На Украине, которую финское издание Yle именует не иначе как «житницей Европы и северной Африки», экономическая политика такова, что гражданам страны все труднее себя прокормить

Февраль традиционно является месяцем, в который заключается значительная часть форвардных контрактов на поставки зерновых нового урожая.

Украинские экспортеры потирают руки и подсчитывают прибыли: уже сейчас ясно, что экспортные цены на зерно будут выше примерно на $50 на каждой тонне, чем в предыдущем сезоне.

На это повлияла в первую очередь политическая неопределенность вокруг Украины, а также сказались подорожание топлива и удобрений.

Если учесть, что в прошлом году украинский аграрный сектор экспортировал 50 млн тонн зерновых, то это сулит агрохолдингам дополнительные $2,5 млрд выручки — если объемы останутся теми же.

А если ситуацию вокруг Украины будут продолжать нагнетать, то цены могут вырасти еще больше. Однако если для агробизнеса это несет выгоду, то для большинства украинцев это серьезная проблема.

Убийственный экспорт

Осенью 2021 года украинские хлебопеки столкнулись с дефицитом муки из-за высоких цен на мировом рынке пшеницы.

Аграрии поспешили продать за границу все зерно, пригодное для производства высококачественной муки, которая используется для хлебобулочных изделий, из-за чего хлебопекарная отрасль оказалась на грани остановки.

Недоступный хлеб. Цены на продукты в Украине продолжают ставить рекорды

В условиях высоких цен на внешнем рынке и практически полном отсутствии ограничений на экспортные продажи продовольствия Украина опять останется без муки и хлеба.

В феврале стоимость украинского хлеба выросла в среднем на две гривны (5,34 руб) по сравнению с предыдущим месяцем.

Это далеко не предел, так как помимо необходимости закупать импортную муку на пекарни давят высокие цены на газ, электричество и топливо.

Растут в цене и другие продукты.

Борщ украинцам все менее доступен

Стоимость борщевого набора за 2021 год увеличилась на 30%. А сейчас только за месяц входящая в него свекла подорожала на 13% до 15 грн (40 руб.) за кг.

С начала года резко выросли и цены на мясо. Говядина за месяц подорожала на 31%, куриное филе — на 30,5%, куриная тушка — на 28%. Ценники на свинину выросли «всего» на 7,7%.

Рецепты единения. Почему борщ разделил украинцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) предупреждает о дефиците сахара, который в скором времени ожидает страну.

Ситуация в отрасли тяжелая, так как расходы на выращивание сахарной свеклы в 2022 году вырастут на 44%, подсчитали в организации.

Рост цен на удобрения почти в два с половиной раза, почти двукратное увеличение затрат на борьбу с вредителями и удорожание аренды земли вместе с остальными расходами привело к росту затрат на выращивание одного гектара сахарной свеклы на 44% до $1667.

И это без учета расходов на транспортировку и хранение готового продукта. УКАБ прогнозирует снижение посевных площадей, которое приведет к дефициту сахара.

Не факт, что на внешнем рынке удастся закупить недостающие объемы, так как расходы растут по всему миру.

Потребительские настроения

Украинцы понимают, что ничего хорошего им ждать в ближайшем будущем не приходится. Об этом свидетельствует исследование потребительских настроений, проведенное социологической компанией Sapiens Ukraine.

Согласно его результатам, обнародованым 14 февраля, украинцы считают, что их материальное положение ухудшается, о крупных покупках люди задумываются все реже, они не верят в то, что их доходы увеличатся и ждут дальнейшего экономического спада и роста безработицы.

«В январе 2022 года значение индекса потребительских настроений — одно из самых низких за последние 3 года на фоне обострения российского кризиса. Ухудшились все его основные составляющие, но больше всего — девальвационные ожидания», — говорится в обзоре Info Sapiens.

«Не хотят работать»

Украинская госслужба занятости сетует, что сограждане намного меньше хотят работать, чем европейцы.

По ее данным, только 67,5% трудоспособных украинцев в возрасте от 15 до 64 лет работают или хотят работать, хотя в среднем по Европейскому союзу этот показатель находится на уровне 75%.

«Чаще всего всего люди теряют работу или не могут найти работу из-за того, что условия труда и уровень заработной платы не отвечают их требованиям. Работодатели предлагают невысокие официальные заработные платы, люди на это все чаще не согласны», — рассказала начальник Управления предоставления услуг населению ГСЗ Инна Бондини.

То есть главная проблема в том, что на Украине работодатели не могут или не хотят платить достойную зарплату своим сотрудникам. Но похоже, что команда президента Владимира Зеленского нашла решение проблемы.

Напечатать денег

Режиму Зеленского не хватает денег на зарплаты и пенсии, поэтому их нужно напечатать. Так охарактеризовали журналисты украинского издания «Дело» монетарную политику Офиса президента (ОП). Речь идет о сумме 100 млрд грн. Для начала.

Для этого ОП хочет уволить нынешнего главу украинского Нацбанка Кирилла Шевченко, который отказывается запускать печатный станок и повышает учетную ставку НБУ вместо того, чтобы ее снижать.

Инфляция вернулась. Смогут ли власти Украины обуздать рост цен © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Это решит часть проблем стимулирования экономики, однако еще сильнее раскрутит маховик инфляции на Украине.

Если учесть, что перед Киевом также встают проблемы роста цен на энергоносители и тарифы ЖКХ, дефицита удобрений и продуктов питания, непонятная ситуация с накоплением запасов газа и угля для следующего отопительного сезона, бегства инвесторов, то становится очевидно: украинскую экономику и социальную сферу в этом году будет серьезно лихорадить.

На этом фоне его политические оппоненты не упустят возможности устроить протесты, ведь «улицу» Зеленский никак не контролирует. На Украине назревает очередной всеобъемлющий кризис, который будет очень трудно преодолеть.