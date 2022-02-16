В среду 16 февраля, сразу после вновь несостоявшегося российского вторжения, были опубликованы новые рейтинги украинских политиков и политических партий. Цифры свидетельствуют, что предшественник нынешнего президента Украины опасен как оппонент

Опрос проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 5 по 13 февраля методом телефонного интервью. Он показал сокращение отрыва между двумя президентами, Порошенко и Зеленским.

Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Слуги народа» Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко с результатом 8,9% и 11,8%. Далее идут Юрий Бойко (6,3% и 8,3%), Дмитрий Разумков (5,5% и 7,2%), Евгений Мураев (4,9% и 6,5%), Игорь Смешко (4,6%) и 6,1%), Владимир Гройсман (3,6% и 4,8%), Олег Ляшко (3% и 3,9%).

Социологи отмечают, что в сравнении с декабрьскими опросами, сократилась дистанция между Зеленским и Порошенко (с 7,7% до 3,3%) среди определившихся с выбором избирателей, а также вырос уровень поддержки Юрия Бойко.

И если Зеленский пока удерживает лидерство в рейтинге, то его партия с прошлого года стала уступать партии экс-президента. «Относительно наибольшую поддержку имеет партия "Европейская солидарность", которую поддержали бы 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте — "Слуга народа", за которую проголосовали бы 16,4% среди определившихся с выбором», — заявляют социологи КМИС.

Украинские СМИ обращают внимание на то, что партия «Слуга народа» не пытается исправить положение и вернуть себе утраченное лидерство, хотя сам Зеленский еще возглавляет президентский рейтинг. Это может говорить о планах произвести ребрендинг партии, чтобы отчетливее подчеркнуть ее связь лично с Владимиром Зеленским.

Бизяев озвучил реальный рейтинг Зеленского © president.gov.ua

При этом значительная часть респондентов традиционно отказываются участвовать в политической жизни и опросах: 15,3% не намерены голосовать, 2,5% намерены испортить бюллетень, 13,9% — не определились, 0,9% отказались общаться вообще. В целом это около трети респондентов.

Если анализировать рейтинг по регионам Украины, то на востоке на первом месте идет ОПЗЖ, за которой следует партия «Наши» Евгения Мураева. Рейтинг Мураева здесь резко вырос после скандальных сообщений Министерства иностранных дел Великобритании, что Россия якобы планирует вторгнуться и поставить во главе нового украинского руководства именно Евгения Мураева. Как РФ, так и сам экс-нардеп Мураев опровергли эти планы. Мало того, Евгений Мураев с 2018 года находится под санкциями РФ. На днях СНБО Украины также ввел санкции против его телеканала «Наш».

В президентском рейтинге на востоке лидирует Юрий Бойко (24,5%), за ним следуют Зеленский (19,8%), Мураев (16,5%) и Порошенко (15,2%).

На юге Украины в президентском рейтинге первое место у президента Зеленского (33,3%), за которым идут Порошенко (14,5%), Бойко (12,5%) и Мураев (8,5%).

Мечты Зеленского и суровая реальность © пресс-служба президента Украины

Снижение популярности «Слуг народа», рост рейтингов Порошенко и его политической силы связаны, в том числе, с ухудшением экономической ситуации и ростом цен. «Власть и правда хорошо «постаралась» за последний месяц, чтобы подтянуть рейтинги Порошенко. И все это очень печально», — комментирует опрос издание Klymenko-Time. Еще одной причиной является неуклонное, но неуклюжее стремление Зеленского добиться любви националистического электората и повторять политику Порошенко. В такой ситуации копия всё равно оказывается хуже оригинала.

По мнению ряда украинских экспертов, на Украине формируется аналог американской или британской двухпартийной системы, необходимой для прогнозируемости и неизменности общего политического и экономического курса при чередовании тех же партий у власти. На Украине он облегчается неуклонным снижением уровня жизни и ростом цен. С точки зрения рядового гражданина цены при Зеленском выросли, поэтому он уже вспоминает 2018 год с ностальгией, дескать, при Порошенко было лучше. При переизбрании Порошенко, окажется, что раньше, при Зеленском, было лучше, так как для улучшения экономического уровня нет оснований.