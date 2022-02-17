Россия возвращает войска с учений. Несмотря на это, Запад продолжает обвинять Москву в подготовке вторжения на Украину. Последняя между тем наращивает силы в Донбассе и тренируется воевать в приграничной полосе

В четверг, 17 февраля, пресс-служба министерства обороны России сообщила об отправлении в пункт постоянной дислокации эшелона с танками и бронетехникой Западной военного округа.

«Воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) начал движение в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений на полигонах. Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около 1000 километров», — указывалось в сообщении пресс-службы Минобороны. Стешин назвал вероятное место провокации ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Там также отмечалось, что по прибытии в пункт постоянной дислокации военнослужащим предстоит провести обслуживание боевой техники и её подготовку к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения. При этом в сообщении не указывалось ни место отправки, ни место прибытия техники.

Западный военный округ граничит с Белоруссией, где сейчас проходят учения Союзного государства, а также с Украиной. За два дня до этого — 15 февраля — о возвращении другой военной техники с учений сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — заявил он.

Несмотря на то, что российские танки и бронетранспортёры отдаляются от границ с Украиной, Запад продолжает обвинять Россию в агрессивных намерениях.

«Не верю»

США уверены: Россия увеличила количество военных на границах с Украиной.

«Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США. — Ред.), так и в мире. Однако теперь мы знаем, что это было ложью… За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на семь тыс. военнослужащих», — заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на брифинге 16 февраля.

Он также обвинил Россию в том, что та лицемерит, говоря о приверженности дипломатическому пути решения проблемы.

«Все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны», — добавил чиновник.

По словам чиновника, США продолжают получать свидетельства того, что Россия может «в любой момент использовать ложный предлог для обоснования вторжения» на Украину. В качестве предлогов представитель администрации назвал провокацию в Донбассе и утверждения об активности НАТО. ВСУ подготовили план вторжения в Донбасс - ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Также 16 февраля пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс в интервью CNN обвинил Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине. Посольство России в США уже ответило на эти и другие подобные высказывания.

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — говорилось в ответе посольства.

Посольство призвало к дипломатическому пути решения проблемы. Между тем, сама Украина не демонстрирует приверженности к переговорам.

Учения и обострение

В среду, 16 февраля, Генеральный штаб Украины сообщил о проведении активной фазе воинских учений «Метель-2022» в условиях ведения боёв в приграничной полосе.

«Сегодня провели активную фазу тактический учений подразделений Вооружённых сил Украины и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений «Метель-2022». Силы безопасности и обороны на практике отработали варианты ассиметричных действий в условиях ведения боя в приграничной полосе, в том числе совместные действия сил сопротивления и подразделений механизированной бригады», — сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Вибухове відео з проведення спільних командно-штабних навчань «Заметіль-2022».https://t.co/jY2gqkTFmS pic.twitter.com/1aBy3odHYi — Збройні Сили України 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 16, 2022

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Во время учений использовались не только ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, и украинские ПТРК, но и иностранное вооружение: беспилотники Bayraktar TB2, а также комплексы NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141. Но одними учениями украинские военные не ограничились.

Утром 17 февраля начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко выпустил экстренное сообщение.

«За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», — заявил Лещенко.

Он призвал международных наблюдателей «зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития на Донбассе». Ранее в ЛНР заявили о том, что утром 17 февраля украинские военные обстреляли пять населённых пунктов в Донбассе.

Неспокойно было и в ДНР.

«Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. С начала текущих суток украинские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня», — сообщила Народная милиция ДНР 17 февраля. Леонков: для войны России и Украины сделано абсолютно всё © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Так, на мариупольском направлении украинские военные 36-й бригады морской пехоты вели обстрел в направлении Коминтерново и Октября из гранатомётов различного типа и стрелкового оружия, выпустив 42 снаряда. Кроме того, военнослужащие 53-й бригады подвергли обстрелу с применением минометов калибра 120-мм районы Петровского и Новоласпы, выпустив 20 мин.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — сообщила Народная милиция ДНР.

Таким образом, Запад и Украина действуют в связке: первый обвиняет Россию в желании атаковать Украину, а вторая делает всё, чтобы вызвать огонь на своих военных со стороны ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе накаляется.