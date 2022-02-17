В феврале 2022 года резко возросла дипломатическая активность вокруг Донбасса. В то же время легко увидеть противоречия между словами канцлера Германии Шольца об обещаниях украинского президента и заявлениями Зеленского и его команды. Нет единства также у госсекретаря США и американского посольства в Киеве

Новые акценты нового канцлера…

Во вторник, 15 февраля, прошла совместная пресс-конференция канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путиным. На ней Донбассу и переговорам вокруг него были посвящены три принципиальных момента. Украина призвала ФРГ созвать «нормандский» саммит © germany.mfa.gov.ua

Момент первый. Во вступительном слове канцлер сказал: «Президент Зеленский вчера твёрдо пообещал, что в рамках Трёхсторонней контактной группы, которая работает в рамках минского процесса, где встречаются все вовлечённые стороны, очень скоро будут представлены все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов… Я призвал Президента к тому, чтобы он наделил своих переговорщиков соответствующим конструктивным мандатом для того, чтобы достичь там прогресса.

Добавим, что Шольц и накануне на пресс-конференции в Киеве говорил, что Зеленский «еще раз заверил его», что внесет эти проекты». Стало быть, заверял его и раньше, в телефонных разговорах. Ну а призыв канцлера к конструктивному мандату легко прочитать как побуждение Киева пойти прямой диалог с ДНР и ЛНР в рамках Контактной группы, без которого никаких договоренностей быть не может, и отсутствие которого до сих пор было камнем преткновения.

Момент второй. Шольц, отвечая на один из вопросов, отметил, что подача данных законопроектов — «это хорошая стартовая точка для мирного решения ситуации в Украине между Донбассом и украинским правительством». То есть впервые за много лет западный лидер говорит, что установление мира — это дело именно Киева и Донбасса. Последний раз к прямому диалогу сторон призывала предшественница Шольца Ангела Меркель еще в июле 2014.

Момент третий. При ответе на один из вопрос канцлер заявил: «всё это (упомянутые законопроекты — Ред.) будет представлено, и в трёхстороннем формате между Россией, Украиной, ОБСЕ и другими вовлечёнными сторонами будет обсуждаться».

Да, участие ДНР и ЛНР как субъекта переговоров в такой формулировке смазано. Но всё же оно еще раз признано. Также нужно обратить внимание, что в ходе всей пресс-конференции Шольц, в отличие от традиционной позиции Киева, подчеркивает ведущую роль именно Контактной группы, а не нормандского формата.

И еще любопытная деталь: на сайте канцлера в сообщении о его визите на Украину включен такой справочный текст:

Бондаренко: Зеленского заставят выполнить Минские соглашения © REUTERS,

Не «вооруженные формирования Российской федерации», как в украинских сводках, а «повстанцы». При Меркель таких справок не было, да и вообще в ходе последнего визита в Киев в прошлом августе она говорила, что «Украина делает правильно, когда отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов». В общем, шажок в сторону от прежней позиции Берлина новый канцлер сделал.

…И очередные умолчания Киева

В свою очередь Зеленский обещания, о которых говорил Шольц пока не подкрепил не то что делами, а даже словами.

На пресс-конференции с Шольцем 14 февраля Зеленский говорил исключительно о «нормандском формате», не упоминая ни о контактной группе, ни о Минских соглашениях. Да, сами слова об этом документе со стороны Киева давно приобрели сугубо церемониальный характер. Но если на повторение церемонии можно и не обращать внимания, то ее изменения не стоит упускать из виду.

Особенно с учетом недавнего прошлого, когда умолчание об этой договоренности в украинско-американском заявлении в ходе последнего визита Зеленского в Вашингтон (равно как и в тогдашних словах американских чиновников), радостно толковалось тогдашним спикером киевской переговорной делегации Алексеем Арестовичем как «снятие Украины с крючка Минских соглашений».

Несложно установить, что на сайте президента Украины этот документ упоминался в последний раз лишь 8 февраля — в контексте слов президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «Украина подтверждает готовность к выполнению Минских соглашений». А далее, как известно, последовала провальная встреча советников нормандского формата. В официальном пресс-релизе Киева о встрече, появившемся в ночь на 11 февраля на президентском сайте еще до выхода главы ОП к журналистам, о Минских соглашениях не говорилось.

Тогда как за две недели до этого, в аналогичном сообщении о Парижской встрече, они упоминались трижды. А днем 11 февраля о них не было ни слова в двух посвященных берлинским переговорам выступлениях ключевых чиновников — в речи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на президиуме Конгресса местных и региональных властей и брифинге главе МИД Дмитрия Кулебы. А ведь и повод был подобающий: 12 февраля этим договоренностям исполнялось 7 лет.

Промолчал о них и сам Зеленский, выступая в Мариуполе 16 февраля. «Фобия улицы»: Золотарев объяснил, зачем Запад требует от Зеленского выполнения Минских соглашений © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Дорожная карта отброшена

Еще в субботу, 29 января, «Интерфакс-Украина» опубликовал интервью первого зама главы украинской делегации в контактной группе (а фактически ее главы в связи с болезнью Леонида Кравчука) Андрея Костина. В выступлении особо важны три тезиса.

