Президент Украины Владимир Зеленский озадачен активизировавшимися контактами лидеров США и европейских стран с президентом РФ Владимиром Путиным, но отказывается верить, что они о чём-то договариваются без ведома Киева. Однако всё указывает на то, что происходит именно так

«Хочу верить, что о чём-то отдельно дипломатия с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам. Надо иметь доказательства. Мы не боимся тех небольших договорённостей, которые могут быть за нашей спиной, поскольку большинство партнёров поддерживает нашу позицию, потому что за нами правда», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина-24».

Он утверждает, что решения по Украине принимаются в Киеве, «поэтому именно к нам приезжают европейские лидеры и партнёры».

На Украине с начала года побывало столько западных политиков, сколько не приезжало за несколько месяцев, однако они не ехали целенаправленно в Киев, а заезжали туда по пути либо в Москву, либо уже на обратном пути из Москвы.

Макрон открыл моду на российско-украинское турне

7 февраля визит в Россию совершил президент Франции Эммануэль Макрон, чему предшествовало 3 телефонные беседы за 2 недели с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры лидеров продлились более 5 часов и завершились около полуночи. «Донбасс его не интересует»: Охрименко сказал, зачем Макрон ездил в Москву и Киев © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Одной из ключевых тем беседы были инициативы Москвы по гарантиям безопасности, адресованные США и НАТО, и Макрон говорил не только как президент Франции, но и как глава страны-председателя ЕС.

Путин чётко объяснил, с чем связаны обеспокоенность РФ по поводу потенциального членства Украины в Североатлантическом альянсе: Киев и Запад рассматривают Крым как украинский регион, более того, в доктринальных документах Украины прописана возможность возвращения полуострова военным путём, а принцип коллективной безопасности альянса никто не отменял, значит, наступит военная конфронтация между Россией и НАТО, и что тогда, РФ воевать с НАТО?

В свою очередь Макрон подчеркнул, что России и Евросоюзу необходимо договориться по конкретным мерам для стабилизации ситуации и перейти к деэскалации, а также призвал продемонстрировать готовность к совместной работе над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе.

Комментируя ситуацию в Донбассе, Путин задался вопросом, так будут ли украинские власти выполнять Минские соглашения — уж слишком противоречивые заявления звучат из Киева по этому поводу.

«Я скажу и президенту Зеленскому, и сказал господину Путину, что Минские соглашения могут осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом именно буду говорить с президентом Зеленским. Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база этого решения — это Минские соглашения», — подчеркнул Макрон.

По итогам переговоров президент Франции заявил, что между Парижем и Москвой «наметились пути схождения» позиций о будущем украинского конфликта.

На следующий день в Киеве (это был первый за 24 года визит президента Франции на Украину) Макрон призвал к соблюдению Минских договорённостей — единственной основы для урегулирования кризиса на Украине. При этом он отметил, что одной из главным проблем остаётся вопрос о последовательности исполнения соглашений — порядок действий чётко прописан в документе, но Киев все эти годы пытается его изменить.

Провокация или «Минск-3»: эксперт назвал два сценария кризиса в Донбассе © AP, Efrem Lukatsky Руслана Бортника, Запад недоволен позицией Украины, настаивающей на пересмотре Минских соглашений, которая приводит к дипломатическим сложностям для него: Запад выступает за поиск компромиссов, торг в процессе переговоров, а позиция Киева «мы ничего не будем делать» непродуктивна.

«Макрон оказался первым из крупных европейских лидеров, кто не поленился и полетел в Москву и Киев в тот момент, когда все пугают друг друга угрозой некоей атаки. Сам факт состоявшихся визитов лидера такого крупного европейского государства означает, что никто не хочет войны, а завязавшийся диалог даёт робкую надежду, что удастся в конечном счёте построить систему более эффективной европейской безопасности», — сказал председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

12 февраля французский лидер позвонил Путину, чтобы проинформировать о своей поездке в Киев, речь шла о долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодолении тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Байден держит руку на пульсе

К челночной дипломатии подключился и президент США Джо Байден. Белый дом запросил у Кремля переговоры на высшем уровне, российская сторона предложила провести их 14 февраля, однако американцы ждать не хотели и настаивали на 12-м, Москва пошла на встречу.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, характер беседы был довольно сбалансированным и деловым, а Байден даже сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали всё возможное, чтобы избежать катастрофы и серьёзного конфликта между Москвой и Вашингтоном.

В ответ Путин отметил, что в годы холодной войны СССР и США были стопроцентно противниками, но в 1990-е годы были вроде бы друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России, ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО — приняли новых членов и приблизились к границам РФ — после чего уже в 2000-х годах произошла резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве, и эта деградация как раз касалась именно безопасности России.

