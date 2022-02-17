От Бабы Клавы к Балаклаве. Что ждет знаменитую бухту после реконструкции

Обшарпанная советская столовая станет модным рестораном, аварийный завод «Металлист» - сервисной зоной марины. Балаклава преобразится за 9 млрд бюджетных рублей, хотя не все этому рады

Грандиозные планы

Уникальная машина времени. Как теперь выглядит знаменитый подземный музей в Балаклаве © предоставлено автором

Создание яхтенной марины несколько лет было ночным кошмаром многих жителей Балаклавы. Севастополь в принципе отличается очень консервативными жителями. Многие считают, что прогресс только вредит городу-герою и особенно таким уютным городкам как Балаклава.

Тем не менее, проект получил одобрение в правительстве страны, прошел госэкспертизу, был найден подрядчик. И в феврале этого года начинается первый этап работ — на Таврической набережной. Это часть бухты, на которой расположен Подземный музейный комплекс с настоящей подлодкой. По большому счету, ничем другим эта территория не примечательна. Здесь стоят уродливые гостиницы, налепленные на скале в украинский период. Многие из них уже покрылись трещинами.

Работы на Таврической набережной повлияют на привычную жизнь местных и прогулки туристов — будет закрыть проезд и пеший доступ к двум популярным пляжам: Мраморному или Солдатскому и Василям. Первый представляет собой небольшой закуток с галькой под рестораном «Облака». Второй — излюбленное место отдыха севастопольцев в сезон, один из самых дорогих пляжей города из-за удалённости и отсутствия инфраструктуры вокруг. Цены здесь, как правило, не просто кусаются, а буквально грызут всех желающих поесть, выпить и полежать в бунгало.

«Останется возможность проезда только для специального транспорта: скорая и пожарная, — поясняла Мария Литовка, замгубернатора Севастополя и куратор проекта. — Останется возможность до Василей только водным транспортом добираться. Это правда, на сезон. Задача, чтобы к 2023-му таких ограничений не было».

Шикарный Крым: смотровые площадки полуострова с потрясающими видами © commons.wikimedia.org, Mevo (Павел Можаев)

Вместо развалин — элитный курорт

Проект яхтенной марины может детально рассмотреть любой человек. Информация открыта. На сайте Студии Артемия Лебедева подробно описано, что и как изменится. Самое главное — всё это человеческим языком без скупых и мудреных терминов чиновников.

«Недалеко от Севастополя, рядом с крошечным городом Балаклава, стоит грустная Балаклавская бухта. Сейчас она выглядит тоскливо — серый пейзаж, набережная в ржавых урнах, полуразрушенный завод «Металлист», — указано на сайте Студии. — Из достопримечательностей — пляж, целиком состоящий из бетона. А ведь вообще-то это удивительная бухта, она расположена так, что в ней не бывает штормов. Во всём Чёрном море нет более удобной бухты для швартовки кораблей».

Яхтенная марина должна быть рассчитана на 600 судов от 6 до 75 метров. Появится единая пешеходная набережная, новые инженерные сети, бухту сделают чище и глубже, старинные здания отреставрируют. Планируется также привлечь около 16 млрд. рублей инвестиций. На эти деньги могут быть построены рекреационный комплекс, гостиницы, торгово-офисный центр, рестораны, яхт-клуб.

Пример того, как изменится Балаклава, привести просто. Многие знают старое серое здание на развилке дороги на набережную и улицы Крестовского. Строение буквально упирается в гору. Выглядит оно действительно страшно. Сооружение не будут сносить, его преобразят в модный ресторан. Подобные изменения ждут некоторые другие здания на набережной и завод «Металлист». При СССР он был градообразующим предприятием, теперь скорее аварийный объект. Его также сносить не будут, используют старые строения для создания сервисной зоны марины.

Все эти работы выполнит ПАО «Мостотрест». Это компания, построившая Крымский мост. Гендиректор компании Александр Подерёгин обещает, что строительные работы безусловно будут шумные, появятся определённые ограничения. Но он призвал горожан потерпеть и быть готовыми к открытой конструктивной дискуссии.

