Москва отреагировала на предложения Вашингтона по обеспечению безопасности: по ряду направлений наметилась реальная перспектива сотрудничества, но ключевые требования России США проигнорировали, а это в конечном итоге может привести к новой фазе обострения

17 февраля послу США в России Джону Салливану в Министерстве иностранных дел России вручили документ, в котором содержится реакция на ответ Соединённых Штатов по гарантиям безопасности. Лавров: ответ США на предложения РФ - образец приличия, а за НАТО стыдно © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Российская сторона в самом начале подчёркивает, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на ключевые аспекты проекта договора о гарантиях безопасности, подготовленного РФ, а именно: отказ от дальнейшего расширения НАТО, отзыв «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса, отказ от создания военных баз на территории постсоветских государств, не входящих в НАТО (включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности), возврат военных потенциалов и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО — положения, имеющие для Российской Федерации принципиальное значение.

Кроме того, Москва изначально подчёркивала, что проект документа носит пакетный характер, то есть нельзя оттуда выбрать, как из меню, только то, что нравится, однако Вашингтон действует именно так: намеренно выбирает удобные темы, которые, в свою очередь, перекручены в сторону создания преимуществ для США и их союзников. И такой подход в совокупности с риторикой американских официальных лиц только подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путём реализации мер военно-технического характера», — предупреждает российская сторона.

Украина

Никакого вторжения на Украину, о котором на протяжении нескольких месяцев говорят западные чиновники, Россия не планирует, поэтому все утверждения об «ответственности РФ за эскалацию» — это не что иное, как попытка оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности.

«Утрата украинским государством территориальной целостности — результат произошедших внутри него процессов», — подчёркнуто в документе.

Урегулировать конфликт в Донбассе можно только за счёт принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, прекращения поставок Украине оружия, отзыва из страны всех западных советников и инструкторов, отказа НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывода поставленных ранее Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Содержащиеся в ответе США обвинения в «оккупации Крыма» также не выдерживают никакой критики: инициаторы госпереворота в Киеве в 2014 году при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения, неудивительно, что в такой ситуации крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, воспользовавшись правом на самоопределение, закреплённым в Уставе ООН, так что вопрос о принадлежности региона закрыт.

Конфигурация сил

В своём ответе США настаивают на том, что прогресс в улучшении ситуации в области европейской безопасности может быть достигнут только при условии отвода российских войск от границ Украины, однако, как подчёркнуто в документе, переданном Салливану, размещение Вооружённых Сил РФ на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США, а на территории Украины российских сил нет.

В то же время Вашингтон и его союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развёртывали контингенты на территориях новых членов и весьма вольно трактовали положения Основополагающего акта Россия — НАТО об отказе от дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил. В связи с этим Москва настаивает на выводе всех вооружённых сил и вооружений США, размещённых в Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европе и Прибалтике.

Впрочем, реализовать это требование, как отметил бывший начальник международно-договорного управления Министерства обороны РФ Евгений Бужинский в комментарии РИА Новости, будет трудно, поскольку американские силы представлены бригадой, которая находится на ротационной основе в Румынии, а также штабом бригады в Польше и тремя батальонными группами в Прибалтике, а требовать от США вывода военных других стран нельзя.

«Что значит ликвидировать объект ПРО в Румынии. Там уже все построено, это же не просто палатку поставить в чистом поле, там здания, радиолокационные станции. Что с этим всем делать, демонтировать, разрушать?» — добавил генерал-лейтенант.

Принцип неделимости безопасности

Не увидела российская сторона в ответе США подтверждений приверженности соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности. Вашингтон всё свёл к тезису о праве государств «свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры», опуская при этом 2-ю часть известной формулы, зафиксированной в Хартии европейской безопасности — требование при реализации этого права не «укреплять свою безопасность за счёт безопасности других государств».

О том, как страны-подписаны трактуют этот принцип, просил пояснить глава МИД РФ Сергей Лавров и дать ответ в национальном качестве, однако в Москву пришли письмо от имени Евросоюза и НАТО, что нельзя расценивать как ответ на поставленный вопрос. «России это не нравится». ЕС стремится к диалогу с Москвой, но начинает с фарса © AP, Russian Foreign Ministry Press Service

В документе подчёркивается, что Вашингтон следует контрпродуктивному и дестабилизирующему курсу на создание преимуществ для себя и своих союзников за счёт интересов безопасности России. «Именно это происходит в результате безудержной реализации Североатлантическим альянсом при ведущей роли США политики ничем не ограниченного геостратегического и военного освоения постсоветского пространства, включая территорию Украины, что носит для нас особо чувствительный характер. Все это происходит непосредственно на российских рубежах. Таким образом, наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо», — говорится в тексте.