Наши две великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать всё, чтобы поддерживать стабильность, безопасность во всём мире и избежания худшего сценария в контексте ситуации вокруг Украины, отметил Байден, заверив в приверженности дипломатического пути. И изложил ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных в проектах документов по гарантиям безопасности.

Путин пообещал изучить эти предложения, но при этом обратил внимание своего американского коллеги на то, что в полученных ответных посланиях от США и НАТО были проигнорированы ключевые требования России (не принимать Украину в НАТО, не размещать вооружение вблизи границ РФ, вернуть конфигурацию сил альянса к состоянию 1997 года, когда подписывался Основополагающий акт Россия — НАТО).

Кроме того, Путин указал Байдену на саботаж Минских соглашений со стороны Киева, а Запад в этой ситуации не только не прилагает усилий для принуждения украинские властей к миру, но и наращивает поставки вооружений, тем самым поощряя провокации ВСУ в зоне боевых действий.

В заключении Ушаков отметил, что Байден выразил желание, чтобы межгосударственные отношения России с США выстраивались на основе взаимного уважения. Об этом приходится молчать: о чем на самом деле разговаривали Байден и Зеленский © РИА Новости, president.gov.ua

13 февраля, то есть на следующий день, президент США набрал Киев, к слову уже третий раз с начала года. Как сообщили пресс-службы администраций, лидеры договорились продолжать урегулирование украинского кризиса дипломатическим путём, обсудили ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России. Однако есть та часть разговора, которая в публичную плоскость не выносится: по информации источников, Зеленский пригласил Байдена посетить Киев как можно скорее, однако тот не дал положительного ответа, и вообще представитель аппарата Белого дома назвал такой визит крайне маловероятным.

А поговорить, определённо, есть о чём: США активнее всего нагнетали истерию о якобы грядущем «вторжении РФ на Украину», но делали это настолько агрессивно, но Киеву даже пришлось заверять мировое сообщество в отсутствии предпосылок к этому, поскольку моментально из страны инвесторы начали выводить деньги, иностранные дипломаты в считанные дни собрали вещи и вернулись домой да и украинцев охватила паника.

В общем, американцы перестарались.

Шольц: между Киевом и Москвой

Не мог не поддержать марафон «голубей мира» и канцлер Германии — один из локомотивов ЕС и участник «нормандского формата». Однако Олафу Шольцу пришлось очень непросто: во всей этой истории он старался занимать нейтральную позицию насколько это было вообще возможно, но испытывал колоссальное давление и со стороны немецких «ястребов», и со стороны более русофобски настроенных партнёров по НАТО, прежде всего из-за отказа вооружать Киев, а американцы требуют публично пообещать не запускать «Северный поток-2» в случае эскалации на Украине.

В отличие от Макрона и Байдена, глава немецкого правительства решил сначала пообщаться с Зеленским и только после этого с Путиным.

14 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве, длившихся около двух с половиной часов, президент Украины констатировал наличие разногласий между сторонами по ситуации с «Северным потоком-2», зато у Киева и Берлина общее видение подходов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Шольц сообщил, что Зеленский пообещал ему начать работу над политической частью «Минска-2», а именно: вынести на обсуждение в минском формате законопроекты по особому статусу, конституционной реформе и избирательному праву. Украинский лидер поднял свою любимую тему — необходимость введения ограничительных мер в отношении РФ, причём превентивного характера, не дожидаясь «вторжения», и посетовал, что никто из мировых лидеров не отвечает на его вопрос, какими же могут быть эти самые санкции.

Не ответил и Шольц, огорчив он украинских политиков и тем, что вопрос о приёме страны в НАТО не стоит на повестке дня. Зато канцлер послал позитивный сигнал России: выразил готовность Запад к серьёзному диалогу по безопасности в Европе, несмотря на наличие разногласий по ряду вопросов. Единства нет. Переговоры по Донбассу — огромная проблема Украины и США © AFP, SERGEI SUPINSKY

15 февраля Шольц уже был в Москве, лидеры на 1-й личной встрече сосредоточились на трёх темах: ситуация на Украине, гарантии безопасности и «Северный поток-2». Путин указал на отсутствие подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса, а также до сих пор не закреплённой в украинском законодательстве «формулы Штайнмайера». Российский лидер выразил надежду на то, что США, Франция и Германия окажут влияние на Киев и побудят его исполнять Минские соглашения.

Шольц согласился, что нужно как можно скорее добиться урегулирования внутриукраинского кризиса.