«Для прохода и проезда жителей Таврической набережной, улицы Мраморная и предпринимателей, чья деятельность территориально связана с этим районом, будут организованы технологические окна», — говорит Подерёгин.

При этом ни слова о том, что ждёт местных рыбаков. Сейчас они каждое утро занимают всю Таврическую набережную. Ловят кефаль и морского окуня, общаются между собой, отдыхают душой. Все это исчезнет в один день.

«Бабаклава», которую мы теряем

Севастопольцы часто в шутку называют этот уголок города Бабаклавой. И в этом есть смысл. Баба Клава — это что-то родное, домашнее, простое. Соседка с лестничной клетки, к которой всегда можно забежать на чашку чая и поговорить «за жизнь». Пусть в её квартире нет элитного ремонта, пусть старый чайник свистит надрывно, но зато тут можно забыть обо всём и почувствовать себя спокойно.

Такой Балаклава была много лет. Застроенную гостиницами Таврическую набережную очень любят рыбаки. Приезжают сюда из Ялты, Симферополя и, конечно, Севастополя. Самые рыбные места занимают с ночи. Спят в машине, но не отходят от мест, где особенно хорошо ловится рыба.

«Когда перекроют набережную — нам хана, — говорит Владимир Серов, рыбак со стажем и бывший моряк. — Когда рыба есть, тут очень много людей. И все они не олигархи, а простые граждане, так сказать. Удочка есть — будет улов. Всё закроют, построят потом для олигархов. Ну что это такое»?

Рядом стоит Евгений — товарищ по рыбалке и моряк с более чем 40-летним опытом работы. Мужчины охотно рассказывают о своём хобби и сразу добавляют — это не для пропитания, а для души. Сюда приходят отдыхать, наслаждаться тишиной и покоем. Только вот осталось недолго.

«Ну вот закроют набережную на ремонт, это ладно, подождём. А потом? Почему не сделают места для рыбаков?— задаётся вопросом Евгений. — Причал должен быть для людей, а не для особенных людей. Не для господ, понимаете. Но мы нигде не слышали, чтобы обсуждалось место для рыбаков. Для яхт сделаю, а для людей нет».

Вся набережная занята рыбаками. И при этом для каждого находится место. За порядком следят два местных охранника — Рыжик и Полосатый. Два пса знают рыбаков, подходят к ним поздороваться, получить кусочек мяса. Рыбу они не едят.

Кстати, котов в этой части бухты не видно. Они облюбовали прогулочную часть, где в хорошую погоду много людей. Тогда точно покормят, проверено. Компанию усатым и полосатым на воде составляют чёрные маленькие уточки. Их охотно кормят хлебом дети ближе к обеду.

Постепенно начинают открываться сувенирные палатки. Елена, продавец одной из них, говорит, что ждёт ремонтные работы. Да, прибыли не будет, зато появятся красивые прогулочные зоны и, главное, туалеты. Сейчас туристам банально негде справить нужду.

В Крыму подводные лодки спрячут под землю © РИА Новости, Павел Львов / Перейти в фотобанк

«Всё снесут. Я живу рядом с набережной, представляю, какой будет грохот у меня по ночам, — жалуется женщина. — Мы не ждём ничего хорошего. Вот гора на Таврической набережной — она насыпная, это отходы рудоуправления как бы. Будут вбивать сваи значит. Представляете шум? Зачем мне эта марина? С моими 12 тысячами пенсии она мне не нужна! И гулять негде будет с внуком маленьким! Лучше всего было, когда Балаклава была закрытой».

Рано утром в выходной день на прогулочной части набережной людей нет. Редкое явление. Зато можно в полной мере ощутить очарование набережной. Тихо, спокойно, волны робко стучат по бортам яликов, лодки поскрипывают у причалов, дружелюбные коты и собаки с любопытством смотрят на вас и ждут порцию еды. Идиллия. Хочется сесть на лавочку, зажмуриться от удовольствия и дышать особенным балаклавским воздухом, наполненным многовековой историей.

Крым растет, все меняется и, хотя это не всем по нраву, особенно старожилам, главное, что пейзаж становится современным, жизнь уютной, а у людей появится новая работа.