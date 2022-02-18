Неумолимым последствием майданизации Украины является неуклонное умственное вырождение нации, которое проявляется буквально во всем - торжестве архаичного национализма, общем падении уровня образования, податливости к пропаганде

Спешно придуманный Владимиром Зеленским «день единства», как сообщают украинские СМИ, увенчался пафосным спичем любимца Елены Зеленской, одиозного телеповара Евгения Клопотено. «Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле уже борщ нас объединяет, — в эфире украинского телевидения заявил Клопотенко, — Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ — украинский… Я думаю, эта победа будет не меньше Томоса». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Клопотенко не рядовой кашевар, но одно из самых узнаваемых лиц украинского телевидения, и в его как бы ироническом послании зашит целый набор знаковых для «украинского патриота» тезисов. Свекольный суп как национальная «идея», всеобъемлющая война с Россией и раскольнический «томос» как победа над каноническим Православием. А все это в общей кастрюле — и есть Украина, давно выбывшая из гонки передовых держав, способная лишь муштровать дешевую пехоту для чужих геополитических игр.

Несъедобность варева нуждается в системе принудительного употребления — то есть лишения потребителя качественной альтернативы. Кулинарной (тот же Клопотенко яростно борется с «советской кухней»), политической, информационной. Под разговоры про «единство нации» на фоне пропагандистского шабаша господин Зеленский ввёл в действие новые санкции против семьи оппозиционного блогера Анатолия Шария, сотрудников информационного ресурса «Страна.ua», а чуть ранее им был запрещен телеканал «Наш». Всего же за год запрещено вещание почти десятка оппозиционных телеканалов (КРТ, ZiK, 112, NewsOne, «Первый незалежный», UkrLive, «Наш»), как до того заблокированы сотни сайтов и даже целые социальные сети. Анатолий Шарий: СБУ не может объяснить, с чем связаны санкции Зеленского к моим родственникам © Facebook, Анатолий Шарий

Причем Офис Президента и СНБО работают настолько грязно и незаконно, что порою запреты вводились со ссылкой на несостоявшиеся заседания — как это случилось в конце прошлого года, когда на сайте президента было объявлено о санкциях против оппозиционеров на основании несостоявшегося заседания СНБО. Оно должно было пройти 28-го декабря, но потом его перенесли на 29-е, но опубликованный документ заготовлен и датирован заранее. Все это западными партнёрами с готовностью признаётся «демократией» и великолепно этих «партнёров» характеризует.

«Украинская демократия» носит явные следы не только диктатуры, но даже антиутопии. Лишенный альтернативы обычный пользователь легко становится добычей профессиональных пропагандистов и разжигателей, вроде Савика Шустера. В одном из недавних выпусков своего шоу, при участии целой плеяды ведущих украинских политиков (Виталия Кличко, Юлии Тимошенко, Владимира Гройсмана и др.) и посвящённого надвигающейся войне, Шустером было проведено провокационное голосование. В конце программы — под воздействием воинственных воплей майданных политиков — студия в подавляющем большинстве (более 80%) проголосовала за войну. И лишь 19% за выполнение Минских соглашений, то есть некой компромиссной формы мира. Не погрешив не покаешься. Порошенко пришел к Шустеру на шоу, которое закрыл

Разумеется, студия Шустера — не истина в последней инстанции — эта же публика, как мы помним, 2 мая 2014 года аплодисментами встретила и жуткую весть об аутодафе в Одессе. Но технология «голосования» имеет свою пропагандистскую ценность, навязывая неискушенным телезрителям некий тренд как мнение всего народа и, таким образом, оказывая психологическое давление на сомневающихся.

Подобная планомерная работа приносит свои плоды — отношение к России (пусть не так быстро, как хочется киевской власти), но ухудшается. Результаты последнего опроса КМИС показали, что хорошо относятся к России 34% украинцев (в декабре 2021 года их было 39%), причем данные по регионам радикально различаются: от 21% доброжелателей на Западе Украины до 53% на Востоке.

