Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 16 февраля провел пресс-конференцию в Минске. Дипломат затронул вопросы санкций, военных учений с Россией, транзита калийных удобрений через Литву, а также целый ряд других важных тем

Многие эксперты считают именно Владимира Макея архитектором «многовекторной» внешней политики Белоруссии до августа 2020 года. Дипломат, работавший ранее в некоторых странах Евросоюза, в качестве главы МИДа активно налаживал отношения Минска с Западом.

Апогеем процесса можно считать постепенную отмену санкций ЕС против Белоруссии за разгон предыдущей «плошчы» в 2010 году, договоренности с Вашингтоном о возвращении в республику посла США, а также визит в Минск в феврале 2020 года госсекретаря США Майк Помпео.

Последнее произошло на фоне напряженных отношений Белоруссии и России из-за цен на энергоносители. Макей по итогам мероприятия сообщил, что «стороны пришли к выводу, что интересы Беларуси и США совпадают по ряду направлений». Не только из-за российских войск: американцев призвали срочно покинуть Белоруссию © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Впрочем, переоценивать роль Макея не стоит, поскольку в республике — очень централизованная власть, а министры не являются самостоятельными политическими фигурами.

На этот раз риторика Макея в адрес Запада была непривычно жесткой. В то же время, по словам министра, и от многовекторной политики в Минске не отказываются, а готовы к возобновлению диалога.

Об отношениях с Западом

Когда речь на мероприятии зашла об отношения с ЕС и США, Макей заявил, что принцип многовекторной внешней политики остается актуальным и сейчас. При этом констатировал, что уровень сотрудничества с западными странами снизился.

По мнению дипломата, проблема заключается в том, что Брюссель и Вашингтон «неадекватно оценивают, что происходит внутри и вокруг Белоруссии».

«Когда я читаю информацию о брифинге какого-то анонимного представителя Госдепа США, заявления соседних стран-Литвы, Латвии, Польши, у меня это вызывает недоумение. Произошла разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию», — жестко заявил Макей. Белоруссия ответила на оскорбительную выходку мэра Днепра © Facebook/Borys Filatov

Ранее, после событий августа 2020 года, положивших начало «холодной войны» Белоруссии с Западом, дипломат неоднократно призывал ЕС и США «одуматься».

«Санкции против Белоруссии нацелены на разрушение экономики и государства, а проблемы должны решаться за столом переговоров», — указывал министр.

Весной 2021 года, когда Запад готовил очередной пакет санкций, Макей пригрозил «партнерам», что из-за этого давления Белоруссия может потерять государственность.

«В конечном итоге никто не окажется в выигрыше. Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы», — подчеркнул министр.

Однако Запад не внял угрозам и на сближение с Минском не пошел. Впрочем, на пресс-конференции Макей выразил уверенность, что «ситуация на западном направлении все-таки нормализуется».

Об Украине

Куда более мягкой и дружественной была риторика министра об Украине. Макей заявил, что Белоруссия «намерена торговать, а не воевать с Украиной».

«Лукашенко говорил, что мы никогда не приедем на танке, мы приедем туда на тракторе», — напомнил дипломат. «Отказали во въезде». Белорусов больше не пускают на Украину © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Положительно министр оценил и недавние переговоры министром обороны двух республик, состоявшихся на фоне резкого обострения отношений из-за присутствия в Белоруссии российских военных.

«Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось объяснить для обеих сторон, прежде всего для украинской стороны. С нашей стороны прозвучало, что никто не собирается нападать», — сказал Макей.

Вместе с этим, дипломат пожурил главу украинского Днепра Бориса Филатова, по поручению которого в городе был заменен официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который использует оппозиция на акциях протеста.

«Мы немедленно вызвали посла Украины в МИД Беларуси, вручили ноту протеста. Наш посол направил соответствующую ноту в МИД Украины. Он пытался выйти на мэра Днепра, но тот отказался от контактов.

Все эти дни вели активную работу над тем, чтобы восстановить статус-кво. В нашем запасе был набор очень серьезных мер. Я рад, что нам их до конца не пришлось использовать. Мне передали фотографию из Днепра: все флаги национальных меньшинств заменены на украинские флаги», — указал министр.

При этом он анонсировал, что сразу после пресс-конференции 16 февраля его ожидает встреча с послом Украины в республике. Министры обороны Украины и Белоруссии договорились о снижении напряженности в отношениях стран © sb.by

О России

Макей не много говорил о развитии отношений с Россией и об интеграции двух стран. Москва звучала на мероприятии во многом лишь как экономический и военный, а не политический субъект в регионе.

Так, министр пообещал всем, кто волнуется из-за военного присутствия России в республике, что «после учений «Союзная решимость — 2022» ни одного российского военного в Белоруссии не останется».

Макей высоко оценил и экономическую помощь России в условиях санкционного давления Запада, в частности, в условиях отказа Литвы от белорусского транзита калия.

«Существует ряд договоренностей о перевалке грузов через российские порты. Эта работа продолжается. Понятно, что это не однодневный процесс. Выход на максимально возможный результат потребует определенного времени, финансовых средств, усилий. Сейчас наши специалисты плотно занимаются вопросами.

