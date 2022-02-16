Белорусско-российские военные учения «Союзная решимость» вскоре будут завершены. Офицеры и солдаты двух стран отработали сценарии конфликтов, которые могут вспыхнуть в Восточной Европе

Первая половина учений позади

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

В первую половину учений (10-15 февраля) личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях, а российские расчеты зенитного ракетного дивизиона провели инженерное переоборудование, маскирование стартовых позиций и командных пунктов. Солдаты занялись отработкой ведения оборонительных боев, выполняли задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, прорабатывали вопросы взятия под охрану важных объектов, колонн подразделений тыла, а также вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований.

Что происходит на полигонах сейчас

В пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что 15-16 февраля продолжается отработка учебно-боевых задач. «На участке местности «Барановичи» подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Белоруссии и подразделения морской пехоты Армии России ведут учебный бой на оборонительных рубежах. Подразделения ПВО отрабатывают вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве конкретизировали, что именно в эти дни происходит и на иных задействованных полигонах. Так, на полигоне «Гожский» подразделения механизированной бригады белорусской армии отрабатывают уничтожение вклинившегося в оборону условного противника. На полигоне «Брестский» подразделения сил специальных операций отрабатывают поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника.

Украинский атташе будет присутствовать на учениях РФ и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В последующие дни учения будут проводиться и на иных полигонах: «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и на отдельных участках местности. Планируется задействовать и аэродромы в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах.

Таким образом учения охватят почти всю территорию Белоруссии.

Легенда учений

Название учений — отсылка к американской операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve), проводимой с апреля 2014 года и нацеленной на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе.

Прозрачно намекается на то, что «Атлантической решимости» Россия и Белоруссия противопоставляют свою — «Союзную».

По сценарию учений, есть «Северные» с одной стороны, включающие Союзное государство (Республику Полесье и Северную Федерацию), с другой — коалиция «Западных», в которую входят Нярис, Помория, Клопия и подконтрольная им территория Днепровии.

«Западные», согласно сценарию, стремятся дестабилизировать ситуацию в Республике Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства для дальнейшего ослабления Северной Федерации. Для этого они используют оппозицию и провоцируют вооруженный конфликт Полесья с соседней Днепровией.

Под предлогом миротворческой операции «Западные» вводят свои войска в Днепровию, в короткие сроки формируют военную группировку (в том числе на западных территориях Днепровии) и развязывают агрессию против Союзного государства, вторгаясь на территорию Полесья.

Таким образом, глобальная цель учений для Белоруссии и России — подготовиться отбивать атаки вымышленных (но намекающих на реальных) соседей Белоруссии, а также проводить контрнаступление с целью разгрома противника.

Реакция Запада

На Западе реакция на происходящее очень нервная. Так, в Госдепартаменте США уже успели заявить, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.

«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявили в ходе одного из брифингов представители Госдепа.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил обеспокоенность и указал, что в его альянсе наблюдают за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию. Еще дальше пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что концентрация войск в регионе самая крупная и вовсе после Второй мировой войны.

В ЕС и США обеспокоены в связи с опасениями, что российские военные не покинут Белоруссию после окончания учений и будут использованы для нападения на Украину, что Москва неоднократно опровергала.

«Крупнейшее перемещение российских войск со времен холодной войны». Из-за чего нервничают на Западе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Но правительство США игнорирует данные заявления, потому что ему необходимо поддерживать информационную истерию вокруг «грядущего вторжения России на Украину».

Любопытно, что всё это происходит на фоне милитаризации региона самим Западом, а не Россией. Так, в январе Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь идет противотанковых системах.

А министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.

В середине января также 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.

Военное напряжение в Восточной Европе продолжает расти.