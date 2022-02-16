Президент США Джо Байден в телеобращении заверил, что Вашингтон не стремится к прямой конфронтации с России, и выразил готовность заключить сделку по гарантиям безопасности, при этом проинформировав Украину, что американские военные защищать ее не будут

15 февраля, когда в Москве был поздний вечер, в Соединённых Штатах глава Белого дома выступил с речью по Украине — как раз накануне даты, когда, по его собственным словам, должно было состояться «вторжение России» в эту страну. Комментируя эти абсурдные заявления, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поставить будильник, чтобы не проспать «нападение», и сказал, что глава государства Владимир Путин в шутку интересовался, не называли ли точное время «вторжения». Захарова сыронизировала о графике будущих «вторжений» РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны с Украиной — страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура. 77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории. Вторая мировая война была вынужденной. Однако, если Россия нападёт на Украину, это будет войной по выбору или войной без повода и причины», — заявил президент США Джо Байден.

«Нападение России на Украину» он назвал по-прежнему очень вероятным, однако, как и всегда, не привёл никаких подтверждений своих слов. О наличии каких-либо доказательства неизбежности «вторжения РФ» журналисты нидерландской программы Nieuwsuur спросили постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд.

«Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход», — ответила она.

На вопрос, нет ли риска потерять доверие общественности, потому что, «откровенно говоря, западным правительствам не впервой лгать о неизбежных нападениях в других странах», дипломат парировала: «Послушайте, речь идёт не о Западе. Речь идёт о России. Речь о том, что в 2014 году российские войска вошли в Крым и до сих пор там находятся. Речь идёт о том, что у России на границе с Украиной 100 с лишним тысяч военнослужащих».

Речь идёт как раз-таки о Западе: если бы США и их союзники не поддержали госпереворот на Украине, Крым не обратился бы за помощью к России и не вошёл бы в её состав, воспользовавшись правом на самоопределение народов, закреплённым в Уставе ООН, кроме того, если бы НАТО не проводили военные учения у границ РФ, она бы не стягивала войска к рубежам, но при этом они находятся на собственной территории, в отличие от тех же военных стран Североатлантического альянса.

А уже в интервью телеканалу Al Jazeera Томас-Гринфилд снизила градус конфронтации.

«Я не могу предсказать, что сделают русские. Они могут принять решение не вторгаться, — сказала дипломат, добавив: — но я знаю, что они продолжат угрожать безопасности Украины и угрожать её суверенитету, если мы не найдём пути решения проблем безопасности, которые, как они заявляют, есть в регионе». Война, которой нет. Зачем США врали о «российском вторжении» на Украину © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

То есть вновь в ход идёт приём «Highly likely»: доказательств у нас нет, но с высокой долей вероятности всё может произойти.

Несколько смягчил воинственную риторику и Байден: «Позвольте выразиться чётко по поводу того, чего мы не делаем: Соединённые Штаты и НАТО не угроза России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать. Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию».

Требование не размещать вооружение в районах досягаемости территории РФ, прежде всего в соседних странах, содержится в проекте Москвы по обеспечению гарантий безопасности, переданных Вашингтону и Североатлантическому альянсу в декабре.

Тем не менее Байден пригрозил предпринять меры, если «вторжение» всё-таки произойдёт. Однако при этом подчеркнул, что в случае начала военных действий на Украине не собирается отправлять туда американские войска.

«Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я чётко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно», — заявил президент США.

Во-первых, Россия никогда не целилась на Украину, как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в интервью телеканалу Sky News, РФ не обладает ни планами, ни причинами вторгаться на территорию Украины, равно как и подготовленной для такой операции военной инфраструктурой. Во-вторых, американцев на Украине почти не осталось — власти США рекомендовали гражданам отказаться от поездок на Украину, разрешили уехать даже дипломатам.

