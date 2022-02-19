Россия не вторглась на Украину 16 февраля, несмотря на все американские предсказания такого шага. Однако не все на Западе безоговорочно верят в информационные вбросы о «вторжении» и его подоплеке. О возможных дальнейших шагах РФ рассказывается в статье, опубликованной 17 февраля в американском издании Foreign Policy

Официальные лица США продолжают нагнетать ситуацию вокруг Украины. В Вашингтоне не готовы верить в утверждения российских властей, что никакого «вторжения» не предполагается и называют все новые и новые даты.

По мнению журналиста Foreign Policy, «определённые военные действия» со стороны РФ в адрес Украины якобы возможны, но лишь при условии провала переговоров между западными, российскими и украинскими дипломатами. Однако они, скорее всего, будут очень отличаться от того, что ждут на Западе. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

По своему автор американского издания интерпретирует принятое в Государственной Думе РФ обращение к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Российский лидер не обязан возводить его в ранг закона, однако данные действия представляют собой «предупредительный выстрел» Москвы на случай, если дипломатия так и не сработает, говорится в статье.

До настоящего времени, Москва формально относилась к Донецку и Луганску как к части украинской территории. Это позволяет ей описывать украинский конфликт как гражданскую войну и строить отношения с восточными «сепаратистами» как с одной из сторон внутреукраинского конфликта, рассказывает автор.

Признание ДНР и ЛНР будет означать конец Минских договорённостей, на которых основаны все последующие переговоры об урегулировании конфликта. Агент кубинской госбезопасности Перси Альварадо: США ищут любой предлог для применения «ответных мер» против России © tribuna.cu

С другой стороны, это откроет дверь формальному присутствию Москвы на этих территориях. В случае ввода войск, это будет уже помощь независимым республикам по их просьбе. Таким образом, вся конструируемая Западом картина «вторжения» будет выглядеть уже совсем иначе.

По мнению автора статьи, военного разрешения ситуации не является неотвратимым. Переговоры продолжаются, и как российские, так и европейские дипломаты говорят, что договорённости вполне возможны.

«Однако ясно, что Путин вряд ли просто уйдёт с пустыми руками из этого процесса. В то время как многие интерпретировали наращивание российской военной мощи и крупномасштабные учения как признак того, что Путин планировал полномасштабное вторжение в Украину, альтернативная гипотеза состоит в том, что такие шаги задуманы как часть более широкого переговорного процесса, который Москва пытается вести с Западом», — указывает автор.

А предпринимая предварительные шаги, направленные на признание независимости республик Донбасса, Москва намекает на своё недовольство тем, как Украина относится к минским договорённостям, и на то, что она ждёт от Запада поддержки переговорного процесса.

Если же Москва не получит никаких уступок в этом вопросе, то на повестке дня будет стоять признание ДНР и ЛНР, а не «вторжение» на Украину, резюмируется в статье.