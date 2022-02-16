Первая половина учений позади
Активная фаза белорусско-российских военных учений «Союзная решимость» стартовала 10 февраля. Они пройдут в Белоруссии до 20 числа нынешнего месяца. Вплоть до 9 февраля в Белоруссию прибывали военная техника и солдаты из России. В общей сложности в республику были отправлены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35. Кроме того, военные передислоцировали два дивизиона зенитной ракетной системы С-400 и зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С».
В первую половину учений (10-15 февраля) личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях, а российские расчеты зенитного ракетного дивизиона провели инженерное переоборудование, маскирование стартовых позиций и командных пунктов. Солдаты занялись отработкой ведения оборонительных боев, выполняли задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, прорабатывали вопросы взятия под охрану важных объектов, колонн подразделений тыла, а также вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований.
Что происходит на полигонах сейчас
В пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что 15-16 февраля продолжается отработка учебно-боевых задач. «На участке местности «Барановичи» подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Белоруссии и подразделения морской пехоты Армии России ведут учебный бой на оборонительных рубежах. Подразделения ПВО отрабатывают вопросы прикрытия войск от ударов средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве конкретизировали, что именно в эти дни происходит и на иных задействованных полигонах. Так, на полигоне «Гожский» подразделения механизированной бригады белорусской армии отрабатывают уничтожение вклинившегося в оборону условного противника. На полигоне «Брестский» подразделения сил специальных операций отрабатывают поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника.
На полигоне в Лунинце (Брестская область) зенитные ракетные подразделения Вооруженных Сил России осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. Штурмовая авиация Воздушно-космических сил России, в свою очередь отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне «Ружанский» (Брестская область) и полигоне «Осиповичский» (Могилевская область).
В последующие дни учения будут проводиться и на иных полигонах: «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский», «Домановский» и на отдельных участках местности. Планируется задействовать и аэродромы в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах.
Таким образом учения охватят почти всю территорию Белоруссии.
Легенда учений
Название учений — отсылка к американской операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve), проводимой с апреля 2014 года и нацеленной на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе.
Прозрачно намекается на то, что «Атлантической решимости» Россия и Белоруссия противопоставляют свою — «Союзную».
По сценарию учений, есть «Северные» с одной стороны, включающие Союзное государство (Республику Полесье и Северную Федерацию), с другой — коалиция «Западных», в которую входят Нярис, Помория, Клопия и подконтрольная им территория Днепровии.
«Западные», согласно сценарию, стремятся дестабилизировать ситуацию в Республике Полесье, сменить ее политическое руководство и добиться ликвидации Союзного государства для дальнейшего ослабления Северной Федерации. Для этого они используют оппозицию и провоцируют вооруженный конфликт Полесья с соседней Днепровией.
Под предлогом миротворческой операции «Западные» вводят свои войска в Днепровию, в короткие сроки формируют военную группировку (в том числе на западных территориях Днепровии) и развязывают агрессию против Союзного государства, вторгаясь на территорию Полесья.
Таким образом, глобальная цель учений для Белоруссии и России — подготовиться отбивать атаки вымышленных (но намекающих на реальных) соседей Белоруссии, а также проводить контрнаступление с целью разгрома противника.
Реакция Запада
На Западе реакция на происходящее очень нервная. Так, в Госдепартаменте США уже успели заявить, что Россия может использовать для «вторжения на Украину» военных, участвующих в совместных с Белоруссией учениях.
«Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Белоруссии под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера», — заявили в ходе одного из брифингов представители Госдепа.
Глава НАТО Йенс Столтенберг ранее выразил обеспокоенность и указал, что в его альянсе наблюдают за значительным перемещением российских вооруженных сил в Белоруссию. Еще дальше пошла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что концентрация войск в регионе самая крупная и вовсе после Второй мировой войны.
В ЕС и США обеспокоены в связи с опасениями, что российские военные не покинут Белоруссию после окончания учений и будут использованы для нападения на Украину, что Москва неоднократно опровергала.
16 февраля опроверг эти опасения и глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Он заявил, что все российские подразделения покинут республику после окончания учений. «Ни одного [российского] военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — сказал он на пресс-конференции.
Но правительство США игнорирует данные заявления, потому что ему необходимо поддерживать информационную истерию вокруг «грядущего вторжения России на Украину».
Любопытно, что всё это происходит на фоне милитаризации региона самим Западом, а не Россией. Так, в январе Государственный департамент США в ответ на запрос Литвы, Латвии и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Речь идет противотанковых системах.
А министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна планирует поставить Украине снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм, которые запрещены Минскими соглашениями.
В середине января также 2 тысячи ПТРК (противотанковые ракетные комплексы) поставила Украине Великобритания. При этом британцы направили на Украину и рейнджеров для того, чтобы обучить украинцев пользоваться непривычным для них вооружением.
Военное напряжение в Восточной Европе продолжает расти.