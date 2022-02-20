Военный конфликт в Донбассе, языковой вопрос, церковное противостояние и внешнее управление — все эти проблемы в теории могут стать причиной распада Украины, которая переживает потрясение за потрясением. Украина.ру выяснила у экспертов, может ли страна развалиться и какие у этого могут быть причины

Государственный переворот в 2013-2014 годах серьезно ополчил население Украины друг против друга. Трехмесячное противостояние сторонников и противников Евроинтеграции, разгоны и открытые вооруженные столкновения привели к десяткам жертв и раненных, к свержению президента Виктора Януковича и приходу к власти «партии войны». Последовавший за этим вооруженный конфликт в Донбассе стал одной из главных национальных трагедий — и практически не оставил шанса наладить отношения между востоком и западом Украины.

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также предполагалось закрепление особого порядка местного самоуправления в Донецкой и Луганской области. Правда, никаких шансов на то, что он заработает в ближайшем будущем, нет: документ предусматривает, что изменения вступят в силу только после выполнения условий, касающихся «вывода незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины». В ЛДНР с таким вариантом закона не согласны и требуют его пересмотра.

По мнению директора аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, децентрализация Украины стремительно переросла в феодализацию.

«Превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток локализует экономику в рамках регионов: допустим, подконтрольная Украине часть Донбасса — это металл, руда, Николаевская область — зерновые. Каждый живет в своем», — заявил эксперт в интервью Украина.ру. Не ленинопад, а отцеубийство. Развал Украины начался с разрушения памятников © коллаж Украина.Ру

Украина, по его словам, напоминает пятнистую «леопардовую шкуру», в которой есть место и «янтарной республике» на северо-западе, и Закарпатью, которое живет по своим, неведомым Киеву законам.

В этих условиях, считает Золотарев, любой серьезный кризис может оказаться для государства фатальным, тем более что экономическая связность страны слабеет.

Другими не менее серьезными факторами для возможного развала Украины могут стать языковой и церковный вопрос.

В 2019 году Верховная Рада приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, граждане обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. Закон вводится поэтапно, однако процесс это никак не упрощает — в СМИ регулярно появляются сообщения о конфликтах, возникающих на почве языка. Более того, ряд положений закона был раскритикован Венецианской комиссией. Эксперты отметили, что языковая проблема может стать источником межэтнических напряжений, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств.

Не в мове дело. Почему украинский язык не поможет создать украинскую нацию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С тех пор на Украине не прекращаются захваты канонических храмов сторонниками ПЦУ, между раскольниками и прихожанами УПЦ случаются стычки.

Некоторые же эксперты считают, что беспокоиться не о чем — теоретически, развалиться может любое государство, но Украине это пока не грозит.

«Вся человеческая история является историей создания, развала, роста, объединения государств. Ни одно государство не застраховано от развала. Все нынешние государства на планете в своих государственных границах сформировались на протяжении нескольких последних поколений, при ныне живущих людях», — отметил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру.

По его мнению, развал государств — это естественный процесс, предотвратить который невозможно.

«Так что теоретически Украина может развалиться, но практически предпосылок для этого нет», — заключил эксперт.