Крутой замес. Почему у Зеленского штаны рвутся

Не успели граждане Украины отойти от нового праздника «Дня единения», который по воле президента Владимира Зеленского предотвратил российское вторжение на крайне священную украинскую землю, как им настоятельно и оперативно предложили готовиться к новым подобным духоподъемным торжествам, возгоняющим укро-патриотизм до небывалых высот

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Джо Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен. Они дружно, один — путешествуя по США, другой — на заседании Совбеза ООН, опять рассказали, что Россия неминуемо нападет на Украину «в ближайшие дни», буквально после 20 февраля.

Великобритания под это дело даже обнародовала свой новый план «российского вторжения». Согласно ему от лап разъяренного русского медведя теперь не спасется даже Винница, которую до этого благополучно миновали обжигающие ветры войны, и виннитчане уже даже изготовились было к роли еще одной временной столицы, куда наряд со Львовом могли потянуться иностранные дипломаты, что страшно взвинтило бы цены на недвижимость (особенно офисную) в городе и временно озолотило бы горожан. Ну хотя бы в знак благодарности, что они из своей среды уже исторгли и президента Петра Порошенко, и его верного премьер-министра Владимира Гройсмана, которые, как бык овцу, покрыли себя, страну и ни о чем таком не подозревающих сограждан неувядаемой славой торжества и благополучия.

Чтобы оправдать эти, вне всякого сомнения, правдивые прогнозы в Донбассе на линии соприкосновения Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР начались массированные обстрелы. С двух сторон, но больше постарались доказать это украинцы. Они распространили фото детсадика в Станице Луганской, стену которого проломил варварский русский снаряд, который при этом не выбил в здании ни одного стекла и даже не сбросил с полочки футбольные мячи прямо под местом попадания.

Вот это филигранная работа «бурятских артиллеристов»! От удивления майки заворачивало даже многочисленным иностранным журналистам, которые, ясное дело, «чисто случайно» были туда дружно свезены туда и оказались на месте «вероломного нарушения Минских соглашений Путиным».

Судьбу Украины решают с Россией. Зеленский заподозрил предательство Запада © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Россия продолжила «войну ответов» — отправила в США свой 11-страничный ответ на американский ответ по предложениям стратегической безопасности и новой архитектуре безопасности. И из этого документа стало понятно, что никто, ни США, ни Россия, пока не хочет отступать от прежних позиций. Журналистам уже стало известно — в российском ответе указано, что:

— российские предложения по стратстабильности — не меню, из которого можно что-то выдергивать по собственному смотрению, а целостный пакет, который нужно воспринимать весь;

— «красные линии» России и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается, что для Москвы неприемлемо, а США не желают это понимать;

— США не дали четкого ответа на все российские «озабоченности» насчет нерасширения НАТО на Украину. Неразмещение там ударных ракетных установок и возврате инфраструктуры Альянса на уровень 1997 года;

— без американских гарантий безопасности Россия по-прежнему готова реагировать всеми доступными средствами, включая военно-технические;

— США своим рассказами о «российском вторжении» пугают Украину и нервируют весь мир, усиливая общую напряженность, а это не есть хорошо, ибо может «обесценить предложения России по гарантиям безопасности»;

— все, что случилось в Украине после 2014 года, включая потерю Крыма, — результат госпереворота, а не «российской оккупации полуострова», и вопрос этот Россией закрыт навсегда, а значит, нечего его приплетать к урегулированию в Донбассе или разговорам о стратегической стабильности;

— если НАТО примет Украину в свои ряды, то это может спровоцировать Киев на попытки вернуть себе Крым силой в надежде, что Альянс поможет ему согласно статьи 5 Устава НАТО, обязывающей это делать;

— политика «открытых дверей НАТО» противоречит базовым обязательствам, принятым Альянсом в рамках СБСЕ/ОБСЕ, и базовому принципу неделимости безопасности, согласно с которым никто не может обеспечивать ее за счет других;

— согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был нарушен односторонни и наглым расширением НАТО, Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике;

— угрозы западных санкция неприемлемы, ибо подрывают перспективы достижения реальных договоренностей, мешают им;

— Россия готова заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности» и договариваться об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), ракет средней и малой дальности (РСМД), не развёртывании ядерного оружия вне национальных территорий. Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Как видим, конфронтационный дух «войны ответов» сохраняется, и стороны далеки от понимания и взаимных уступок. Чтобы обсудить все эти вопросы, глава МИД России Сергей Лавром и госсекретарь США Блинкен, по информации западных журналистов, якобы уже договорились встретиться на следующей неделе в Женеве. Аккурат к новому «вторжению».

