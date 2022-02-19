На неформальной встрече глав государств и правительств ЕС, посвященной ситуации вокруг Украины, ряд стран потребовал исключить энергетический, сырьевой и банковский секторы из возможных санкций против России

На Западе в последнее время очень любят заявлять о своём единстве в поддержке Киева и противодействии Москве. Под последним понимают разного рода санкции в случае гипотетического «российского вторжения на Украину». Больше других об этом говорят президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако и в Европейском Союзе, откуда Соединённое Королевство не так давно вышло, тоже постоянно подчёркивают своё единство — как внутри ЕС, так и в рамках НАТО, куда входит большинство стран континента.

Так было и после неформальной встречи глав государств и правительств стран-членов ЕС, посвященной ситуации вокруг Украины, которая состоялась 17 февраля в Брюсселе перед саммитом Европейский Союз — Африка. Как сообщил в Twitter представитель Евросовета Баренд Лейтс, для обеспечения конфиденциальности обсуждение проходило без электронных устройств. Поскольку встреча была неформальной, никаких официальных документов по её итогам принято не было. Да и официальные комментарии президента Европейского Совета Шарля Мишеля и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля не отличались конкретикой.

ЕС разрабатывает санкции против России - МИД Австрии © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским, но подробностей разговора не сообщил.

В свою очередь, Жозеп Боррель заявил, что в ЕС по-прежнему верят в дипломатический процесс, и сосредоточат все усилия на дипломатической деятельности, но уже подготовили полный пакет санкций. «Мы работаем над этим. Я поддерживал связь с Соединенными Штатами, со всеми нашими странами-единомышленниками при технической поддержке Еврокомиссии. У нас подготовлен очень жёсткий пакет», — сообщил глава европейской дипломатии.

Он также отметил, что готов, как только это станет необходимым, представить данный пакет Совету ЕС, принимающему решения по ограничительным мерам. «Если будет агрессия, я немедленно созову Совет по иностранным делам, чтобы предложить пакет санкций. И я уверен, при том, что требуется единогласие, совет их утвердит», — объявил Боррель.

О гипотетических санкциях против России уверенным голосом говорили также главы правительств Германии и Польши на брифингах после завершения неформальной встречи лидеров ЕС. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил приверженность двойной стратегии, которая подразумевает, с одной стороны, угрозу санкций, а с другой — готовность к переговорам. «Но если дело дойдет до военной агрессии против Украины, она не останется без последствий» — подчеркнул он. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

В свою очередь, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что «санкции, которые мы готовим, будут самыми жесткими, агрессивными и наступательными в той степени, в которой агрессивной и наступательной будет политика Российской Федерации». По его словам, «Путин надеялся на разногласия на Западе внутри НАТО, внутри ЕС — но он столкнулся с объединённой реакцией, единым голосом и дипломатической деятельностью».

Однако уже к концу дня 17 февраля стало известно, что слухи о европейском единстве весьма преувеличены. Американское агентство Bloomberg сообщило, что на встрече в Брюсселе сразу несколько стран ЕС выразили опасения из-за того, что санкции, которые могут быть введены против России в случае ее вторжения на Украину, затронут их экономики. В частности, Италия попросила ЕС исключить энергетический сектор из санкционного пакета.

По данным агентства, премьер-министр Италии Марио Драги вёл переговоры с партнерами по Евросоюзу о том, как снизить влияние санкций на ключевые секторы итальянской экономики, в том числе, возможно, вывести энергетику из-под ограничений. Как заявил источник Bloomberg, в прошлом месяце Рим направил Еврокомиссии, которая готовит потенциальный пакет санкций против РФ, неофициальный документ, в котором излагаются опасения Италии относительно возможного влияния санкций на ее экономику.

Пока не договорились: США и ЕС признались, что не знают, какие санкции вводить против РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По имеющейся ныне информации, на заседание глав МИД стран ЕС в понедельник, 21 февраля, вопрос санкций против России не выносится. Однако свой утешительный приз Киев всё же получит — по сообщению агентства Reuters, министры планируют рассмотреть дополнительную поддержку Украины. На этой неделе Киев обратился в ЕС с просьбой об экстренной помощи, которая может включать медикаменты, генераторы электроэнергии и другое оборудование для оказания первой помощи, необходимое в случае "нападения России", сказал агентству чиновник ЕС. По его словам, страны ЕС рассматривают возможность прислушаться к этим запросам с применением механизма гражданской защиты ЕС. Однако чиновник Еврокомиссии, координирующий поддержку гражданской защиты, не ответил на запрос Reuters по этому вопросу.