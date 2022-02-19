Мэр Львова Андрей Садовый в одном интервью пообещал «запихнуть русского медведя обратно в его берлогу» и принять на Западной Украине миллионы беженцев. Противоречия в этих утверждениях он не заметил

Зеленский медитировал на «джавелины» под Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля, в провозглашённый им День единства, с рабочим визитом приехал в Ровенскую область, чтобы ознакомиться с состоянием дел с формированием территориальной обороны. Во время поездки глава государства проверил, как проходят тактические учения подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны.

«Метель-2022» — так назывались тактически-полевые учения Вооруженных Сил Украины, которые 16 февраля начались на Ровенском полигоне. Название, конечно, планировали заранее, потому что снег на полигоне давно растаял. Как утверждают военные, учения стали «зеркальным» ответом на российско-белорусские манёвры «Союзная решимость», проходившие недалеко от украинских границ. При этом белорусский военный атташе присутствовал на учениях под Ровно по приглашению министра обороны Украины Алексея Резникова. По словам украинского чиновника, несколько дней назад у него был серьезный разговор с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным, и белорусский коллега заверил Резникова в том, что никаких угроз или агрессии для Украины со стороны Белоруссии не было и быть не может. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

«Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага во время его выдвижения, развертывания и наступательных действий. В учебном бою военные подразделения активно применяли, в частности, боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства «Стугна-П», «Корсар» и предоставленные нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Главным — театрализованным — моментом учений стала демонстрация главе государства образцов вооружений, переданных Украине иностранными партнерами, среди которых были упомянутые противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger и другие. Зеленский завороженно смотрел на все эти ракеты, и, видимо, представлял себя полководцем — одного из которых он сыграл в комедийном телефильме. "К войне готовы". Если Запад поможет Украине деньгами и оружием © Facebook, Денис Шмигаль

Неделя в регионе прошла под знаком территориальной обороны

На уходящей неделе областные советы Западной Украины провели внеочередные сессии, чтобы выделить дополнительные средства на функционирование подразделений территориальной обороны. Они созданы по всей стране с 1 января 2022 года согласно закону о национальном сопротивлении. Как оказалось, государственный бюджет обеспечивает для этого рода войск только заработную плату, вооружение и военную форму. За всё остальное должны будут заплатить местные власти.

Во вторник, 15 февраля, состоялись сессии Ровенского, Тернопольского и Хмельницкого областных советов. В Ровно перед депутатами выступал начальник Регионального управления сил территориальной обороны «Запад», размещённого в этом городе, — Александр Кяго.

«Оружие нам давать и покупать не нужно. Бронежилеты, каски, денежное довольствие — всё это обеспечивает государство. В настоящее время дополнительные средства, которые мы просим выделить, касаются оборудования и содержания помещений, которые нам предоставлены в аренду», — заявил он. После этого депутаты облсовета без дискуссий проголосовали за выделение на нужды терробороны в области 5 миллионов гривен. Примечательно, что заместитель председателя Ровенского областного совета Алексей Бучинский (партия «Свобода») прошёл медкомиссию и записался в резерв территориальной обороны. «Непатриотичная Бессарабия». В Болграде депутаты отказались финансировать тероборону © AFP, SERGEI SUPINSKY

В Тернополе на терроборону в области депутаты дополнительно выделили 2 миллиона гривен, также без дискуссий, но зато все выступающие состязались в показном патриотизме. Кроме того, депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение к руководству государства с призывом, в частности, создать Ставку Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и ликвидировать промосковскую «пятую колонну» на Украине. Речь идёт о запрете деятельности общественных организаций, политических партий, СМИ и публичных лиц, «прямо призывающих к капитуляции, нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины». А депутаты Хмельницкого областного совета выделили не только 2,9 миллиона гривен на нужды терробороны, но и 1,9 миллиона на гражданскую защиту — реконструкцию главного убежища области.

В среду, 16 февраля, в связи с финансированием территориальной обороны заседали депутаты Волынского, Ивано-Франковского, Закарпатского, Львовского и Черновицкого областных советов. Губернатор Волыни Юрий Погуляйко, за недоверие которому облсовет проголосовал ещё в декабре 2020-го, публично извинился перед депутатами за то, что тогда обозвал их нецензурными словами. Извинения были приняты, и на терроборону Волынский облсовет выделил 2,66 миллиона гривен. В тот же день Ивано-Франковский и Закарпатский областные советы приняли решения о выделении подразделениям терробороны, соответственно, 3,5 и 4 миллионов гривен.

