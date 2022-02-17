Путин заявил о возможности поставок газа через Украину и после 2024-го, а Шольц ушёл от прямого ответа о санкциях против «Северного потока - 2». После этого цена газа в Европе опустилась почти на 15%

Заявления лидеров России и Германии привели к снижению цен на газ

Газопровод «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект, в котором нет политической окраски, сказал президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем по итогам российско-германских переговоров, состоявшихся в Москве 15 февраля. Президент также отметил, что «Северный поток — 2» (СП-2) — один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач. Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Не забыл Владимир Путин упомянуть и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, ныне сотрудничающего с российским нефтегазовым комплексом. В годы его правления Шольц работал под началом Шредера — был генеральным секретарём Социал-демократической партии Германии.

«Если будет принято решение о том, что господин Шредер может быть членом совета директоров «Газпрома», то это как раз с целью контроля, в том числе со стороны независимого эксперта, которым является господин Шредер, человека порядочного, которого мы уважаем и который ставит перед собой задачу реализации интересов своей собственной страны. Во всяком случае, у ФРГ, у европейцев будет человек, который может и оказать влияние на принимаемые решения, и получать прямо из «Газпрома» объективную информацию. Я считаю, что это только на пользу нашему сотрудничеству, этому можно было бы только порадоваться», — сказал Путин.

Путин также назвал пребывание Шредера в совете директоров «Газпрома» естественным делом и потому, что тот занимался организацией проектов «Северный поток» и «Северный поток — 2». «Там в финансировании участвуют пять компаний, включая две немецкие крупные энергетические компании. «Северный поток — 2» готов к промышленной эксплуатации еще с декабря 2021 года. Вопрос только в немецком регуляторе, который должен принять соответствующее решение о начале поставок по этому маршруту», — добавил президент. А потребители в Германии, по словам Путина, должны сказать спасибо Шредеру за то, что сейчас они получают газ из России в пять раз дешевле, чем по спотовым ценам.

Президент также сказал, что Россия будет готова продолжить поставки газа через Украину даже после истечения в 2024 году действующего контракта на транзит через эту страну. «Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров, это будет рентабельно, а сама газотранспортная система (ГТС) Украины будет находиться в исправном техническом состоянии», — отметил Путин. Газовый парадокс: Симонов озвучил решение энергетической проблемы Европы © AP, Pavlo Palamarchuk, File

В свою очередь, Олаф Шольц начал своё выступление с того, что подчеркнул «большой потенциал» германо-российского экономического сотрудничества. Как отметил в комментарии изданию Focus Online немецкий профессор, политолог Томас Егер, «это положительный знак — сначала подчеркнуть общность взглядов, прежде чем переходить к более сложным вопросам, особенно тогда, когда между вами довольно мало общего». Но самое главное — канцлер Германии опять ушёл от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против «Северного потока — 2».

«„Допускаются любые меры" — таков был стандартный ответ Шольца, в том числе на вопрос о будущем газопровода „Северный поток —2" в случае эскалации на Украине. Этот ответ глава правительства ФРГ до визита в Россию повторил уже сотни раз, отказываясь при этом произносить само название проекта», — отметило издание Die Welt. Его журналисты особо подчеркнули, что в ходе пресс-конференции в Москве канцлер предпочитал избегать однозначных заявлений.

На фоне заявлений лидеров России и Германии уже к вечеру 15 февраля цена газа в Европе опустилась почти до 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $809 за 1 тыс. куб. м, или €69 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч). Общее снижение стоимости газа с начала дня составило около 14,5%.

Пауза в процессе сертификации оператора СП-2 длится четвёртый месяц

Федеральное сетевое агентство ФРГ пока не может сообщить о чем-то новом в процессе сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», и прогнозировать, когда процедура возобновится. Об этом 11 февраля заявил представитель регулятора Фите Вульф. «Процедура приостановлена до тех пор, пока не будут завершены передача основных активов и перевод кадров в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не будет в состоянии проверить документы дочерней компании на их полноту. Мы сейчас не можем прогнозировать, когда возобновится процедура», — отметил представитель ведомства.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Более трёх месяцев назад, 16 ноября 2021 года, Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда эта фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки». 26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы.

