Руководство Евросоюза, похоже, решило полностью «приструнить» Варшаву. Обложив Польшу штрафами и добившись от нее таким образом ряда серьезных уступок, Брюссель не остановился на достигнутом

Руководство республики в отчаянии — ему остается все меньше пространство для отстаивания собственных интересов в ЕС.

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Руководства Польши и Венгрии, которым как раз чаще всего «прилетает» от Брюсселя за «недемократичность» и «нарушение принципа верховенства права» увидели для себя угрозу потери европейских денег и пожаловались в суд. Справедливости ради, имели на это право — в договорах и правилах ЕС подобный «принцип обусловленности» не предусмотрен, это нововведение.

Но европейские судьи нашли выход, как отказать двум республикам. В обосновании своего решения они постановили следующее: «Процедура, предусмотренная данным регламентом [принципом обусловленности — ред.], может быть запущена. Но только в том случае, если есть разумные основания считать, что в соответствующем государстве ЕС не только были нарушения принципа верховенства закона, но, прежде всего, основания, что эти нарушения влияют или создают серьезный риск влияния на рациональное финансовое управление бюджетом ЕС или защиту его финансовых интересов».

Объяснение сложное и довольно расплывчатое. Трактовать его можно по-разному, поэтому у Еврокомиссии теперь будет практически полная свобода действий. Ведь почти всегда можно сослаться на то, что у Брюсселя «есть основания считать, что нарушение верховенства закона в Польше может создать серьезный риск влияния на рациональное финансовое управление бюджетом ЕС».

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Так, буквально несколько дней назад Еврокомиссии удалось добиться от Варшавы ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда, потому что посчитала, что этот орган посягает не независимость судебной ветви власти. Эта палата, состав которого должен был формироваться правительством, была наделена полномочиями привлекать к дисциплинарной ответственности или даже увольнять судей за действия, которые расценит как «создающие препятствия функционированию судебной системы». Выходит, исполнительная власть в лице правительства получила рычаги влияния на судебную.

Еврокомиссия довела дело до Европейского суда, который в июле 2021 года обязал Польшу немедленно приостановить деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда. Руководство восточноевропейской республики не торопилось исполнять суровый и обязательный для себя приговор, и в конце октября прошлого года судьи дали Варшаве «добавку», обязав выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 1 миллион евро в день за невыполнение решения.

Не прошло и пары месяцев, как в Польше оказались готовы выполнить требования Брюсселя, хотя до этого долго сопротивлялись.

Польша совсем недавно пошла на уступки Брюсселю и в другом. 3 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали в Праге соглашение об устранении последствий загрязнения территории Чехии выбросами польской угольной шахты «Турув».

Это дело тянулось с весны 2021 года. Тогда Чехия высказала претензии Польше, что находящаяся у ее границ польская угольная шахта «Турув» загрязняет её экологию. Прага попросила сперва попросила Варшаву закрыть объект, но польское руководство заявило, что это ударит по её экономике и энергетической безопасности — республика все еще зависит от угольного топлива.

Прага, недолго думая, подала иск в Суд Евросоюза, и ведомство в мае прошлого года удовлетворило иск и обязало прекратить работу объекта. Однако у Варшавы осталась лазейка — чтобы не закрывать шахту, она могла урегулировать конфликт напрямую с Прагой, чтобы та отозвала иск.

А для того, чтобы был лучший стимул договариваться — Суд приговорил Польшу к выплате 500 тысяч евро ежедневно, пока работает шахта или пока Варшава не урегулирует спор с Прагой во внесудебном порядке.

Хватило тоже всего нескольких месяцев напряженных переговоров, и сторонам удалось договориться. Чехия позволила Польше все-таки не прекращать работу важного объекта, но Варшава обязалась провести за свой счет земляные работы, которые снизят экологические потери польско-чешского пограничья. Кроме того, на шахте будет осуществляться экологический мониторинг. Также Варшава должна будет создан фонд, который обеспечит финансирование проектов в области охраны окружающей среды в регионе.

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Несмотря на вышеописанные уступки Варшавы, у Брюсселя всё еще хватает претензий. В частности, в ЕС давно критикуют скандальный закон о СМИ, который позволил польскому правительству назначить на главный в стране государственный телеканал TVP лояльных себе руководителей.

По мнению Еврокомиссии, закон о СМИ устанавливает чрезмерно большой контроль власти над польскими средствами массовой информации. А некоторые даже пригрозили ввести против Польши санкции. Среди них оказался и председатель Европарламента Мартин Шульц, который подчеркнул, что «европейское руководство должно объединиться, чтобы выступить против политики, которую проводит Польша».

В ЕС критикуют Польшу и за довольно жесткую антиабортную политику. Ужесточение запрета на искусственное прерывание беременности вызвало в европейских органах волну осуждений и обвинений в нарушении гендерного равенства и прав женщин.

Теперь «принцип обусловленности», одобренный Судом Евросоюза, позволит Брюсселю каждый раз добиваться своего от Варшавы с помощью финансового давления. Еще проще и быстрее, чем раньше. Совсем скоро мы можем стать свидетелями очередных уступок Польши.