Введение в украинский календарь нового праздника, совпавшего с датой несостоявшегося «вторжения России», можно считать достаточно эффективной технологией управления социальными эмоциями. Но это не может заменить тяжёлой, но необходимой работы по поиску и достижению политических компромиссов

Об этом говорили украинские политологи на пресс-конференции, состоявшейся 17 февраля в пресс-центре издания «Голос.ua».

Украинский блогер назвала себя россиянкой в День единения © Instagram, sofia_stuzhuk Андрей Кучер. При этом, по его словам, у многих возникает вопрос — чем же этот «День единения» отличается от давно отмечаемого Дня соборности?

«Думаю, на данном этапе было известно Офису президента (Украины — Ред.) или высшим чинам власти, что на самом деле будет происходить. Я так думаю, что определённым образом знали, что не будет никакого нападения — и к этому, собственно, и готовились», — сказал Кучер.

По его мнению, на достаточно негативном фоне это празднование «выглядит достаточно мощно», когда (президент Украины — Ред.) Зеленский говорит: на нас готовят наступление, мы же — говорим о единении… Да и отпраздновали с размахом. Правда, вопрос остается — будет ли наступление?

В свою очередь принимавший участие в пресс-конференции политолог Руслан Бортник отметил, что нынешняя команда власти — специалисты как раз в управлении общественными настроениями, социальными эмоциями — «не общественным мнением даже, и, тем более, не общественной мыслью, а именно настроениями». С декабря в обществе нагнеталось серьёзное напряжение, страх вторжения, — «пружина сжималась». А поскольку было понятно, что в назначенную дату (16 февраля — Ред.) никакого вторжения не будет, то власть решила использовать неизбежный выплеск энергии при разжатии этой «пружины» страха.

«С политтехнологической точки зрения, можно возглавить эту разрядку», — сказал Бортник, добавив, что это и было сделано.

Зеленский — «стал освободителем» в общественном сознании. Эксперт отметил, что это успешная технология, и что «Байден сделал это на полдня раньше»: выступая, президент США говорил о том, что будет защищать свободный мир от давнего зла, которое кроется на Востоке (от России).

Скаршевский словами Жванецкого оценил новый украинский праздник © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По его мнению, если День соборности символизирует собирание украинских земель, то новый «День единения» задумывался как день, когда будет искаться социальная и политическая солидарность украинцев» — таким образом, некоторые различия у этих праздников всё же есть.

Бортник при этом отметил, что можно было бы считать этот день и «Днём единства против дезинформации, — когда-то и от западных партнёров». Он напомнил, что волна страха нагнеталась именно на Западе, тогда как «украинское правительство, да и правительство России — постоянно говорили, что никакого нападения не будет…».

По мнению эксперта, кроме всего прочего, празднование нового «Дня единения» — это и элемент лёгкого и ненавязчивого троллинга западных партнеров: «пока вы говорите о нападении, мы тут празднуем, вы вообще — о чём, ребята, говорите?».

Но тут есть и огромная опасность, продолжил политолог. Он пояснил: опасность заключается в том, что — «общество подумало, что всё завершилось». Но, увы — до завершения пока далеко. По словам Бортника, он и ряд экспертов считали, что риска вторжения не было, или он был минимален, но вот риск обострения на Донбассе — увеличивался всё это время.

В Киеве празднуют «День вторжения». Почему не все родители рады, когда их детей делают «правоверными украинцами» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Бортник высказал в связи с этим опасение — «как бы этот праздник освобождения не слишком рано расслабил украинцев», не отвлёк бы их внимание от того, что «необходимо сегодня тяжело работать для поиска политических компромиссов, без которых война действительно может прийти в любой момент в наш дом».

По его словам, граждане должны понимать, что надо тяжело работать для достижения политических компромиссов, без которых, действительно, вторжение может прийти в наш дом».

Напомним, в последнее время западные политики и СМИ выражают обеспокоенность в связи с якобы готовившимся «вторжением» войск России на территорию Украины. Несколько раз, со ссылками на «данные разведки», даже объявляли даты этого «нападения». Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.