Украина несет серьёзнейшие убытки в результате «информационного вторжения», от которого не может защититься. А обещания украинских политиков «вернуть Донбасс» свидетельствуют о том, что власть до сих пор мыслит категориями территорий, а не людей, считает политолог Руслан Бортник

Об этом он сказал на пресс-конференции в издании «Голос.ua» 17 февраля.

«Вместо того, чтобы говорить о восстановлении того же единства, социальных связей между людьми, а потом о решении территориальных споров, до сих пор всё мыслится по-шаблонному, на карте…», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что ситуация вокруг непризнанных республик Донбасса ухудшается. Госдума РФ 15 февраля проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

«Мы видим решение Госдумы, которое является не только элементом шантажа в отношении Украины и западных партнеров, хотя тут доминирует именно эта логика, но — это решение намного глубже, чем кажется», — сказал Бортник, посоветовав обратить внимание на то, что «это решение не идёт по абхазскому или осетинскому сценарию». Тогда предложение вносила верхняя палата парламента, «это было решение элит». Теперь же это решение Думы, которая избрана — «это подаётся как решение народа, и Путин комментировал это как решение общества, потому что за эти партии голосовали».

Бортник отметил также, что это не только политическая логика, но и военная, и экономическая: в случае признания ЛДНР, а это, в связи с эскалацией может случиться, будет означать, что «После максимального ухудшения отношений Украины с Россией, Россия получит возможность заключать прямые оборонные соглашения с этим квазисубъектом, она получит возможность официально разместить военные базы на территории Донбасса». Украина обвинила ЛДНР в срыве заседания ТКГ по Донбассу © ТМ Мілітарист

Но самое главное, по словам эксперта, заключатся в том, что РФ получит возможность «продать, отдать в кредит очень современные российские вооружения этим территориям, поменять военный баланс».

Бортник отметил, что есть и серьёзный экономический мотив: признание ЛДНР позволит расширить экспорта производимых там товаров и услуг. Учитывая цены на руду и на уголь на мировых рынках, это поможет республикам успешнее решать свои бюджетные вопросы — «меняется экономический баланс, эти территории становятся снова экономически привлекательными».

«Весь этот комплекс причин толкает Россию на эти решения», — констатировал политолог, добавив, что он бы не стал исключать, что решение может быть принято и Кремлем. Он напомнил об эксгумации тел и о заявлении России о геноциде на Донбассе, отметив, что это означает новый виток напряжения на Донбассе. Тем более, что переговоры в рамках «нормандской четвёрки» зашли в тупик — стороны ни о чем пока не договорились.

Всё это делает вероятной новую эскалацию на Донбассе, считает эксперт. Он отметил, что нежелание украинской стороны договариваться и искать компромиссы может привести к тому, что другая сторона решит: Украина становится договорибельной только после военного обострения — так были (подписаны — Ред.) первые и вторые Минские соглашения». Но даже если не будет обострения, то всё равно — каждый день на Донбассе гибнут люди, напомнил Бортник. Планы наступления Украины на ДНР/ЛНР обнародованы © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Он продолжил: пора понять, что хроническая стадия конфликта «не менее вредна для Украины, чем какие-то сложные компромиссы». Остаются закрытыми вопросы интеграции, ни в ЕС, ни в НАТО Украину не будут принимать. Кроме того, конфликт «просто отпугивает любые инвестиции, любой рост благополучия в нашей стране». Наконец, он создаёт условия для формирования недемократических моделей управления внутри Украины — «под соусом безопасности», приводит к доминированию на улицах радикальных групп, и т.д.

Этот конфликт нас разрушает изнутри», — констатировал Бортник. По его словам, компромисс на основе взаимных уступок — возвращает стране суверенитет, экономический рост и — «снова открывает нам дорогу выбора интеграции».

В свою очередь, принимавший участие в пресс-конференции политический эксперт Андрей Кучер высказал мнение, что если Россия и не вторглась в Украину 16 февраля (дата, названная президентом США Байденом — Ред.), не означает, что она не вторгнется в будущем. Что касается переговоров относительно реализации Минских соглашений, то, по мнению эксперта, «это будет ещё долго, долго продолжаться».

Руслан Бортник относительно не состоявшегося 16 февраля «вторжения» высказал такую мысль: идёт борьба за информационное пространство, и, в данном случае, украинские центры и организации по борьбе с дезинформацией показали свою слабость, это — «их провал». Война смыслов. Информационный оскал «юной демократии» Украины © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Потому что, если правительство, если президент — практически прямым текстом несколько месяцев говорят, что это неправда, что нас дезинформируют, что нас пытаются использовать, что это нагнетание паники, то где выводы какие-то этих центров, госкомиссий, в отношении того — а кто и для чего это делает? И как дальше, в будущем, мы будем противостоять такого рода информационным вторжениям», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что цена такого информационного вторжения для Украины велика — «мы говорим о вещах, которые нанесли убытков нашей стране, как минимум, в 30 миллиардов долларов».

По словам эксперта, это деньги, потерянные в финансовом секторе, это остановка инвестиций, бегство капитала — Украине этим информационным вторжением нанесен огромный ущерб. А организации, призванные заниматься «информационной гигиеной», оказались даже не в состоянии сделать выводы из происходящего. Это означает, что страна и в будущем может серьёзно пострадать от таких информационных атак.

Бортник подчеркнул, что на этом примере все могли убедиться, как сильно экономика зависит от политики: решения многими компаниями принимались на волне информационной паники (например, решение страховщиков по лизинговым самолётам), и — «многие бизнесы очень серьёзно пострадали».