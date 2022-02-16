Назначенное западными СМИ на 16 февраля вторжение Владимира Путина на Украину в последний момент было Владимиром Зеленским заменено на всенародный праздник единения

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Новость явно застала агрессора врасплох: желто-блакитные ленточки — неодолимый барьер, перед которым падают оземь хваленые гиперзвуковые ракеты и ЧВК Вагнера. А для закрепления оборонительного эффекта господин Зеленский приказал всем правоверным украинцам 16 февраля не только надеть на себя биколорные ленточки, но «поднять Государственное Знамя Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах», а в 10:00 по киевскому времени хором исполнить государственный гимн.

Как и положено после указания Мудрейшего, по бюджетным учреждениям — в частности, по школам — пошла разнарядка. Примеры творчества местных руководителей стали просачиваться в Сеть и украинские СМИ: «Прошу всех классных руководителей обеспечить завтра, 16.02, проведение Дня единства нации. Все ученики, все учителя должны быть с ленточками желто-голубыми, желательно — в вышиванке, возле классов оформить уголок единства, провести информационные пятиминутки единения, исполнение Гимна… Высылаем по 1 фото от класса. Спасибо за понимание».

Запад в шоке от планов Зеленского на «день вторжения» © president.gov.ua

Разумеется, не обошлось без диверсий со стороны агрессора. Пытаясь сорвать подписание судьбоносного указа, в тот же день сепаратисты обстреляли Офис Президента из рогатки. «Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса Президента, в результате чего было повреждено стекло двух окон», — говорится в сообщении Национальной полиции от 14 февраля. Покушение раскрыто по горячим пророссийским следам.

Оперативно предпринятые меры деморализовали Армию России — тщательно взвесив все «против», враг отступил. Как поэтично написала британская The Sun, «Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов». В общем, «тиха украинская ночь» и «чуден Днепр при тихой погоде» в одном флаконе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел все основания заявить, дословно, «мы сдержали Россию». А потрясённый мужествам украинского народа бундес-канцлер Олаф Шольц только и смог вымолвить: «Мы удивлены демократическими преобразованиями в стране».

Мобилизованная нацiя. В полушаге от победы над Россией © Facebook, Операція об'єднаних сил описывали ещё два месяца назад, когда информационная истерия только набирала обороты. «Мы скоро услышим, что, испугавшись сплоченной мощи Запада и непобедимого украинского войска, русские медведи трусливо попрятались по берлогам» (приходится цитировать самого себя).

…И грянул бал! Зеленский мотается по всей Украине в самолете, приветствуя национальные flags и согнанных budgetnikoff, детки орут заунывный гимн, государственные мужи целый день рассказывают по телевизору про невероятное величие Украины. Перемога очевидная и абсолютная.

Однако опасность большой провокации на Донбассе никуда не исчезла: ни один стратегический вопрос реально не решён, гарантии безопасности Россией не получены, Украину продолжают накачивать оружием, экспансионистские планы США не заблокированы. Под хоровое исполнение украинского гимна бомбардировки Донбасса будут продолжены.