При этом на Закарпатье неожиданно возник скандал, поскольку новый губернатор Виктор Микита, кадровый сотрудник СБУ, во время выступления заявил, говоря о России: «Там проживают наши братья. Население — это наши братья, действительно. Но руководство РФ, к сожалению, недружественное. Оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение… Если мы с вами, рожденные в СССР, меняли свою ментальность и отношение, чтобы защитить свою страну, то уже наши дети, они получают уже другую информацию касательно наших отношений с зарубежными соседями». Ныне чиновник оправдывается — мол, он говорил только о 10 миллионах украинцев, проживающих в России — но проверкой его высказываний уже пообещал заняться премьер Денис Шмыгаль. Шмыгаль заявил о блокировании «Северного потока-2» © Facebook, Денис Шмигаль

В Черновцах областной совет выделил на терроборону 5 миллионов гривен, но первый вице-губернатор Богдан Ковалюк на сессии заявил, что областная государственная администрация рассчитывает выбить на эти цели из других органов местного самоуправления ещё как минимум 15 миллионов. При этом по области поползли слухи, что новобранцев терробороны будут материально поощрять при подписании контракта, однако губернатор Буковины Сергей Осачук это опроверг.

Во Львовской области сессия областного совета затянулась, потому что почти каждый депутат пытался продемонстрировать свой патриотизм. Кроме того, на сессии выступал не только командир 103-й отдельной бригады территориальной обороны Валерий Курко, но и представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и СБУ. Депутаты Львовского облсовета выделили для терроброны не только деньги — 5 миллионов гривен, но и здание санатория в городке Немиров. Председатель облсовета Ирина Грымак подчеркнула, что это только первый транш.

Кроме этого, председатель Львовского областного совета на повестке теробороны пытается перетянуть на себя процесс межобластного сотрудничества в регионе, который ранее плотно оседлала партия Игоря Коломойского и Игоря Палицы «За будущее». 17 февраля Ирина Грымак провела во Львове встречи со своими коллегами из Тернополя и Черновцов — Михаилом Головко и Алексеем Бойко, обсудив с ними «готовность областей к территориальной обороне защите целостности государства».

Особо стоит сказать о сессии Львовского городского совета, состоявшейся 17 февраля — ведь Львов является одним из пяти городов-миллионников Украины, которые могут сформировать и обеспечивать дополнительный батальон территориальной обороны. Однако эта привилегия вступит в силу только в случае полной или частичной мобилизации, а также военного положения. Об этом сообщил руководитель территориальной обороны Львовщины Валерий Курко.

Однако депутаты горсовета с подачи мэра Андрея Садового пока выделили 20 миллионов гривен на коммунальную структуру — управление чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты и территориальной обороны. Его начальник Николай Грицайчук первым делом пообещал закупить… 20 новых автомобилей дополнительно к семи имеющимся. По его словам, эти авто в случае отключения электроэнергии будут ездить по городу и мобильно оповещать население с помощью громкоговорителей.

Западная Украина готова принять миллионы беженцев — мэр Львова

В пятницу, 18 февраля, украинская редакция британской медиакомпании ВВС опубликовала интервью с градоначальником Львова, которое стало весьма резонансным во всём регионе. В частности, в связи с заявлением Андрея Садового о том, что в случае начала полномасштабных боевых действий Западная Украина готова принять миллионы беженцев. Почему именно Львов может стать новой столицей Украины. И что с ним будет дальше © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Мы координируемся с городскими головами Львовской области и Западной Украины. Каждый обновляет протоколы. Во Львове есть комиссия, которая над этим работает. К примеру, у нас есть ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс для поселения во Львове большой, но, если посмотреть на ресурс западной Украины, то я бы сказал, что это миллионы людей, которых мы можем принять. Мы понимаем, что это наша обязанность, и мы над этим сегодня работаем», — отметил он.

Также мэр Львова проинформировал, что в ближайшее время будет более конкретное число относительно возможности западных областей принять беженцев. «На следующей неделе будет встреча с мэрами Западной Украины. Я попросил каждого дать свое понимание — минимума и максимума людей, которые они готовы принять», — сказал Андрей Садовый в интервью ВВС.

Кроме того, мэр подчеркнул, что во Львове местных жителей будут продолжать учить стрелять и оказывать медицинскую помощь. Он добавил, что ученикам старших классов особенно интересно учиться стрелять. «Вы себе не представляете, с каким энтузиазмом они идут на учебу. Мои дети с радостью это делают. Мы живем рядом с Россией. Россия была, есть и будет источником агрессии. Мы должны быть львом, который должен этого медведя запихнуть обратно в его берлогу. У нас нет других вариантов. Кто-то говорит: не нужно, так мы будем раздражать. Кого раздражать? Этот медведь будет нападать на нас постоянно. И если, дай Бог, пройдет это напряжение сегодня, оно может появиться через месяц, через год», — заявил градоначальник Львова.