В специальном обращении к нации господин Зеленский провозгласил: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство». И подписал указ №53/2022 «О неотложных мерах по консолидации украинского общества».
Новость явно застала агрессора врасплох: желто-блакитные ленточки — неодолимый барьер, перед которым падают оземь хваленые гиперзвуковые ракеты и ЧВК Вагнера. А для закрепления оборонительного эффекта господин Зеленский приказал всем правоверным украинцам 16 февраля не только надеть на себя биколорные ленточки, но «поднять Государственное Знамя Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах», а в 10:00 по киевскому времени хором исполнить государственный гимн.
Как и положено после указания Мудрейшего, по бюджетным учреждениям — в частности, по школам — пошла разнарядка. Примеры творчества местных руководителей стали просачиваться в Сеть и украинские СМИ: «Прошу всех классных руководителей обеспечить завтра, 16.02, проведение Дня единства нации. Все ученики, все учителя должны быть с ленточками желто-голубыми, желательно — в вышиванке, возле классов оформить уголок единства, провести информационные пятиминутки единения, исполнение Гимна… Высылаем по 1 фото от класса. Спасибо за понимание».
Потрясенный величием задуманного одесский журналист Юрий Ткачев сообщает: «Просто чтобы вы понимали уровень маразма: завтра на втором уроке в одесских школах будут петь гимн. Школы на удалёнке, поэтому петь гимн будут по Zoom'у. Под запись. Петь гимн. Хором. По Зуму. В вышиванках». Журналистка из Киева Ирина Гаврилова: «Тот редкий случай, когда радуешься, что твой ребенок на больничном и не принимает участия во флажково-вышиваночном отражении агрессии. Украинским родителям велено завтра нарядить школьников в вышиванки. Во время занятий они будут слушать гимн и смотреть патриотическое кино, которое спустило Министерство образования».
Разумеется, не обошлось без диверсий со стороны агрессора. Пытаясь сорвать подписание судьбоносного указа, в тот же день сепаратисты обстреляли Офис Президента из рогатки. «Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса Президента, в результате чего было повреждено стекло двух окон», — говорится в сообщении Национальной полиции от 14 февраля. Покушение раскрыто по горячим пророссийским следам.
Оперативно предпринятые меры деморализовали Армию России — тщательно взвесив все «против», враг отступил. Как поэтично написала британская The Sun, «Холодное ясное небо над столицей Киевом, где местные жители приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным, за исключением пролетавших коммерческих рейсов». В общем, «тиха украинская ночь» и «чуден Днепр при тихой погоде» в одном флаконе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел все основания заявить, дословно, «мы сдержали Россию». А потрясённый мужествам украинского народа бундес-канцлер Олаф Шольц только и смог вымолвить: «Мы удивлены демократическими преобразованиями в стране».
Чего ж не удивляться — мы и сами в шоке. Хотя сценарий «ненападения как перемоги» описывали ещё два месяца назад, когда информационная истерия только набирала обороты. «Мы скоро услышим, что, испугавшись сплоченной мощи Запада и непобедимого украинского войска, русские медведи трусливо попрятались по берлогам» (приходится цитировать самого себя).
…И грянул бал! Зеленский мотается по всей Украине в самолете, приветствуя национальные flags и согнанных budgetnikoff, детки орут заунывный гимн, государственные мужи целый день рассказывают по телевизору про невероятное величие Украины. Перемога очевидная и абсолютная.
Однако опасность большой провокации на Донбассе никуда не исчезла: ни один стратегический вопрос реально не решён, гарантии безопасности Россией не получены, Украину продолжают накачивать оружием, экспансионистские планы США не заблокированы. Под хоровое исполнение украинского гимна бомбардировки Донбасса будут продолжены.