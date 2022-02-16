Один Байден сказал, и все его адепты послушно превратились в сурков в ожидании бампера – послушно ждали, нападёт ли Россия ночью 16 февраля 2022 года на Украину. Не напала. Какое вероломное ненападение!

«Хочу вернуть Донбасс в Украину»: воспримет ли Запад компромисс как слабость России © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«Терпеть «непризнанность» с каждым днём всё сложнее».

«Само слово «вторжение» отвратительно и не отвечает смыслу предполагаемого, возможного, военного решения нагнетаемой коллективным западом и украинским режимом ситуации в Донбассе, — считает житель Донецка Дмитрий Г., и — Владимир Владимирович, Сергей Викторович и Сергей Кужугетович всё предельно точно и кратко объяснили всему миру что именно, как и в каком случае может произойти. Весь этот «вой на болотах» с истерикой уже надоел — дальше некуда. То, что Российская Федерация «окружила» Украину, это излюбленная практика западников менять местами причину и следствия. Всё ровно наоборот, — как только Украина начала стягивать вооружения и личный состав военных формирований к линии разграничения на Донбассе, тут же Россия продемонстрировала готовность выполнить предостережение президента Путина о невозможности военного решения Киевом донбасской проблемы.

Бортник назвал заявление Байдена «громкой музыкой» © REUTERS, Kevin Lamarque

Весеннее обострение

«Мнимое «вторжение» — сродни весеннего обострения, — считает известный луганский журналист Леонард Свидовсков, — это клиника! Год назад все украинские СМИ «криком кричали», жаловались, просили, умоляли. Вот-вот Путин нападет! Зарубежные партнёры-кураторы такую «истерику» снисходительно поощряли. Поначалу — успокаивали. А затем — сами в эту авантюру ввязались. Девять месяцев прошло. И теперь уже они, эти англо-саксонские наставники, стали украинскую государственность подначивать, науськивать, провоцировать.

Говорят, что «беда пришла, откуда не ждали!». Мол, надеялись, что 30 лет назад похоронили уже сверхдержаву. А она снова возродилась. Заявила о своих интересах, гарантиях безопасности, сферах влияния. Разве так можно поступать в «скотном дворе», где только один «зверь» ровнее всех других? С Европой проще. Самых строптивых вызвали, побеседовали, подсказали, внушили — и сразу прозрели они. Угрозу вторжения увидели. Мелким «зверятам» доказывать и показывать ничего не нужно. Сами подгавкивают. И хвостом машут. Радуются. Их заметили и отметили. Мобилизовали. Одна закавыка только. Не хочет украинская государственность жертвенную миссию исполнять. Но тут уточнение нужно. Угрозу вторжения «слуги народу» никак не хотят увидеть. Зато мэр-Кличко уже и бомбоубежища готовит. И зенитные пулемётные установки из загашников вытащил. Интересно только, а какой вид самолетов ими сбить можно? Времен первой мировой? Или летающую этажерку. Но, бывшему боксеру задумываться незачем. А думать — не привык. Ему сказали: «Люминий!». Значит, так оно и есть. И как бы для проформы — «зеленая команда» форум местных и региональных властей в Харькове провела.

Собрали мэров-пэров, военно-гражданских администраторов и прочих своих ставленников и «задачи поставили». Теперь они «планы эвакуации» готовят. Перво-наперво определили они круг лиц, которых нужно спрятать сразу. Сохранить для украинской государственности. И чтобы под трибунал народа Донбасса не попали. Перечень документов составили, которые необходимо уничтожить. И даже, если вторжения не будет — они их, скорее всего, все равно сожгут. Отвечать «по закону» не хотят. А такого натворили… на два пожизненных минимум! Так лучше уже умалишенным прикинуться. Авось, прокатит. Обострение».

Байден вновь показал безразличие к позиции Украины - эксперт © REUTERS, Kevin Lamarque

И напоследок

Одна моя знакомая, переехавшая в 2014 году в Киев, прислала мне некий текст, который разослали родителям дошколят в Киеве. Текст прислала с припиской от себя: «Смотрите, что вы натворили! Это вы, дончане, которые остались, виноваты в том, что теперь на нас собирается напасть Путин. А мы ни в чём не виноваты, мы просто хотим растить своих детей в мире». Милая моя, так и мы хотим! Но пока не получается.

«Шановні батьки, всім доброго дня!

Всі ми бачимо та знаємо ситуацію в нашій країні, тому не панікуємо, але міри обережності маємо зробити.

Тому прохання — зробити для кожної дитині бейдж з ініціалами дитини та ініціалами батьків, адресою проживання та номерами телефонів.

Маленька торбинка, рюкзачок тощо, в якій має бути печиво «Марія» та 0,5 л. простої води. На всяк випадок.

За будь яких обставин ми будемо знаходитись в днз, із алгоритмом дій ми ознайомлені.

Дякую за розуміння та не панікуємо.

Дошкільний заклад працює в звичайному режимі.

До нових зустрічей».

(Уважаемые родители, Всем доброго дня!Все мы видим и знаем ситуацию в нашей стране, поэтому не паникуем, но меры предосторожности должны сделать.Поэтому просьба-сделать для каждого ребенка бейдж с инициалами ребенка и инициалами родителей, адресом проживания и номерами телефонов. Маленькая сумочка, рюкзачок, в котором должно быть печенье «Мария» и 0,5 л. простой воды. На всякий случай. При любых обстоятельствах мы будем находиться в ДОУ (дошкольном образовательном учреждении — Прим.ред.), с алгоритмом действий мы ознакомлены. Спасибо за понимание и не паникуем. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме.До новых встреч).

Никто из этих родителей не знает, как это вести ребёнка в сад или в школу, когда город сотрясается от ударов арты! Никто из них не видел, как учат детей выходить в узкий коридор, надевать противогазы, закрывать голову руками. Это наши донбасские дети знают, что делать и куда бежать в случае реального обстрела. Порошенко обещал нашим детям подвалы. Наши дети их получили.

Злорадствую ли я, что сегодняшние киевляне трясутся от страха? Нет. Не злорадствую. Нет ничего страшнее войны. И нет ничего смешнее придуманной войны. Война у них в головах, а у нас на улице. И правду говорят, палач больше всего боится именно своего топора, той смерти, которую сам всегда осуществлял, ведь он о ней знает всё и не знает при этом ничего, так как никогда не смотрел на лезвие своего топора снизу.