Первый: «Да, Минские соглашения содержат позицию, что ряд проектов законов подлежит согласованию в ТКГ». Второй: «Вопрос в том, что такое согласование, каков его механизм и результат. На эти вопросы нет ответов в Минских соглашениях». Третий: «Все разговоры, к которым подталкивают представители РФ относительно согласования документов, не предусмотренных Минскими соглашениями, представляют собой повышение ставок в переговорном процессе со стороны РФ и являются бесперспективными».

То есть Костин, формально не отрицая того, что написано в соглашениях, бесконечно умаляет их положения, отказываясь трактовать согласование необходимых как выработку общей позиции Киева и Донбасса. Кроме того, ясно отказывается от диалога с Донбассом каким-либо другим документам, как не упомянутым в этих договоренностях, то есть по Дорожной карте, координационному механизму по поддержанию перемирия и так далее.

А ведь как показала практика, для решения конфликта в Донбассе объективно нужны вспомогательные документы, дающие инструменты реализации ключевых положений договоренностей. И принятие в Контактной группе Дорожной карты урегулирования с последующим ее утверждение участниками конфликта на более высоком уровне, в частности Верховной Радой, как раз стало бы главным доказательством приверженности сторон Минским соглашениям. А значит, подтвердило бы смысла вести дальнейшие переговоры по законам ими предусмотренным. Согласие украинских переговорщиков на такую карту явилось бы доказательством того самого конструктивного мандата, о котором говорил Шольц.

Но, похоже, на Банковой думают иначе. И обещание канцлеру представить в контактную группу три законопроекта выглядит попыткой Киева затушевать невыполнение данного на парижской встрече обязательства дать ответ ДНР и ЛНР на их проект Дорожной карты. Ответ, который избегают давать уже 15 месяцев. Да, теоретически законопроекты важнее, нежели Карта, но мы ведь не знаем, ни что именно предложит Киев, когда он это предложит, а подобное переключение с одной темы на другую — это еще одна затяжка времени.

Принято считать, что на Киев могли бы повлиять американцы, но совсем недавно Вашингтон показал, что не имеет целостной позиции.

Посольство поправляет Блинкена

«Хочу вернуть Донбасс в Украину»: воспримет ли Запад компромисс как слабость России © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк Барбара Ашер спросила госсекретаря США Энтони Блинкена: «США и Европа проталкивают "Минск" как решение, а Украина категорически против. Вы все еще считаете, что определенная степень автономии Донбасса, автономия, предусмотренная в соглашении, — это выход? Некоторые в Украине говорят, что уровень автономии будет разрушительным для этой страны».

В ответ госсекретарь долго говорил, что, дескать, Минские соглашения выполняет Украина, а Россия не выполняет. Но при этом он не забыл, что Минские соглашения предполагают особый статус, а единственным их недостатком назвал неясность последовательности действий, прописанных в договоренностях.

Однако претензии Киева к этому документу связаны отнюдь не с такой неясностью, а с двумя вещами, прописанными четко. Во-первых, со сроками передачи границы, во-вторых, с субъектностью представителей ДНР и ЛНР на переговорах. Причем в последнее время сосредоточился почти исключительно на неприемлемости прямого диалога с Донбассом, диалога, каковой министр Кулеба именует «российским пониманием» Минских соглашений.

И вот на следующий день после пресс-конференции Блинкена посольство США в Киеве заявляет через Twitter: «Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия"»

Однако Россия не давала инфоповодов для таких заявлений. Ее представители постоянном употребляют понятие «особый статус», который содержится в пункте 11 этого документа. Поэтому твит посольства выглядит реакцией на то, что накануне госсекретарь не стал спорить с журналистом и уточнять, что об автономии в соглашении не говорится.

Объективно такое уточнение было бы бессмысленным, так как во всех языках понятия «автономия» и «особый статус» являются синонимами. И за словом «автономия» могут стоять совсем разные полномочия автономного субъекта. Поэтому в высказываниях Блинкена важнее всего то, что он не счел чрезмерными полномочия Донбасса, предусмотренные Минскими соглашениями.

Получается, что посольство фактически разошлось с госсекретарем, которому она подчиняется. Насколько правомерно считать, что здесь хвост крутит собакой? Или напротив, госдеп получил сигнал насчет того, что госсекретарь неправильно выразился? Но откуда, если именно Блинкен считается представителем наиболее жесткой линии в американском руководстве?

Ответов на эти вопросы пока нет. Но, думается, заявление посольства внесло свой вклад в провал встречи в Берлине и заседания контактной группы от 9 февраля. Кстати, следующее заседание пройдет не через две недели как обычно, а через три, то есть 2 марта. Почему так, никто не объяснял. Но, возможно, Киев дал сигнал, что именно в такой срок успеет разработать предусмотренные в Минских договоренностях законопроекты.