Берлинской стены, на берлинском КПП объявился человек, назвавшийся "агентом КГБ Сташинским". Он заявил, что лично устранил обоих. Его приговорили к 8 годам заключения, но отпустили через четыре с небольшим года, — пишет Евгений Антонюк. — После этого ему сделали пластическую операцию, дали новый паспорт — и он навеки исчез, словно его и не существовало».

Что касается Бандеры, точнее, его образа «борца за независимую Украину», то этот образ продолжает широко использовать, практически навязывать силой постмайданная власть на Украине уже и при Зеленском. Хотя укреплению единства граждан, достижению мира это явно не способствует, а совсем наоборот — ведёт к углублению раскола. Возможно, прав депутат Илья Кива.

* Деятельность организации запрещена в РФ.