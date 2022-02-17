Компания Рината Ахметова СКМ начала новый амбициозный проект - строительство в Мариуполе предприятия, стоимостью 1 млрд долларов. По мнению сотрудников компании, в результате получится создание крупнейшего за время независимости Украины (после 1991 года) предприятия на Украине

Ахметов приехал в Мариуполь и сделал заявление о Донецке © Facebook/SCM Наталья Емченко.

Новость объявили во время визита в Мариуполь самого олигарха Рината Ахметова. Емченко уточнила, что речь идет о строительстве металлургического завода на базе меткомбината им. Ильича — крупнейшего в отрасли предприятия.

Подробности модернизации цеха на меткомбинате анонсировали еще летом 2021 года. В эфире телеканала «Украина 24» Юрий Рыженков, гендиректор группы Метинвест, сообщил что компания готовится к подписанию контракта на модернизацию цеха холодной прокатки. «Мы уходим от традиционного способа производства стали — можем поменять все это на электрометаллургию, которая основана на водороде и сведет к нулю выбросы СО2. Это не быстро. Мы можем быть углеродно-нейтральны к 2050 году, как и Европа. Но для этого должно быть больше производства дешевой электроэнергии», — сказал Рыженков в эфире.

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На этом экономика заканчивается и начинается политика. Новость о таком грандиозном инвестиционном проекте должна стать примером, что вкладывать в украинскую экономику безопасно, если главный олигарх страны затеял стройку в приграничном к линии соприкосновения городе.

Как бы в подтверждение этого факта именно 16 февраля (в день анонсированной западными политиками вторжения России в Украину) в Мариуполь приехал и президент Украины Владимир Зеленский. Он пригласил присоединиться к нему даже западных дипломатов.

Во время визита в Мариуполь (по данным «Украинской правды») запланирована встреча Зеленского с Ахметовым, а также главы Офиса президента Андрея Ермака. Хотя партнер Ахметова по бизнесу Вадим Новинский, так же в эти дни находящийся в Мариуполе, заявил Украина.ру, что ни он, ни Ахметов не планировали специально приезд в город на время визита президента.

"Мы (Ахметов и Новинский — Ред.) знаем, что Владимир Зеленский тоже сегодня в Мариуполе, но мы приехали не для встречи с ним, поэтому свою поездку не подстраивали специально под его график".

На самом деле, можно вполне предсказуемо предположить, что анонсированное строительство «завода» — антураж для показательного примирения Зеленского и Ахметова. Блогер Анатолий Шарий в своем Телеграме прокомментировал встречу Ахметова с президентом как налаживание их отношений: «В Мариуполь сегодня прилетел Ринат Ахметов, обещать инвестиции. Но кроме него в Мариуполь собрался и Зеленский. Интересно, они вдвоём продемонстрируют украинцам своё Единство?

На всякий случай напоминаем, что по принятому Радой президентскому «закону о деолигархизации» даже глава государства обязан декларировать свои контакты с «крупными бизнесменами». Даже если они просто «трут друг с другом в кафешке». Но пока что у власти с олигархами действует «льготный период».



