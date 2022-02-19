Украина может пересмотреть свой безъядерный статус, страна должна получить честные ответы, ждут ли ее в ЕС и в НАТО. Что касается России, то Запад должен ввести против неё санкции уже сейчас, требует президент Украины Владимир Зеленский

Об этом он сказал, выступая 19 февраля на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский рассказал, что он лично был на линии разграничения пару дней тому назад — «это линия, которая разделяет мирную территорию и военную территорию». Рассказал, что снаряд прилетает в школу, а рядом находятся тридцать детей — и «эти дети идут не в НАТО, а идут на уроки». Дети понимают, что «бомбят Украину» и видят рядом со своими детскими площадками воронки от снарядов, заявил он. «Грубая подделка или, проще говоря, фейк». Кто стрелял в детский сад в Станице Луганской © REUTERS, Carlos Barria

По словам Зеленского, нынешняя война «в Европе» длится уже дольше, чем вторая Мировая война. Он подчеркнул: очевидно, что архитектура безопасности в Европе рушится, какие-то механизмы уже не работают, появляются новые угрозы — «и мы пока не можем эффективно их отражать».

По мнению Зеленского, следствием неуемных амбиций и самоуверенности и безотвественности государств на глобальном уровне становятся «преступления одних и равнодушие других — равнодушие, которое делает соучастником».

Украинский лидер напомнил, что 15 лет тому назад именно в Мюнхене Россия «бросила вызов» системе глобальной безопасности, а мир — ответил «умиротворением».

«Результат… аннексия Крыма и агрессия против моей страны», — заявил Зеленский. По его словам, коллективное осуждение действий России не превратилось в коллективные действия, и поэтому — мир говорит об угрозе большой войны.

Зеленский задался вопросом: что можно спасти из этой архитектуры безопасности, не поздно ли говорить о том, чтобы восстанавливать её, быть может, надо создавать новую?

Он продолжил: человечество делало это дважды, и каждый раз — заплатив высокую цену, после мировых войн.

«У нас есть шанс сломать эту тенденцию, пока она не стала закономерностью, и начать строить эту систему до миллионов жертв, имея давние уроки Первой и Второй мировой войны, а не имея собственный опыт, не дай бог, Третьей», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что «Крым, Донбасс — это война не против Украины, это война против Европы», подчеркнув, что он говорил об этом неоднократно. Особенности Донбасского кризиса © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Мы будем защищать нашу землю, имея поддержку партнеров или не имея», — сказал он, подчеркнув, что Украина является уже восемь лет «щитом», который «сдерживает одну из крупнейших армий мира». По его словам, у границ Украины сосредоточено 150 тысяч военных (РФ — Ред.).

Зеленский заявил также, что через восемь лет после того, как «украинцы сделали выбор в пользу свободы и демократии», но — до сих пор Украина продолжает добиваться признания европейских перспектив. По его словам, Россия утверждает, что в Европе Украину никто не ждёт, и подчеркнул: значит, Европа должна доказать, что это не так, должна заявить, что Украину примут в ЕС.

Что касается членства Украины в НАТО, то, по словам Зеленского, Киеву говорят о том, что «дверь открыта», но все ли члены Альянса хотят этого? «Открытые двери — это хорошо, но нам нужны открытые ответы», — сказал президент.

Говоря о «Минске-2» и нынешней ситуации в Донбассе, Зеленский заявил о массированных обстрелах. Он напомнил о Будапештском меморандуме, об отказе Киева от ядерного оружия и заявил, что Украина теперь не имеет «ни оружия, ни безопасности». «Успеть сбежать с Украины». Почему безальтернативный «Минск-2» так и не сработал © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Я инициирую консультации в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — заявил Зеленский.

Отметим, что Пакетные решения 1994 года предполагали, в том числе, неядерный статус Украины.

Зеленский также сообщил, что будет требовать созыва Совета безопасности ООН, чтобы разработать новые гарантии безопасности для Украины. И пообещал, что Киев будет требовать конкретного графика вступления Украины в НАТО, будет просить поставок оружия и техники для армии, «которая защищает всю Европу». "К войне готовы". Если Запад поможет Украине деньгами и оружием © Facebook, Денис Шмигаль

Ранее, прилетев в Мюнхен 19 февраля, Зеленский написал в своём аккаунте в Instagram: «Сегодня — Мюнхенская конференция по вопросам безопасности и переговоры с нашими партнерами и друзьями. Главные вопросы — угрозы у границ Украины».

В конце недели в Донбассе началось военное обострение. В ДНР и ЛНР сообщили о резком усилении обстрелов со стороны ВСУ. В непризнанных республиках объявлена мобилизация, начата эвакуация мирных жителей.

Пресс-служба Офиса президента Украины сообщила в субботу, 19 февраля, что «ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны».

В течение нескольких месяцев западные политики и СМИ заявляют об угрозе «вторжения России», не раз называли даже даты начала такой операции. Президент США Байден сначала называл дату 16 февраля, затем заявил, что Россия попытается атаковать «в ближайшие дни». Из Киева эвакуированы посольства США и Великобритании. НАТО тоже переводит сотрудников своего офиса из Киева во Львов.

Москва все эти подозрения о подготовке «вторжения» решительно отвергает. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

Конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР, объявивших о независимости. По информации ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Сам конфликт был вызван государственным переворотом, в результате которого к власти пришли националистические силы, которые с помощью Запада превратили Украину в Анти-Россию. В настоящий момент то, что происходит в Донбассе, российское руководство характеризует как гуманитарный конфликт и геноцид русских.