Поверьте, это не сказки, не воздушные замки. Ведется конкретная работа, чтобы задействовать российские порты [вместо прибалтийских]», — указал Макей.

О внутренней ситуации в Белоруссии

Несмотря на то, что пресс-конференцию давал министр иностранных дел, без внутренней белорусской повестки все-таки не обошлось.

Лукашенко назвал условие для вечного президентства © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Министр ответил, что в 2020 году многие злоупотребляли термином «свобода слова»: «Некоторые журналисты фактически превратились в оппозиционных идеологов. Вместо объективной подачи информации занялись открытым хаянием власти, и более того, участвовали в антиправительственных действиях».

Далее Макей с сожалением констатировал, что вся негосударственная пресса встала на сторону оппозиции, хотя до 2020 года у него была масса встреч с главным редактором «Народной воли».

«Мы разговаривали на ряд тем и имели схожие взгляды, как должна развиваться наша страна в будущем», — констатировал министр.

В конце пресс-конференции Макею задали личный вопрос — о сыне, который уволился из МИД и публично высказал несогласие с властью по поводу событий в 2020 году.

«Ситуация, связанная с событиями 2020 года, была очень сложной, и политизированная атмосфера оставила отпечаток на отдельных семьях, провела водораздел между близкими людьми.

Что касается моих личных отношений, я не хочу распространять информацию. Это мои личные проблемы, с которыми я буду жить и справляться сам», — признал глава белорусского МИД. «Пусть гибнут украинцы, русские, белорусы»: Лукашенко о планах Запада © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Активизация западного вектора?

Сам факт проведения крупной пресс-конференции главы белорусского МИД сейчас выглядит неожиданным. Ранее это происходило редко и обычно накануне или после важных внешнеполитических событий.

Комментариями же внутренней и внешней политикой на подобных мероприятиях занимался Александр Лукашенко.

Развитие отношений Белоруссии с Россией выстраиваются в основном за счет личных контактов президентов двух стран. Роль глав МИД здесь второстепенная. Зато участие министра на западном направлении всегда была гораздо больше — в ЕС и США с ним контактируют существенно чаще. Поэтому мероприятие могло быть еще одним напоминанием Западу о готовности республики к нормализации отношений.

Об этом свидетельствовали и тезисы министра. Он, не сказав по сути ничего нового, в то же время выразил надежду на возобновление диалога с Западом.

Это как нельзя лучше подчеркивает, что в Минске не забывают об утраченных западных векторах внешней политики. Макей же для Лукашенко остается самым полезным исполнителем тактики «многовекторности». Ведь даже несмотря на то, что в дипломатической среде в августе 2020 года не обошлось без скандалов (МИД стало ведомством, где некоторые дипломаты и сотрудники громко увольнялись и публично поддерживали протест), министр сохранил за собой рабочее место. Зубец озвучил варианты экспорта белорусского калия за рубеж © Infotrans.by

«Скрывается внутриэлитный конфликт»

Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, комментируя пресс-конференцию Макея для издания Украина.ру, считает, что риторика министра — вполне традиционна.

«С одной стороны, он, как официальное лицо, полностью отстаивает текущий внешнеполитический курс, характеризующийся конфликтом с Западом. При этом Макей полностью перекладывает вину за этот конфликт на западные страны и всячески подчеркивает, что Минск готов к возобновлению диалога при условии равноправного партнерства и уважения к белорусскому суверенитету», — сказал Шимов.

Политолог добавил, что показательно высказывание Макея и о том, что многовекторный курс, ставший уже притчей во языцех, остается неизменным.

«Это указывает на то, что в Минске рассматривают нынешнее международное положение как некомфортное для себя и хотели бы вернуться к прежней политике лавирования между РФ и ЕС. В то же время, идти на необходимые для этого уступки Западу белорусские власти явно не готовы», — отметил эксперт.

По его мнению, за этим скрывается и определенный внутриэлитный конфликт: «Макей — «системный либерал» и западник, пытается продавить курс на новое потепление с Западом, но натыкается на мощное противодействие силового блока, который резко усилился после событий 2020 года».

«Пока явно перевешивает «силовая» повестка, но и Макей не сидит сложа руки и пытается переходить в контрнаступление, где это возможно. Данная пресс-конференция может рассматриваться как элемент этого скрытого противоборства», — считает Шимов. Всеволод Шимов: кто он © vk.com, Всеволод Шимов

«Республика обречена на многовекторность»

Интересен взгляд и с другой стороны — политолога из США, профессора Рэдфордского университета Григория Иоффе. В интервью для Украина.ру он заявил, что отношения между Белоруссией и Западом в любом случае нормализуются.

«Какой бы яростной и категоричной не была риторика политиков, ничего не может изменить важное географическое положение Белоруссии. Это важнейшая транзитная страна, в том числе через нее проходят важные энергетические транзиты между Востоком и Западом, поэтому республика обречена на многовекторность», — заявил Иоффе.

Он напомнил, что Белоруссия на протяжение последних 10 лет была чемпионом мира по количеству шенгенских виз на число жителей.

«Эта степень открытости белорусского общества Западу конфликтует с европейской и американской риторикой о «последней диктатуре Европы», о «Северной Корее в Европе». Это несовместимо», — заявил эксперт.