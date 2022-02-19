У властей Украины и «патриотической» общественности нашелся повод для радости. Согласно рейтингу Global Firepower, ВСУ нарастили мощь, заняв 22-е место среди всех армий мира, поднявшись на целых три строчки в сравнении с прошлым годом. Издание Украина.ру разбиралось, какова ситуация на самом деле

Что представляет собой рейтинг Global Firepower

На первом месте рейтинга — армия США, на втором — России, на третьем — Китая. В десятку самых боеспособных армий мира вошли Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия. Армия Украины расположилась перед Тайванем, но обошла в рейтинге армии Канады и Польши (23-е и 24-е места).

Сайт Global Firepower, составляющий рейтинг, широко цитируется в СМИ как один из с авторитетных в мире по теме сбора информации о вооруженных силах государств мира, ее анализа. Сообщается, что используется своя методика оценки Power index: по утверждению авторов, учитывается до 55 различных факторов, позволяющих дать оценку, отражающую возможности каждой страны. Представляют ее в виде десятичной дроби с четырьмя знаками после запятой.

При этом оценка все же является неполной, поскольку не учитывается ядерное оружие, а государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафных баллов за отсутствие ВМС. Владимир Евсеев о возможности военного переворота в Украине и о том, почему неразумно вооружать ВСУ ПЗРК © РИА Новости, Нина Зотина

К деятельности ресурса причастен американский блогер и веб-предприниматель Дэниэл Пучек, который владеет сетью информационно-развлекательными порталов. Global Firepower не раскрывает методологии работы, которые он применяет для расчета рейтингов, а данные об экспертах и авторах на сайте отсутствует, поэтому претендовать на серьезную научную оценку не может.

К слову, со времени президентства Порошенко чиновники Минобороны Украины часто приводили данные рейтинга в своих докладах, утверждая, что это американский экспертный центр. Впрочем, сайт вовсе и не называл себя таковым. Там говорится, что он посвящен военной тематике, но при этом подчеркивается, что размещенная информация имеет «историческую и развлекательную ценность».

Запад накачивает Украину оружием

Стоит признать, что ВСУ за последнее время провела реорганизацию и получила немалый боевой опыт в Донбассе. С 2014 года общая численность ВСУ увеличилась почти в 2 раза — со 120 до 215 тыс человек, хотя в 1991 г. в их рядах насчитывалось около 800 тыс. Ищенко: Запад отправляет на Украину оружие, готовясь к тому, что скоро ее не будет ©

В плане техники Украина располагает только 2,1 тыс. танков, 3 тыс. бронемашин и 120 самолётами. Даже в 2014 г., который многие пропагандисты называют временем крайнего развала, техники было значительно больше. Хотя США очень постарались помочь Украине — с 2014 года на ее потребности выделено около 2,5 млрд долларов.

В последнее время страны НАТО весьма активно перебрасывают на территорию Украины вооружение и военную технику. За последние дни только из Великобритании прибыли 9 самолётов С-17, которые доставили более 460 тонн различных летальных вооружений, в том числе около тысячи противотанковых гранатомётов «NLAW». Не отстают и США, приславшие 4 самолета с ПЗРК, ПТРК и снарядами к ним.

Все это вызвало эйфорию во власти и среди националистических кругов, а в ДНР и ЛНР это расценили как подготовку к полномасштабной наступательной операции.

Проблемы украинской армии: воровство, усталость и моральное разложение

Впрочем, в ВСУ далеко не все благополучно, как пытаются представить ярые адепты Майдана. Главными проблемами являются всеобъемлющая коррупция и негативный морально-психологический климат, вызванный, с одной стороны, недостатком материального обеспечения, а с другой стороны — тотальной усталостью солдат и младших командиров от войны, которая тянется уже 8-й год.

Почему украинская армия не готова к российскому вторжению. Без объяснений, будет ли оно © Министерство обороны Украины

«Половина программы выполнена на 50%, остальная либо вообще не выполнена, либо выполнена на уровне 10% от планируемого. Например, сложилась критическая ситуация с горючим, которого удалось закупить лишь на 2,6 млрд гривен из запланированных 5 млрд гривен. На обувь, форму и экипировку для армии Минобороны потратило всего лишь 1,5 млрд гривен (для сравнения: в 2020 году на эти цели было потрачено 2,1 млрд гривен).

Закупить, скажем, 16 тысяч запланированных шлемов за 111 млн гривен за прошлый год так и не смогли», — рассказал военный эксперт-аналитик НАКО, полковник запаса Александр Саенко.

Власти приловчились к осуществлению коррупционных схем, идя по стопам предшественников. Чего стоит история с закупкой 1000 обновлённых грузовиков КрАЗ-63221 для нужд армии. По «счастливой случайности» Смелянский литейный завод в Черкасской области, получивший заказ, оказался собственностью народного депутата от «слуг народа» Александра Завитневича, который возглавляет комитет Верховной Рады по обороне. Депутат предусмотрительно переписал предприятие на супругу, игравшую с Зеленским в КВН.

В обществе уже проводят параллели с историей Свинарчука-Гладковского, обворовывавшего государство несколько лет на оборонных заказах.

Пока одни предприятия дают заработок бизнесменам от власти, другие еле сводят концы с концами: недавно из-за нехватки средств объявил о своей приостановке главный производитель военных радиолокационных станций (РЛС) «Искра», работающий в системе «Укроборонпрома» в Запорожье. «Зачем играть в солдатики, если можно устроить Армагеддон? Золотарев о «нападении» Путина на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Далеко не идеален и морально-психологический климат в армии, особенно среди находящихся на передовой бойцов. Летом прошлого года в оппозиционных СМИ распространен доклад, который характеризовал ситуацию как очень тяжелую. В нем констатировали низкий профессионализм военнослужащих и их нежелание совершенствовать боевые навыки.

80% солдат не готовы к выполнению реальных боевых задач. 64% военных регулярно употребляют алкоголь и/или наркотики. 63% не уверены в своих сослуживцах. А 53% из числа находящихся в зоне ООС устали от постоянного нахождения посреди боевых действий и хотят домой.

Сами солдаты преимущественно среди причин такого положения называли низкий авторитет и отсутствие профессиональных компетенций у офицерского и командного состава, а также общую усталость от длительного конфликта в Донбассе.

Еще один фактор — массовое недовольство рядовых и младших командиров ВСУ материальной составляющей. Ведь оклады не повышались уже на протяжении трех лет. Пулемётчик, гранатомётчик и механик-водитель получают 10 тысяч гривен, командир танка или сержант роты — 11 тысяч гривен. При этом бариста в Киеве может рассчитывать на 12-15 тысяч гривен. Поэтому многие задаются вопросом, зачем рисковать своей жизнью, если можно зарабатывать на порядок больше «на гражданке».

Военные даже подали петицию Зеленскому о необходимости повышения им окладов, но она пока остается без ответа. В бюджете соответствующие затраты не заложены.

Жуткие плоды дедовщины. Как произошел расстрел на «Южмаше» © REUTERS, Press Service of the National Police of Ukraine/Handout

В общем, как бы не старалась украинская власть и ее пропагандисты представить, что армия стремительно продвигается к стандартам НАТО и по своему уровню она чуть ли не сильнейшая в Европе на данный момент, на деле ее состояние весьма далеко от идеала. Несмотря на военно-патриотическую истерию Украина к полномасштабной войне не готова.