Большинство граждан ЕС верят, что Россия в этом году может вторгнуться на Украину. Но лишь поляки в большинстве считают, что их государство должно помогать Киеву. Таковы результаты свежего опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR)

В середине февраля ECFR (European Council on Foreign Relations) опубликовал результаты опроса общественного мнения европейцев, проведённого в конце января 2022 года. Исследование охватило Финляндию, Францию, Германию, Италию, Польшу, Румынию и Швецию, то есть страны, в которых живёт 2/3 населения Европейского Союза. Интерпретаторами данных выступили одни из основателей ECFR, известные русофобы Иван Крастев и Марк Леонард, выводы которых зачастую прямо расходятся с цифрами. Для «вторжения» РФ на Украину нет причин - Полянский © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Так, они называют результаты исследования ECFR «геополитическим пробуждением» Европы и утверждают, что «европейцы на севере, юге, востоке и западе согласны с тем, что Россия, вероятно, вторгнется в Украину в 2022 году, и что европейские страны обязаны защищать Украину». Однако «очень вероятным» такое «вторжение» считает меньшинство опрошенных: 31% румын, 20% поляков, 15% немцев, 12% шведов, 11% французов, 9% итальянцев и 8% финнов.

Но Крастев и Леонард ничтоже сумняшеся добавляют сюда тех, кто говорит о «возможности вторжения». А таких в Румынии уже 33%, в Финляндии — 36%, в Германии — 37%, во Франции — 40%, в Италии и Швеции — по 43%, а в Польше — целых 53%.

Лишь среди поляков страх перед «российским вторжением» практически одинаков во всех возрастных группах. Как отмечают авторы, в Польше по историческим и географическим причинам респонденты рассматривают перспективу российского вторжения как экзистенциальный кризис. В других же странах, где проводился опрос, наблюдается интересный разрыв между поколениями.

Так, во Франции и Швеции «вторжение» более склонны считать весьма вероятным люди старше 60 лет. А вот в Румынии, Италии, Германии и Финляндии оно больше всего беспокоит молодое поколение — людей, родившихся после окончания «холодной войны».

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Финляндия же является своеобразным «зеркальным отражением» Польши: в этой скандинавской стране поддерживают «защиту Украины» 21% опрошенных, против этого — 54%.

Жаль, конечно, что социологи ECFR не спросили европейцев, как именно они лично готовы осуществлять «защиту Украины» — было бы интересно сравнить ответы со свежим опросом Киевского международного института социологии. Ведь даже на Украине, где военная пропаганда куда активнее, чем в ЕС, вооружённое сопротивление «российскому вторжению» готовы оказать лишь 37,3% опрошенных, а 25% в таком случае принимали бы участие в акциях гражданского неповиновения.

Мы намеренно берём слова «защита Украины» в кавычки, ведь в ECFR прекрасно понимали, что на самом деле речь идёт о войне против России, в которой европейцы будут выступать не на стороне своих национальных государств, а на стороне наднациональных объединений и Соединённых Штатов Америки. Осознают это и респонденты: 62% из них считают, что защищать Украину должен НАТО, 60% — Европейский Союз, 54% — США, и лишь 43% — их собственная страна.

Хотя отдельные комментаторы расценили результаты этого опроса как признак роста воинственных настроений в Европе, однако они, в первую очередь, свидетельствуют о влиянии средств массовой информации на протяжении последних месяцев, а во-вторых — являются следствием манипуляции авторов исследования, когда ответ зависит от формулировки вопроса.

Александр Рар: На Западе воюют две концепции Европы: англосаксонская - без России и немецкая - с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев

Но более чем два года усиленной русофобской пропаганды со стороны Вашингтона и Лондона, а также подмена понятий — не «война против России на стороне США», а «защита Украины» — сделали своё дело.

Если бы Европейский совет по международным отношениям действительно был бы аналитическим, а не пропагандистским центром, он должен был бы пообещать, что по окончанию 2022 года опять проведёт опрос об отношении европейцев к «вторжению России на Украину». Ведь в том, что никакого вторжения не будет, после 16 февраля не сомневается уже ни один здравомыслящий человек.

Однако вряд ли стоит на это рассчитывать, а в обсуждаемом опросе ECFR уже есть своеобразные «тизеры» того, какими именно аспектами «российской угрозы» планируют пугать европейцев в будущем.

Так, военные действия со стороны России считают для Европы очень большой угрозой 22% респондентов, а возможной угрозой — 33%. Но этот страх лишь на втором месте, а на первой позиции — энергетическая зависимость Европы от России. Очень большой угрозой её назвали 27% опрошенных, а возможной — 35%. При этом в действительности поставки из России составляют менее 40% европейского рынка газа, и еще меньшую долю на рынках нефти и угля в ЕС.

Однако каждый из этих процентов — это сотни миллионов долларов, потому стоит ожидать пропагандистских атак против российско-европейских энергетических проектов, в первую очередь — против газопровода «Северный поток — 2».