В прошлом году, на пресс-конференции в Киеве аналитик известного грантоедского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина озвучила важные тенденции. По ее словам, с 2014 года за компромиссный путь решения конфликта выступала большая часть украинского общества, а меньшинство (17-20%) выступало за агрессивный вариант. Однако уже к 2021 году показатели поменялись в сторону жесткого решения — в первую очередь на Западной Украине. Что касательно Украины Восточной, то здесь до сих пор большинство выступает за компромисс. Для переформатирования и радикализации общественного мнения русскоязычной Украины необходимо, по мнению Золкиной, упорно работать: «Мы понимаем, что с Востоком Украины, фрустрированным, несколько разочарованным, нужно работать особо специфически на протяжении ближайшего времени». Конец тишины. В Донбассе началось резкое военное обострение © AP, Andriy Dubchak,file

Вот и трудятся. Отсюда эти бесконечные «марши единства», уничтожение оппозиционных СМИ (как правило русскоязычных), периодические аресты рискнувших перепостить неугодный контент в соцсетях и бесконечная милитаристская пропаганда, переходящая в безумную браваду. Юрий Луценко в шоу Дмитрия Гордона: «Мы Москву крестили, мы ее и отпевать будем». В студии настоящая «патриотическая» истерика — всеобщий радостный хохот, бурные аплодисменты, неподдельное ликование… Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Politeka»: «Пусть нападают, я первый уйду на фронт, если они нападут. Я с удовольствием буду их мочить просто в грязь». В комментариях — Татьяна Паниван: «Спасибо! Уважение Алексею! "Наш" сегодня закрыли. Ура!»; Владимир Вербицкий: «Алексей — мысленно аплодирую!»; Юрий Божко: «Хватит бояться! Месть — это блюдо, которое подают холодным… Арестович — лучший!» и т.д. Кстати, практически все комментарии на русском языке.

Во время нынешнего обострения западная и украинская пропаганда особое внимание уделяет именно русскоязычным регионам, без конца демонстрируя готовность их жителей умереть за «идеалы Майдана». Вспомним, например, обошедшие мировые СМИ характерные кадры с мариупольской старушкой Валентиной Константиновской, позировавшей с автоматом и наговорившей много псевдопатриотической чуши. Правда, как-то осталось за кадром, что старушка давно зарабатывает себе на жизнь плетением маскировочных сетей за средства «волонтёров», а сами пропагандистские материалы были созданы при содействии пресс-службы неонацистского батальона «Азов». Казус заметили, когда на растиражированном фото иностранные журналисты и читатели увидели у инструктора, якобы заботливо обучающего бабушку военному делу, нацистский шеврон «Вольфсангель». Повсюду «Азов». Взлет и падение империи неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так и разрекламированное «шествие единства» в Харькове было организовано Национальным Корпусом — политическим крылом все той же неонацистской группировки «Азов». Что, впрочем, не помешало иностранным СМИ изображать хождения нескольких сотен националистов как очевидное мнение всего полуторамиллионного города. И, наверняка, найдутся те, кто этой картинке поверит — в том числе, и в России. Так постепенно и переформатируется общественное мнение.

Но реальность — это не всегда услужливо предложенная картинка. Украинские «воины света» продолжают творить чудовищные преступления (из последних — убийство двух человек в донбасском селе Гранитное на подконтрольной Киеву территории), активно концентрируются у линии разграничения — группировка ВСУ уже достигла численности в 150 тысяч человек (что больше якобы стянутой к границам Украины российской армии), изготовились к возможному вторжению на территорию самопровозглашенных республик — для чего осуществится операция информационного прикрытия и дезинформации.

И все же, пропагандистская машина не может все время поддерживать информационный шум на максимальной громкости — люди просто перестают его воспринимать. Либо что-то реально должно произойти, либо аудитория начинает искать альтернативные источники информации, поскольку объективная информация о личной безопасности волнует каждого человека. Это предоставляет нам очередную возможность войти в информационное поле.

Говорите с Украиной и, прежде всего, с русскоязычной Украиной, целенаправленно разъясняя огромное количество накопившихся у неё вопросов. Такого диалога и авторитетных спикеров очень не хватает. В их отсутствие информационное поле занимают иные силы — согласно опросу того же КМИС, даже на русскоязычном Юге Украины число позитивно относящихся к России граждан уже снизилось до менее половины опрошенных (45%), и дальнейшая тенденция негативная.

Информационная война не заканчивалась и не будет заканчиваться никогда. Да, очень сложно работать на чужой информационной территории, но работать необходимо — если мы сами верим, что там наши люди. И если не наши — тоже надо. Это вопрос быстрой реакции на враждебные вбросы, расследования махинаций тамошних воротил, опровержения фейков, интересный и актуальный контент, касающийся как Украины, так и России. А самая главная проблема — доставка информации, созданной именно для украинского потребителя. В конце концов, создание условного «RT.ua» вопрос не менее важный, чем функционирование «RT.de».