Сказки про «нападение на Украину» американцы рассказывают для того, чтобы создать повод для введения очередной порции антироссийских санкций, не стала исключением и нынешняя ситуация. Группа республиканцев внесла на рассмотрение Сената законопроект об ограничительных мерах в отношении РФ из-за кризиса вокруг Украины, который предусматривает немедленную остановку проекта российского газопровода «Северный поток — 2», а также «направляет мощный сдерживающий сигнал, возлагает на Россию большие экономические и военные расходы». Однако Белый дом выступает категорически против применения превентивных мер. Артамонов раскрыл, что случится, если Запад введёт «адские санкции» против России © РИА Новости, Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Байден в своей речи предупредил об ущербе, который могут понести сами Соединённые Штаты: «Если Россия решит вторгнуться, последствия будут и здесь, дома. Не буду притворяться, что это будет безболезненным, это может повлиять на цены на энергоносители».

И дело не только в стоимости энергоносителей. Как пишет издание Politico, США и европейские страны не могут договориться о том, сколь жёсткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить, вряд ли санкционные пакеты будут идентичны, поскольку, согласно имеющейся информации, предполагаемые американские санкции «могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией».

Байден уточнил, в чём заключается подход Вашингтона: они готовы и к решительному ответу на «нападение России на Украину», и к дипломатическому взаимодействию с Россией для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом.

«И у нас, и у них есть обеспокоенности в сфере безопасности. Президент Путин и я согласились, что наши команды должны продолжать работать с этой целью вместе с нашими европейскими партнёрами. Российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех. Пока есть надежда на дипломатическое урегулирование, которое предотвратит использование силы, мы должны работать в этом направлении», — заявил президент США.

Более того, Байден выразил готовность зафиксировать письменные договорённости по безопасности с Россией в случае их достижения.

«Вот уже несколько недель мы с нашими союзниками и партнёрами участвуем в безостановочной дипломатии. В эти выходные я говорил с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы, чтобы ответить на оправданные опасения, связанные с безопасностью, если это то, чего он хочет», — сказал американский лидер.

В ответе на российские инициативы по гарантиям безопасности США, в отличие от НАТО, выдвинули несколько предложений, по которым возможна дальнейшая работа, однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние 2-3 года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда Москва обострила проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнёс их как свои инициативы. Речь, в частности, идёт о решении проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, о согласовании предельной дистанции сближения боевых самолётов и боевых кораблей во время учений и других военно-технических мерах в сфере укрепления доверия. При этом, по словам министра, эти инициативы не затронули ключевые для РФ темы, что неприемлемо.

Смена позиции Запада произошла ​​​​​​​только после того, как они осознали всю серьёзность намерений РФ, отметил Лавров. Дипломат уверен, что у России, США и НАТО есть шанс договориться по тем вопросам, которые Москва считает для себя приоритетными.

«Ранее Россия даже не пыталась так активно продвигать свои интересы во внешней политике. Со времён Горбачёва РФ придерживалась политики намёков и никогда не формулировала свою позицию жёстко. Поэтому нынешняя решимость Москвы держаться намеченного курса, несмотря ни на что, пугает США и их союзников, заставляя идти на компромисс», — заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в комментарии телеканалу RT. Олег Матвейчев: неужели на Украине всё ещё верят в то, что США так взахлеб их любят? © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он считает, что свою роль сыграли и военные манёвры — на Балтике, в Чёрном и Средиземном морях, на Дальнем Востоке, передислокация разных родов войск, начиная от МиГ с системами гиперзвукового перехвата и заканчивая ракетными комплексами С-400 — такая демонстрация была необходима, чтобы на Западе знали, что Россия сильна не только своей дипломатией. Россия впервые за 30 лет использовала военно-технические средства именно в качестве инструмента политики. Сегодня на Западе ещё раз убедились, что война (даже в региональном масштабе, на ограниченном театре боевых действий) против России — это серьёзные риски, и хорошо задумались об этом, добавил Подберёзкин.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» заявил: «Я считаю, что заявления Байдена — это проявление того, что готовится соглашение России и США. И Москва дала сигнал, что готовит письменный ответ. Понимая это, Украина должна в одностороннем порядке начать сокращение военного контингента возле Донбасса, увезти в одностороннем порядке тяжёлую технику, ввести мораторий на первый выстрел, обратиться к ОБСЕ с просьбой увеличения миссии на переходный период и заявить о готовности к переговорам о глубокой автономии Донбасса».