Пакетный характер предложений

Да, США готовы предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков, причём, наконец, признав оправданность ряда российских предложений и инициатив на этих направлениях, выдвигавшихся в последние годы, но Москва настаивает на комплексном долгосрочном урегулировании той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике.

«Речь прежде всего идёт о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договорённости об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остаётся для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу», — говорится в документе.

«Пост-ДСНВ» и «уравнение безопасности»

Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике и предлагает заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности».

США предлагают незамедлительно заняться в рамках диалога по стратегической стабильности разработкой мер в развитие Договора СНВ, но при этом пытаются зафиксировать не согласованный с Москвой подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причём безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны, а это противоречит договорённостям, достигнутым президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом на встрече в Женеве 16 июня 2021 года относительно комплексного характера стратегического диалога, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Развёртывание ядерного оружия вне национальной территории

Не ответили США и на призыв России к возвращению раз и навсегда на американскую территорию ядерного оружия, развёрнутого за её пределами, а лишь ограничились упоминанием необходимости заняться решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учёта особенностей его дислокации и иных факторов, влияющих на безопасность сторон. Песков рассказал, что будет, если у границ РФ появится ядерное оружие © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Хотели бы пояснить, что в наших предложениях речь идёт о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО — в нарушение ДНЯО — ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России. Это включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развёртывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства — члены НАТО. Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно», — подчёркнуто в российском документе.

Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования

В качестве одного из приоритетных направлений российско-американского диалога по стратегической стабильности Москва рассматривает вопрос о ракетах средней и меньшей дальности. Россия настаивает, что в основе должна лежать идея встречных проверяемых мораториев на развёртывание наземных ракет в Европе, со стороны США сохраняется неопределённость в подходах к основным параметрам потенциальных мер контроля над этим типом вооружений, прежде всего к их охвату, который должен распространяться на все средства соответствующей дальности в ядерном и неядерном оснащении.

В то же время в ответе РФ сказано: «США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД. Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам Aegis Ashore в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку».

Тяжёлые бомбардировщики и надводные боевые корабли

США внимательно отнеслись к идее РФ о дополнительных мерах снижения рисков при полётах тяжёлых бомбардировщиков вблизи национальных границ обеих стран, на этом направлении есть потенциал для достижения взаимоприемлемых договорённостей. В декабрьских инициативах Москвы содержатся не менее важные аналогичные предложения относительно боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьёзные риски.

Военные учения и манёвры

Проигнорированными остались российские инициативы, касающиеся военных учений и манёвров. США хотят модернизировать Венский документ 2011 года, в котором прописаны механизмы по укреплению доверия между сторонами и недопущении напряжённости из-за учений, но РФ расценивает документ как адекватный современной обстановке и считает, что изменить его можно только тогда, когда будут «созданы необходимые условия», а для этого США и их союзникам следует отказаться от политики «сдерживания» России и предпринять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки.

Россия, в отличие от США, опубликовала свой ответ в открытом доступе, поскольку, как пояснил Лавров, в противном случае общественное мнение будет забиваться ложью и откровенной пропагандой, и требует от визави все реакции на инициативы Москвы передавать только в письменном виде. По словам научного директора клуба «Валдай» Фёдора Лукьянова, отчасти это психологическая травма того времени, когда на переговорах президенту СССР Михаилу Горбачёву давали заверения, которые нигде не зафиксированы, наверное, сделан вывод, что в современном мире тайная дипломатия не очень работает, а если работает, то только в сочетании с очень открытой и публичной. «Все так же рыдает шарманка»: Матвейчев заявил, что США придется сдать Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Спустя несколько часов после получения ответа от России госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к российскому коллеге с предложением провести переговоры на предстоящей неделе в Женеве, где состоялась их предыдущая встреча 21 января. По информации газеты The Washington Post, Лавров предложил несколько дат на выбор, и глава Госдепартамента принял их.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов расценивает шанс на позитивный ответ как очень небольшой. «"Исключительным" пока ещё сложно привыкнуть к своей неисключительности. Пока учатся слушать. Может быть, скоро начнут слышать», — написал он на своей странице в Facebook.

«Российский ответ ничего никуда не сдвигает — нет никаких сигналов, что мы готовы смягчать свой пакетный подход. То есть мы не будем обсуждать ничего прикладного без общеполитического решения. Тональность достаточно жёсткая. Особенно, принимая во внимание, что это сочеталось с уведомлением о высылке заместителя посла (США Барта Гормана. — Ред.). Так что я думаю, что сейчас стоит ждать новой фазы обострения», — заявил Лукьянов в комментарии изданию «Известия».