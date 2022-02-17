Трудности с прохождением холодной части года на Украине накапливаются неторопливо, но неумолимо, подобно нарастанию льдов в ледниковый период. Однако в предстоящем кризисе Киев может наконец решиться на самый рациональный и действенный шаг

Отопительный сезон на Украине идет ни шатко, ни валко. Газа едва хватает для его успешного прохождения, единственная надежда на теплую погоду, отметил сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии Украина.ру.

«Ситуация стабильно сложная. Запасы газа рекордно низкие. Температуры пока держатся относительно высокие, в Киеве минус один. Если будет держаться такая температура, то с высокой вероятностью проблем не будет. Если будет холоднее, то проблемы будут», — сказал эксперт.

Действительно, по данным оператора ГТС Украины, в хранилищах вдвое меньше газа, чем годом ранее: 10,7 млрд кубометров против 19,8 млрд кубометров. В остальном ситуация не сильно отличается от отопительных сезонов последних семи-восьми лет.

Аварии и неплатежи

Периодически прорывает старые трубы центрального отопления. Самый последний такой инцидент произошел в Харькове 16 февраля, когда без тепла остались три района города.

«В долг Украине больше никто не даст». Почему в стране падает покупательная способность населения © коллаж Украина.Ру

По данным украинского Госстата, задолженность за услуги ЖКХ на конец 2021 года выросла почти на 8 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — 81,3 млрд грн против 73,6 млрд.

При этом гражданам Украины пришлось платить намного дороже за услуги ЖКХ: в 2020 году начисления по этой статье составили 171,8 млрд грн, а в 2021 году — 222,7 млрд, почти на 30% больше.

Это означает, что граждане страны используют все возможные резервы для того, чтобы платить за газ, свет и отопление: несмотря на такое увеличение сумм в платежках, количество должников выросло только на 10%.

Отопление без тепла

Качество отопления в разных регионах сильно отличается. Например, в Одессе многие жители многоквартирных домов жалуются на то, что батареи в домах еле теплые несмотря на «космические» платежки.

Член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева рассказала изданию «Фокус» об эксперименте, который проводила для того, чтобы хотя бы примерно определить теплотворность газа в разных регионах.

«Мы грели литр воды на газовой плите в каждом крупном городе и засекали время. В Киеве в разных районах такой объем греется от 9 до 13 минут, в Одессе — 18 минут, а в Ужгороде и Мукачево — за 4 минуты», — сообщила она.

При этом, по данным эксперта в сфере энергетики Валентина Землянского, согласно госстандартам допустимой считается калорийность газа от 7,6 до 8,2 тыс. килокалорий на кубометр — то есть, колебания этого показателя должны составлять менее 10%.

Однако получается, что даже в различных районах Киева теплотворная способность газа может различаться более чем на 40%, а по всей Украине разница может быть более чем в четыре раза.

Это означает воровство газа у украинцев распределительными компаниями, которое зависит только от жадности руководителя той или иной компрессорной станции.

Новый обман

Под благовидным предлогом исправления сложившейся ситуации украинские власти намерены в мае кардинально поменять тарифы на газ: вместо нынешней платы за потребленные кубометры в платежках будут значиться киловатт-часы.

Однако прибор, который может показать реальную теплотворность газа стоит порядка 50 тыс. грн. Установить такой счетчик дома не по средствам подавляющему большинству украинцев.

В связи с этим остается огромное поле для злоупотреблений газораспределительных компаний, которые сами будут рассчитывать энергоемкость своего газа и рассчитывать коэффициент для перевода показаний их старых счетчиков в киловатт-часы.

Формальный переход от одной методики начислений никак не защитит потребителей от злоупотреблений поставщиков. Наоборот, они бесконтрольно смогут менять стоимость поставляемого газа.

Валентин Землянский полагает, что украинские домохозяйства в мае ожидает как минимум двукратный рост сумм в платежках за газ.

Чем дальше, тем хуже

В мае Украину ждут и новые проблемы. Даже если текущий отопительный сезон удастся пройти без катастрофических проблем, запасы газа будут исчерпаны.

Зима близко, а угля все нет: как власти Украины надеются пережить отопительный сезон © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

При этом последние семь лет после победы Майдана собственная добыча газа на Украине стабильно сокращается.

В этом году власти приняли решение о существенном повышении ренты на добычу газа — примерно на 70% — что еще больше сократит добычу, рассказал Украине.ру заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Это означает, что большую часть газа Киеву придется импортировать. Единственная реальная возможность получить нужные объемы, это покупать в Европе российский газ у посредников, так как другой газ до Украины может дойти только в микроскопических количествах.

С нынешними рыночными ценами для украинского бюджета такая переплата перекупщикам просто неподъемная ноша. Как отмечал политолог Александр Лазарев, в феврале Украина покупает газ у Венгрии по $1440 за тысячу кубометров, что в пять раз выше той цены, по которой венгры покупают газ у РФ.

«Не говоря уже о том, что в критический момент у Европы может не найтись "лишнего" российского газа для нужд Украины и его придется либо воровать из трубы по старой доброй традиции, либо договариваться о прямых закупках у "Газпрома"», — отметил Гривач.

По его мнению, возвращению к прямым закупкам газа у «Газпрома» будут мешать политические причины, однако другой альтернативы для Киева просто нет.

Это неминуемо означает серьезные потрясения для Украины, так как те, кто контролирует местные неонацистские группировки, не упустят шанса расшатать центральную власть.

Такое развитие ситуации станет серьезным испытанием для режима Владимира Зеленского, но если он не уступит радикалам, то в истории российско-украинских отношений может начаться новая глава.