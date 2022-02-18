Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой — Владимиром Путиным. Встреча состоится в условиях крайне напряженных международных условиях в регионе, поэтому ее центральной темой обещает быть безопасность

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко" Лукашенко сообщила, что президенты обсудят развитие сотрудничества стран в торгово-экономической сфере, международную проблематику и вопросы безопасности в регионе. В Кремле указали, что планируется обсуждение вопросов развития стратегического партнерства и союзничества и проблемы европейской безопасности.

Дмитрий Песков сообщил журналистам, что по итогам беседы главы государств могут выступить с совместным заявлением. Опыт предыдущих встреч показывает, что Лукашенко и Путин так делают, только если во время беседы были приняты важные решения. Промежуточные переговоры политики обычно оставляют без общения с прессой.

Безопасность Союза

Показательно, что грядущие переговоры пройдут на фоне военных учений в Белоруссии с участием российских солдат «Союзная решимость — 2022». На Западе очень нервная реакция на них. Так, в Госдепартаменте США уже успели заявить, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.

«С Украиной будем не воевать, а торговать». Главное из пресс-конференции главы МИД Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Но накануне визита в Москву Александр Лукашенко решил не оправдываться и прямо заявил, что российские войска будут выведены только тогда, когда об этом решает он и Владимир Путин. Поэтому с большой вероятностью президенты обсудят судьбу российского военного присутствия в Белоруссии.

Рост укрепления военного союза Белоруссии и России возрастает на фоне милитаризации региона Западом. США активизируются в членах НАТО в Восточной Европе (Польша, Литва, Латвия, Эстония). Альянс в немалых машстабах принялся вооружать и Украину, плодя фейки о якобы готовящемся российском вторжении.

Так, в январе Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь идет противотанковых системах. Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. А в середине января также 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

Всё это ставит безопасность на первое место среди актуальных тем переговоров Лукашенко и Путина. Похоже, что Белоруссию и Россию ждет интенсификация военной интеграции, что может быть основано как раз на недавно принятой Военной доктрине Союзного государства.

Ответ на санкции Литвы

Другой важной темой наверняка станет экономическое сотрудничество стран в условиях санкционного давления на Минск. Так, литовское правительство недавно приняло решение прекратить транзитные договоренности с Белоруссией по поводу транспортировки калия.

Для Минска логистическая цепочка через Литву была самой удобной для транзита калия. До санкций стороны строили долгосрочные планы, и Белоруссия даже внесла предоплату за перевозку своей продукции через Литву в ближайшем будущем. Потери из-за изменений логистических цепочек на менее выгодные республика определенно понесёт. Но точно оценить их размер сложно, потому что неизвестно, какие альтернативы уже продумал Минск.

И одной из таких альтернатив, позволяющих максимально сократить потери, может стать переориентировка транзита белорусского калия через Россию. Так, на пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей раскрыл, что в настоящее время между Минском и Москвой ведутся переговоры, чтобы задействовать для транзита белорусского калия российские порты вместо прибалтийских.

«Существует ряд договоренностей о перевалке грузов через российские порты. Эта работа продолжается. Понятно, что это не однодневный процесс. Выход на максимально возможный результат потребует определенного времени, финансовых средств, усилий. Сейчас наши специалисты плотно занимаются вопросами», — указал белорусский дипломат.

Референдум в Белоруссии

Наверняка президенты обсудят и политическое развитие Белоруссии. В республике готовится референдум о проведении конституционной реформы. Он пройдет уже 27 февраля.

Во время острой фазы политического кризиса российская сторона поддерживала намерения Лукашенко изменить систему власти, что могло бы помочь решить противоречия в белорусском обществе и стабилизировать внутреннюю обстановку. В первую очередь в этом Москва и заинтересована — Кремль опасается появления очередного очага нестабильности у своих границ. Тем более государство союзническое.

«Проклянут потомки»: министр обороны Украины высказался об отношениях с Белоруссией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Процесс подготовки референдума уже на данном этапе позволяет понять, что голосование будет проведено примерно так же, как и предыдущие электоральные кампании. Непринятие оппозиционеров ни в участковые комиссии, ни в наблюдатели (притом, что немалая часть населения республики симпатизирует оппозиции) говорит о том, что оппоненты власти оказываются отрезаны от процесса.

Поэтому референдум сам по себе вряд ли способен привести население к консенсусу и понизить уровень конфронтации в республике. Политический кризис будет продолжаться в «тлеющем» формате, и неясно, к чему это может привести в будущем. Это, конечно, не может не волновать российское руководство.

Помимо вышеуказанных тем, которые сегодня стоят в фарватере актуальности, Лукашенко и Путин наверняка затронут вопросы продвижения интеграции в соответствии с принятыми 28 союзными программами, последствия голосования в Госдуме по поводу признания республик в Донбассе, сотрудничество в энергетической сфере, а также показатели товарооборота.

Но в условиях роста военного напряжения в регионе и общих угроз совместных заявлений стоит ожидать в первую очередь по темам военного сотрудничества и ответам на санкции Запада. Впрочем, время покажет. Встреча должна завершиться уже сегодня вечером.