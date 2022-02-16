Этот материал о том, а что же думают донбассовцы, вероятные непосредственные участники, по поводу эскалации конфликта, ведь каждому из нас понятно, что если и будет нападение, то только со стороны Украины, и только на Донбасс. Именно по Донбассу в случае чего в первую очередь пройдётся своим катком военный конфликт.
«Терпеть «непризнанность» с каждым днём всё сложнее».
«Само слово «вторжение» отвратительно и не отвечает смыслу предполагаемого, возможного, военного решения нагнетаемой коллективным западом и украинским режимом ситуации в Донбассе, — считает житель Донецка Дмитрий Г., и — Владимир Владимирович, Сергей Викторович и Сергей Кужугетович всё предельно точно и кратко объяснили всему миру что именно, как и в каком случае может произойти. Весь этот «вой на болотах» с истерикой уже надоел — дальше некуда. То, что Российская Федерация «окружила» Украину, это излюбленная практика западников менять местами причину и следствия. Всё ровно наоборот, — как только Украина начала стягивать вооружения и личный состав военных формирований к линии разграничения на Донбассе, тут же Россия продемонстрировала готовность выполнить предостережение президента Путина о невозможности военного решения Киевом донбасской проблемы.
Я не военный эксперт, я просто человек, который восьмой год живёт на войне, но понимаю — Россия в состоянии помочь республикам не пересекая границ «по мёрзлой земле». Корпусами останется добивать разрозненные группы противника и собирать трофеи. И основное — терпеть эту «непризнанность» с каждым днем всё сложнее».
Весеннее обострение
«Мнимое «вторжение» — сродни весеннего обострения, — считает известный луганский журналист Леонард Свидовсков, — это клиника! Год назад все украинские СМИ «криком кричали», жаловались, просили, умоляли. Вот-вот Путин нападет! Зарубежные партнёры-кураторы такую «истерику» снисходительно поощряли. Поначалу — успокаивали. А затем — сами в эту авантюру ввязались. Девять месяцев прошло. И теперь уже они, эти англо-саксонские наставники, стали украинскую государственность подначивать, науськивать, провоцировать.
Говорят, что «беда пришла, откуда не ждали!». Мол, надеялись, что 30 лет назад похоронили уже сверхдержаву. А она снова возродилась. Заявила о своих интересах, гарантиях безопасности, сферах влияния. Разве так можно поступать в «скотном дворе», где только один «зверь» ровнее всех других? С Европой проще. Самых строптивых вызвали, побеседовали, подсказали, внушили — и сразу прозрели они. Угрозу вторжения увидели. Мелким «зверятам» доказывать и показывать ничего не нужно. Сами подгавкивают. И хвостом машут. Радуются. Их заметили и отметили. Мобилизовали. Одна закавыка только. Не хочет украинская государственность жертвенную миссию исполнять. Но тут уточнение нужно. Угрозу вторжения «слуги народу» никак не хотят увидеть. Зато мэр-Кличко уже и бомбоубежища готовит. И зенитные пулемётные установки из загашников вытащил. Интересно только, а какой вид самолетов ими сбить можно? Времен первой мировой? Или летающую этажерку. Но, бывшему боксеру задумываться незачем. А думать — не привык. Ему сказали: «Люминий!». Значит, так оно и есть. И как бы для проформы — «зеленая команда» форум местных и региональных властей в Харькове провела.
Собрали мэров-пэров, военно-гражданских администраторов и прочих своих ставленников и «задачи поставили». Теперь они «планы эвакуации» готовят. Перво-наперво определили они круг лиц, которых нужно спрятать сразу. Сохранить для украинской государственности. И чтобы под трибунал народа Донбасса не попали. Перечень документов составили, которые необходимо уничтожить. И даже, если вторжения не будет — они их, скорее всего, все равно сожгут. Отвечать «по закону» не хотят. А такого натворили… на два пожизненных минимум! Так лучше уже умалишенным прикинуться. Авось, прокатит. Обострение».
«Я и так и так ломал голову, но каких-то экстра веских (а других быть не может — война ведь) причин для ввода российских войск на Украину я не вижу, — считает дончанин, блогер Рашит Романов, — но это с нашей точки зрения. У Запада свои цели и намерения. Весьма возможна провокация на Донбассе или в Приднестровье. В таком случае вероятно всё. Но и при таком стечении обстоятельств будет не война, а необходимый ответ (с далеко идущими последствиями)».
И напоследок
Одна моя знакомая, переехавшая в 2014 году в Киев, прислала мне некий текст, который разослали родителям дошколят в Киеве. Текст прислала с припиской от себя: «Смотрите, что вы натворили! Это вы, дончане, которые остались, виноваты в том, что теперь на нас собирается напасть Путин. А мы ни в чём не виноваты, мы просто хотим растить своих детей в мире». Милая моя, так и мы хотим! Но пока не получается.
«Шановні батьки, всім доброго дня!
Всі ми бачимо та знаємо ситуацію в нашій країні, тому не панікуємо, але міри обережності маємо зробити.
Тому прохання — зробити для кожної дитині бейдж з ініціалами дитини та ініціалами батьків, адресою проживання та номерами телефонів.
Маленька торбинка, рюкзачок тощо, в якій має бути печиво «Марія» та 0,5 л. простої води. На всяк випадок.
За будь яких обставин ми будемо знаходитись в днз, із алгоритмом дій ми ознайомлені.
Дякую за розуміння та не панікуємо.
Дошкільний заклад працює в звичайному режимі.
До нових зустрічей».
(Уважаемые родители, Всем доброго дня!Все мы видим и знаем ситуацию в нашей стране, поэтому не паникуем, но меры предосторожности должны сделать.Поэтому просьба-сделать для каждого ребенка бейдж с инициалами ребенка и инициалами родителей, адресом проживания и номерами телефонов. Маленькая сумочка, рюкзачок, в котором должно быть печенье «Мария» и 0,5 л. простой воды. На всякий случай. При любых обстоятельствах мы будем находиться в ДОУ (дошкольном образовательном учреждении — Прим.ред.), с алгоритмом действий мы ознакомлены. Спасибо за понимание и не паникуем. Дошкольное учреждение работает в обычном режиме.До новых встреч).
Никто из этих родителей не знает, как это вести ребёнка в сад или в школу, когда город сотрясается от ударов арты! Никто из них не видел, как учат детей выходить в узкий коридор, надевать противогазы, закрывать голову руками. Это наши донбасские дети знают, что делать и куда бежать в случае реального обстрела. Порошенко обещал нашим детям подвалы. Наши дети их получили.
Злорадствую ли я, что сегодняшние киевляне трясутся от страха? Нет. Не злорадствую. Нет ничего страшнее войны. И нет ничего смешнее придуманной войны. Война у них в головах, а у нас на улице. И правду говорят, палач больше всего боится именно своего топора, той смерти, которую сам всегда осуществлял, ведь он о ней знает всё и не знает при этом ничего, так как никогда не смотрел на лезвие своего топора снизу.