Также 11 февраля вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что геополитическая ситуация неизбежно будет влиять на запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». «Если говорить о разрешениях по "Северному потоку — 2", то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским правом. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС», — добавил Хабек. «Мы всегда будем придерживаться этих норм, иначе нам было бы сложно договориться», — указал он. Безпалько: Европа не сможет заменить российский газ © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

В свою очередь, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что никаких объективных причин для затягивания сроков сертификации оператора «Северного потока — 2» в Германии нет, а проект политизирован искусственно. По его словам, газопровод «строился в соответствии с нормами законодательства ЕС», однако «изначально согласованные правила неоднократно менялись со стороны ЕС, включая внесение изменений в газовую директиву и искусственное привнесение в проект политических моментов».

В Европе хотят построить несколько новых морских газопроводов

Противники «Северного потока — 2» регулярно заявляют о том, что имеющейся трубопроводной инфраструктуры якобы достаточно для обеспечения надлежащего газоснабжения Европы. Однако в последнее время в ЕС рассматривают строительство нескольких новых и увеличение мощности существующих морских газопроводов — хотя и не таких мощных, как СП-2.

Так, Евросоюз рассчитывает на Трансадриатический газопровод (TAP), экспортные мощности которого должны быть увеличены до 10 миллиардов кубометров в год с примерно 8 млрд в настоящее время. По этому трубопроводу в прошлом году из Азербайджана в Европу было транспортировано более 8,1 млрд кубометров газа, из которых в Италию — 6,8 млрд. Это завершающий этап проекта стоимостью 40 миллиардов долларов под названием «Южный газовый коридор». В прошлом году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,5 млрд кубометров пришлось на Турцию. Остальное было отправлено в Италию, Грузию, Грецию и Болгарию. Энергетика как оружие. Зачем США борются с российским газом © AP, Pavlo Palamarchuk, File

ЕС в настоящее время работает ещё над одним проектом, Восточносредиземноморским газопроводом (EastMed), который должен соединить европейскую сеть с морскими месторождениями, открытыми на Кипре, в Израиле и Египте. Ожидается, что работа над EastMed будет завершена в 2027 году. К этому же сроку трубопровод Poseidon должен соединить EastMed с Грецией и Италией.

Кроме того, завершаются работы по увеличению мощности одного из двух морских газопроводов, по которым алжирский газ поставляется в Испанию — Medgaz. Это первый газопровод, проложенный на глубине более 2 тысяч метров в Средиземном море, с начальной пропускной способностью 8 миллиардов кубометров в год. Ожидается, что после увеличения его мощности по нему будет поступать 25% природного газа, потребляемого в Испании.

А по информации каталонской газеты La Vanguardia, ныне в НАТО изучают возможность строительства газопровода, который, пересекая Пиренейский полуостров, будет поставлять алжирский газ по морскому газопроводу и сжиженный газ в Германию, «чтобы уменьшить зависимость Центральной Европы от российского газа». По данным газеты, это будет возрождение проекта Midcat, который был отменён в 2019 году властями Испании и Франции из-за его низкой прибыльности и растущего предпочтения возобновляемых источников энергии. Если проект, который тогда оценивался в 400 миллионов евро, будет реализован, Пиренейский полуостров теоретически может стать «распределительной платформой» и хранить газ на восьми регазификационных терминалах, расположенных в Испании и Португалии.

Однако варианты хотя бы частично заместить российский газ в Центральной Европе газом из Северной Африки опрошенные российским порталом РБК эксперты охарактеризовали как «экзотические» и даже «смешные». По их словам, эти схемы уже прорабатывались, но от них отказались. А заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что страны Центральной Европы испытывают проблемы не с поставками газа, а с ценой этого газа, и строительство новой трубы на Пиренеях их не решит.