Ну пока Байден от имени США назвал новый срок «вторжения», а Блинкен в ООН расписал, как это может быть: русские-де предпримут провокацию. То ли обычный теракт, то ли используют химическое оружие, то ли запустят провокационный дрон, который всех и раззадорит на войну, то ли вообще раскопают какую-то могилу и обвинят Украину в геноциде русских. При этом он, слава Богу, не показал членам Совбеза новую пробирку с белым зубным порошком, чем обычно в таких случаях для пущей убедительности и беспредельной правдивости сказанного оперируют американцы, желая кого-нибудь из государственных лидеров повесить.

А что же Украина и ее лидер Зеленский? Им хуже всего — они не знают, что делать. Зеленский, как известно, ломанулся в Мариуполь, чтобы лично подготовить «отражение агрессии». Он по-прежнему на старой растяжке, которая при любом раскладе грозит ему потерей власти, а то и жизни. Начнется «агрессия» с «вторжением» — ему конец, потому что, как и обещал российский визави Владимир Путин, встанет вопрос об украинской государственности, потому что ВСУ однозначно проиграют эту войну.

Не начнется «вторжение», а будет сделана попытка выполнить «Минск-2», предполагающий особый статус ЛДНР и начало федерализации Украины, — Зеленский может стать жертвой госпереворота, организованного неонацистами и патриотами-радикалами. А «за сдачу украинских интересов» его уже, напоминаю, обещали повесить на Крещатике.

«Успеть сбежать с Украины». Почему безальтернативный «Минск-2» так и не сработал © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Из всего, что Зеленский наговорил за последние два дня, очевидно, видно, как он хочет сохранить власть за собой. А для этого предлагает некий новый договор между Россией и США относительно судьбы и Донбасса, и Украины. И появиться этот документ может после того, как в Донбассе состоится некогда обозначенное Байденом «незначительное вторжение» — конфликт, который не перерастет в полномасштабную войну, но при этом может обнулить все прежние договоренности. Например, заменит «Минск-2», который Зеленский назвал «изначально бездарным», а значит, и практически невыполнимым, на новый документ под условным названием «Минск-3».

Этот многослойный и компромиссный документ призван будет и а) принести мир в Донбасс, который вернется в Украину, и б) сохранить политическое и лицо США, которые не потерпят поражение, а смогут договориться с Россией о нераспространении НАТО на Украину, и в) России получить свои гарантии нерасширения НАТО и его инфраструктуры к своим границам в Украине. А он, Зеленский, на время выполнения этих условий нового «Минска-3» остается президентом Украины под гарантиями безопасности от США и России. Чтобы подтвердить серьезность своих притязаний, Зеленский не только критиковал «Минск-2», но и фактически осудил внесение в Конституции Украины положение об обязательном членстве страны в ЕС и НАТО. Агент кубинской госбезопасности Перси Альварадо: США ищут любой предлог для применения «ответных мер» против России © tribuna.cu

Хитро? Компромиссно? Бесспорно. Тем более, что идея «Минска-2» не нова и всегда возникала, когда ситуация в Донбассе заканчивалась очередным тупиком. Может такое быть? Вполне. Но при трех условиях. Первое: если это согласовано с США, которым действительно нужно как-то выпутываться из, как сейчас говорят, «украинского кейса», который стал для них чемоданом без ручки (бросить жалко, а нести тяжело). И очень похоже, что США, нагнетая новые страсти с «вторжением», и надоумили Зеленского на его «Минск-3».

Второе: если согласится с «Минском-3» коллективная Европа, которую по новым договоренностями вообще отстраняют от решения европейских проблем и изгоняют даже Германию и Францию из «нормандского формата», а они ведь там работали, пыхтели, изображали заинтересованную активность.

И, наконец, третье: если с «Минском-3» или иным его аналогом согласиться Россия — гарант «Минска-2», выполнение положений которого больше всего выгодно Москве. Ведь только «Минск-2» может помочь Украине возвратиться из нынешней АнтиРоссии в нейтральный внеблоковый и не русофобский статус.

И, спрашивается, зачем России «третий Минск», если ей и «второй» хорош? Но Зеленский ищет и надеется, а надежды, как известно, юношей питают. Даже таких как Зеленский, который говорят, уже поседел на работе и закрашивает седину перед выходом на публику. Тяжелая это работа — сидеть на разных стульях одновременно — штаны рвутся, и «вторжение» опять замаячило…