Геополитика оказывает все большее влияние на мировые рынки, усиливая нестабильность и порождая апокалиптические ожидания

В четверг, 17 февраля, на энергетических рынках сложилась довольно странная ситуация. С одной стороны, стоимость нефти американской марки WTI и североморской Brent снизилась на 0,97% и 0,94% по сравнению с предыдущим днем — до $92,75 и $93,92 за баррель. С другой стороны, российская нефть Urals на рынках Европы за сутки показывает рекордный рост более чем на 3% — до $99,14 за баррель.

Выросла и стоимость газа на европейских рынках. Если днем ранее она опускалась до $777,7 за тысячу кубометров, то теперь превышает $850 за такой же объем.

Выглядит так, что европейские трейдеры считают шансы на прекращение поставок российского газа и нефти увеличивающимися и закладывают существенную премию за риск в контракты.

Сигналы Вашингтона

Единства нет. Переговоры по Донбассу — огромная проблема Украины и США © AFP, SERGEI SUPINSKY

Представитель Киева в ТКГ Сергей Гармаш на днях проговорился, что американские дипломаты обещали представителям украинских властей полную поддержку в случае успешной операции по захвату Донецка и Луганска при условии, что она продлится менее недели. Он не уточнил, когда именно режим Зеленского получил такие заверения, однако накапливать войска на линии соприкосновения в Донбассе Киев начал осенью.

Сейчас группировка украинских войск насчитывает 150 тысяч человек и готова к нападению на ДНР и ЛНР. Их останавливает только страх перед российскими войсками, которые могут остановить наступление Киева.

Что характерно, Запад ничего не говорит о скоплении украинских войск в Донбассе, требуя убрать российских военных с российской же территории. Это подтверждает заявление Гармаша.

Сигналы Москвы

Сообщения об окончании российских учений и отводе части войск с полигонов в места постоянной дислокации перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву были восприняты Западом радостно. Это был сигнал для Москвы: уберите свои войска, не мешайте киевскому режиму убивать жителей Донбасса. Однако российская Госдума в день визита Шольца поддержала обращение к президенту страны Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

Путин на пресс-конференции после переговоров с Шольцем, комментируя решение парламентариев, дал понять, что Москва поддерживает мирное урегулирование в Донбассе в рамках минских соглашений, однако сделает все необходимое для защиты жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

И хочется и колется. Как Шольц пытался с Путиным подружиться © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Как сообщают в ДНР и ЛНР, обстрелы со стороны украинских войск усилились. Народная милиция ДНР рассказала, что ее разведка узнала о планах Киева атаковать республику с моря с последующим развитием наступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Донбассе накалена до предела и может воспламениться в любой момент, но Запад предпочитает закрывать на это глаза.

«Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения. Мы сожалеем, что они забыли, как жгли людей в Одессе, забыли, как убивали людей на Донбассе, когда там шла гражданская война», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что, постоянно обвиняя Россию во всех смертных грехах, Запад молчаливо поддерживает военную агрессию Киева.

Реакция Европы

На фоне взрывоопасной ситуации в Донбассе в Европу отправилась вице-президент США Камала Харрис. Она собирается принимать участие в Мюнхенской конференции. В Вашингтоне уже предупредили, что от Евросоюза опять потребуют поддержки жестких антироссийских санкций. При этом Харрис не везет на встречу никаких рецептов для того, чтобы смягчить негативные последствия от этих санкций для европейцев, рассказали в Госдепе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с председателем Европейского центробанка Кристин Лагард, на которых обсуждались новые антироссийские санкции. Глава ЕК также согласовала свои позиции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и в очередной раз потребовала отвода российских войск, заявив, что ЕС «готовится к худшему».

Реакция деловых кругов

В потоке политических заявлений теряется голос европейского бизнеса, не желающего нести многомиллиардные потери от американских санкций против России.

«События последних месяцев в сфере отношений Россия-НАТО-США-ЕС принципиальным образом сказываются на стоимости нефти и газа», — сказал председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги в интервью газете «Известия».

Энергетика как оружие. Зачем США борются с российским газом © AP, Pavlo Palamarchuk, File

Высокие цены на энергоносители, растущие из-за геополитической напряженности и ошибок европейского руководства, которые привели к сокращению добычи газа в ЕС, влияют не только на европейский рынок. Энергодефицит сейчас наблюдается в Бразилии, Китае, Индии, Ираке, Пакистане и многих других странах. По цепочке он влечет за собой падение производства в огромном спектре товаров, что опять же приведет к росту цен по всему миру.

Нагнетание геополитической напряженности усилит все эти процессы. Получается, что Соединенные Штаты своими паническими заявлениями ставят под угрозу всю мировую экономику — в том числе и свою.