В пятницу, 18 февраля, в Москве состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. После мероприятия белорусский и российский лидеры вышли к журналистам и сделали ряд важных заявлений

Сам факт проведения пресс-конференции после переговоров политиков — это показатель, что стороны достигли консенсуса и результата, который можно публично презентовать. До этого, когда Лукашенко и Путин несколько лет обсуждали план по интеграции двух стран в Союзном государстве, львиная доля таких саммитов обходились не только без пресс-конференций, но даже без итоговых заявлений их пресс-секретарей. Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Один из немногих брифингов прошел осенью 2021 года, когда стороны утвердили, наконец, 28 союзных программ по интеграции. На этот раз пресс-конференцию тоже можно считать признаком успешного итога переговоров. Возможно, не менее важных, чем прошлогодние.

Тяжелая международная обстановка, судя по всему, способствует нахождению общего языка по самым разным вопросам. Ситуация в регионе и стала главном темой пресс-конференции.

Международная обстановка и безопасность

Политики, выйдя к журналистам, сразу начали с международной повестки. Это было примерно в то же время как в республиках Донбасса объявили об эвакуации жителей и скорой войне, поэтому ситуация в регионе оставляет в тени остальные темы.

Российский президент заявил, что выполнение Минских соглашений является ключом к восстановлению гражданского мира на Украине и снижению напряженности. «Украина их не выполняет», — добавил он.

«Там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно. Это ненормально», — поддержал своего коллегу Лукашенко, добавив, что «впервые за десятки лет мир оказался на пороге конфликта, способного затянуть весь континент».

Встрече политиков сопутствовал не только рост напряжения на Донбассе, но и проходящие сейчас в Белоруссии военные учения «Союзная решимость — 2022» с участием местных и российских военных. Так, Владимир Путин подчеркнул, что это мероприятие никому не угрожает. Александр Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что Минск и Москва не хотят войны, но вынуждены уделять большое внимание безопасности. «Союзная решимость». Военные учения Белоруссии и России: техника, география, легенда, реакция Запада © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Учитывая остроту ситуации, сегодня мы с президентом [России Путиным] уделили этому вопросу большое внимание и обсудили наши возможные совместные действия в ответ на агрессивное поведение западных партнеров», — сказал белорусский лидер.

Напомним, на Западе в целом очень нервная реакция на белорусско-российские оборонительные учения. Так, в Госдепартаменте США уже успели заявить, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.

В ЕС и США также высказывают опасения, что российское военное присутствие в Белоруссии останется и после завершения «Союзной решимости». Минск и Москва, со своей стороны, на уровне военных и дипломатических ведомств убеждают западных партнеров, что такое развитие событий исключено.

Но накануне визита в Москву Александр Лукашенко заявил иное. По его словам, российские войска будут выведены только тогда, когда это решат он и Владимир Путин.

Это при том, что и совместные военные учения, и укрепление военного союза Белоруссии и России в целом происходит на фоне милитаризации региона наоборот Западом. США активизируются в членах НАТО в Восточной Европе (Польша, Литва, Латвия, Эстония). Альянс в немалых масштабах принялся вооружать и Украину. Причем, не только оборонительным, но и наступательным оружием.

Россия как спасение от санкций

В ходе брифинга Лукашенко сказал, что немалая часть переговоров была посвящена тому, как вместе противостоять западным санкциям. Так, наиболее болезненным для Минска может стать то, что литовское правительство приняло решение прекратить транзитные договоренности с Белоруссией по поводу транспортировки белорусского калия.

Для Минска логистическая цепочка через Литву была самой удобной для транзита калия. Её обрыв и вынужденное изменение логистических цепочек на менее выгодные приведет республику к экономическим потерям. Но точно оценить их размер сложно, потому что неизвестно, какие альтернативы уже продумал Минск. И одной из таких альтернатив, позволяющих максимально сократить потери, может стать переориентировка транзита белорусского калия через Россию.

«Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты, бюрократии, дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там», — заявил белорусский лидер во время брифинга.

Это же было объявлено за несколько дней до встречи Путина и Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Дипломат в ходе своей пресс-конференции раскрыл, что в настоящее время между Минском и Москвой ведутся переговоры, чтобы задействовать для транзита белорусского калия российские порты вместо прибалтийских. Макей: Нейтралитет Белоруссии не соответствует ситуации в мире © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Референдум и транзит власти в Белоруссии

Переговоры Лукашенко и Путина прошли накануне референдума в Белоруссии о внесении изменений в Конституцию.

Реформа была начата на фоне острой фазы политического кризиса в республике как способ решения противоречий в белорусском обществе и стабилизации внутренней обстановки после президентских выборов в августе 2020 года. Российская сторона поддерживала намерения Лукашенко изменить систему власти и Конституцию, надеясь на то, что это действительно сработает: Кремль опасается появления очередного очага нестабильности у своих границ. Тем более Белоруссия — это главный союзник.

Изменения в Конституцию с самого начала в Минске обсуждались в контексте управляемого транзита власти в республике. И в Москве этот тезис активно подхватили и публично поддерживали. Но позже Александр Лукашенко отказался от такого развития событий.

На этом фоне во время вчерашнего брифинга российский журналист спросил белорусского лидера о его «вечном президентстве». «Сейчас мы со старшим братом будем советоваться и решать», — пошутил Лукашенко. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Пойдет ли транзит из Белоруссии через Россию. Что еще будут обсуждать Путин и Лукашенко © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

С учетом происходящего в Белоруссии «закручивания гаек» становится понятно, что референдум и конституционная реформа не способны привести население к консенсусу и понизить уровень конфронтации в республике. Оппоненты власти оказываются отрезаны как от конституционного процесса, так и от политики в целом. С недовольной частью населения никто не договаривается. Поэтому политический кризис в республике возможно продолжится в «тлеющем» форме, и неясно, к чему это может привести в будущем.

Такая ситуация в Белоруссии, конечно, не может не волновать российское руководство. Тем не менее, Владимир Путин в ходе мероприятия пожелал белорусскому коллеге «успешно провести референдум».

Резюме

Итоги прошедшей встречи подчеркивают серьезный прогресс в отношениях Минска и Москвы, случившийся в последнее время. Александр Лукашенко все чаще стал ссылаться на то, что важные вопросы Союза Белоруссии и России будут решаться совместно с Владимиром Путиным.

Несмотря на все противоречия, усиление западного давления на Россию и особенно на Белоруссию, заставило политиков сблизить позиции и действовать сообща во всех сферах. В текущих условиях не до многомесячных топтаний на месте в сфере интеграции.