«В такой ситуации, которая сейчас сложилась, важно использовать все возможности, чтобы позаботиться о том, чтобы мирное развитие было возможно. Это причина, почему я сказал, что минский процесс мы считаем важной предпосылкой. С моей точки зрения, это будет вклад в то, чтобы переговоры в рамках трёхсторонней Контактной группы возобновились. Минский процесс — это хорошая точка стартовая для мирного решения ситуации на Украине, между Донбассом и украинским правительством», — заявил канцлер ФРГ.

В контексте предоставления гарантий безопасности Шольц отметил важное значение диалога России и Германии: «Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией. И мы здесь едины — и в НАТО, и в Европейском союзе».

Все эти переговоры западных лидеров с Путиным и Зеленским, очевидно, были скоординированы, поскольку Байден, Макрон и Шольц созванивались и встречались друг с другом в двустороннем порядке в преддверии и уже после каждого контакта с российским и украинским президентами, чтобы обменяться мнениями о развитии ситуации. Но Зеленского не информировали. Похоже принцип «ни слова об Украине без Украины», которым он так гордится, не работает.

После всего этого марафона хозяин Белого дома выступил с обращением по Украине, но заодно обратился и к Москве. Байден заверил россиян, что США настроены на диалог с РФ и не представляют для неё угрозу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что как только Россия поставила вопрос о безопасности ребром, Запад стал более сговорчивым — он не ожидал, что РФ займёт такую принципиальную позицию и на менее, чем требует, не согласна.

Британское издание The Telegraph написало, что Путин одержал геополитическую победу над США и ЕС: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток — 2» готов к поставкам газа для Европы. Как отмечают авторы публикации, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь воинственной риторикой.

«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», — говорится в статье The Telegraph.

Однако говорить о решении украинского вопроса, конечно же, ещё слишком рано. Наоборот, ситуация только выходит на новый уровень противоречий после того, как Госдума проголосовала за обращение к президенту о признании независимости ДНР и ЛНР и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

Путин эту инициативу принял к сведению, но ответа пока не дал, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 февраля и указал на искажение этого нюанса министром иностранных дел Франции: Жан-Ив Ле Дриан сказал, что президент РФ якобы сказал Макрону, что инициативу о признании народных республик Донбасса можно не принимать в расчёт, в противном случае, по словам дипломата, это поставило бы крест на Минских соглашениях. На всех фронтах. Шольц и западные политики решают свои проблемы за счет России © stroicom_gelendzhik

​​​​​​​«Было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счёт не существует. То есть как бы всё по-другому. Вроде то же, но всё по-другому. Важно, что нюансы искажены в заявлении господина министра, а это в такой чувствительной и ответственной ситуации, как сегодня, чрезвычайно и чрезвычайно вредно. Это в следующий раз просто помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что всё сказанное не будет растиражировано через несколько дней в СМИ. Это ограничивает их манёвры в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем», — предупредил Песков.

Действительно, в нынешней ситуации, когда ставки высоки как никогда, челночная дипломатия приобретает очень важное значение. Зеленский неоднократно сетовал, что его запросы в Кремль о проведении переговоров с российским лидером успеха не имели, и обвиняет Москву в неготовности к разговору. У Путина на этот счёт позиция чёткая и понятная: о преодолении проблем в двусторонних отношениях давайте поговорим хоть сейчас, хотите, Владимир Александрович, прилетайте в Москву, мы Вас ждём, а урегулирование конфликта в Донбассе обсуждайте прежде всего с главами ДНР и ЛНР.

Как рассказал Песков, «украинская сторона хочет говорить только про Донбасс, у вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат».

Если из-за передёргивания Ле Дрианом сути беседы Путина и Макрона Москва решит сократить контакты с Парижем или другими западными столицами, то переговорный процесс по украинскому вопросу зайдёт в тупик окончательно и бесповоротно (хотя они и сейчас крайне затруднены): с Донецком и Луганском, как это предписано Минскими соглашениями, Киев разговаривать не хочет; Москва во внутриукраинский конфликт не вмешивается, а тут ещё и с Германией, Францией, США может перестать общаться так активно, как сейчас.

А здесь без привлечения посредников не обойтись. Если стороны по политическим, личным или иным причинам не могут сесть за стол переговоров, привлекают человека, которого воспринимают все. Эта общепринятая в международных отношениях практика уже доказала свою эффективность.

Одним из примеров служит челночная дипломатия конца 1970-х годов, когда государственный секретарь США Генри Киссинджер выступил в качестве посредника между Израилем и коалицией арабских стран во время войны Судного дня в тот момент, когда противоречия между сторонами казались неразрешимыми, и кровопролитие могло растянуться на годы. В результате в 1979 году в Вашингтоне премьер-министр Израиля Менахем Бегин и президент Египта Анвар Садат подписали в Вашингтоне договор о мире между Израилем и Египтом, известный как Кэмп-Дэвидские соглашения.