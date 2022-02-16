В ночь на 16 февраля, согласно информации западных СМИ, Россия была обязана вторгнуться на Украину. Ссылались масс-медиа на западную разведку. Но ни в час, ни в три часа ночи, как обещали источники в разведке, нападения так и не произошло

Первоначально британские издания The Mirror и Τhe Sun утверждали, что вторжение начнётся в три часа и в час ночи по местному времени. При этом ссылались СМИ на источники в американской разведке.

Панику подогревал перенос посольств западных государств из Киева во Львов — на Запад Украины, а также заявления западных политиков. При этом и руководство России, и даже руководство Украины уверяли: никто никуда вторгаться не собирается. Официальный Киев и вовсе просил Запад не распространять непроверенные слухи: это вредило украинской экономике. «Кабанчик на закланье»: Золотарев оценил шансы на новый костер войны в Киеве © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

В Москве же под конец словно устали оправдываться.

«Им (украинцам. — Ред.) лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию британских таблоидов.

Однако раздутая западными СМИ и политиками паника дала свои плоды. Позабытые на Западе с 1991 года страхи снова будоражили умы. Ну а западные журналисты нагнетали обстановку. Они рисовали картины, подобные той, которую воплотила вышедшая 15 лет назад популярная компьютерная игра World in Conflict.

«Товарищи! Приятно видеть вас сегодня здесь. И будет ещё приятнее видеть вас прорывающимися через эту стену. Мы научим этих натовских псов сражаться! Они думали, что подчинили нас. Они думали, что мы пали. Но сегодня мы покажем, что Красная Армия не перед кем не преклоняет колени!» — говорил в заставке к той игре советский десантник Малашенко, стоя на броне БТРа перед Берлинской стеной.

В конце речи над ним пролетали военные самолёты, устремляясь на Запад.

«По машинам! Мы идём на войну!» — заканчивал речь Малашенко.

Подобной картины и ожидали на Западе. Чтобы не пропустить прохождения российских танков по Крещатику, агентство Reuters под вечер 15 февраля запустило онлайн-трансляцию происходящего на Площади независимости (Майдан Незалежності. — Укр.).

Но вторжения не произошло.

Газеты вынуждены были менять тексты своих «апокалиптических» текстов. Так, The Sun поменяла слова «завтра в час ночи» на «в любое время». Отчего текст встал выглядеть так: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США».

Там, где говорилось о «наиболее вероятном времени отдачи приказа», теперь стоит фраза «ночь прошла без происшествий». Провокация или «Минск-3»: эксперт назвал два сценария кризиса в Донбассе © AP, Efrem Lukatsky

Впрочем, некоторые происшествия этой ночью всё же были.

Крах или победа

Минувшая ночь нанесла ещё один сильный удар по имиджу коллективного Запада.

«Проснулся попить водички. За окном тишина, никакой российский десант на медведях в Одессе не высаживается, ракеты не падают, интернет работает. Не то чтобы я ожидал другого, но факт остаётся фактом: все те, кто рассказывал о российском вторжении отныне официально являются лжецами. То есть теперь у нас не просто "американские власти", а "американские власти, вравшие о вторжении России". Не просто "западные СМИ", а "западные СМИ, вравшие о вторжении России" и далее по списку», — отметил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Он отметил, что теперь можно с полным основанием обвинить и западные СМИ, и западных политиков в том, что они лжецы.

Похожей точки зрения придерживается и народный депутат Украины от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«В эту ночь не стали самураи нарушать границу у реки. Британия реально превратилась в посмешище со своими газетами», — написал он утром 16 февраля в Telegram.

А некоторые украинцы и вовсе решили потроллить Запад. Так, неизвестные неподалёку от Майдана включили на всю громкость гимн Советского Союза. Сделали это для того, чтобы музыка попала в стрим, который вело агентство Reuters.

В России тоже смеются над вторжением.

«Ну чо, кто где, вторженцы? Полтаву взяли?» — спрашивает один из популярных аккаунтов в Twitter.

Ну чо, кто где, вторженцы? Полтаву взяли? — РИП Новости (@riarip) February 16, 2022

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А на Западе, как в популярном на постсоветском пространстве фильме «ДМБ», «превращают постыдный недуг в подвиг».

«Я не знаю, почему мистер Путин принял такое решение (не вторгаться. — Ред.). Никто точно не знает. Но я точно знаю, что единство с нашими партнёрами в Европе, которое мы увидели, под руководством президента Байдена, результаты нашей поддержки Украины <…> повлияли на мистера Путина», — заявил сенатор-демократ Бен Кардин.

Он отметил, что никто не знает о дальнейших намерениях российского президента. Однако США, по мнению Кардина, продемонстрировали намерение защищать Украину.

Ну а западные СМИ нашли другую опасность. Так, издание Washington Post со ссылкой на данные разведки США пишет, что хакеры, якобы связанные с РФ, вероятно, широко проникли в военные, энергетические и другие критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных и готовности нарушить работу этих систем в случае войны или эскалации конфликта.

Кроме того, ссылается издание и на неназванного высокопоставленного американского чиновника, который утверждает: Россия якобы может нарушить работу украинских поставщиков критически важных услуг: электроснабжения, транспорта, финансов и телекоммуникаций.

При этом делаться это будет не только для поддержки военной операции, но и просто для того, чтобы посеять панику и попытаться дестабилизировать ситуацию на Украине. Ищенко рассказал, какую провокацию готовят на Украине и когда это случится

«Мы не знаем, намерены ли они сделать это. Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — рассказал чиновник.

А другой неназванный американский чиновник и вовсе заверил издание, что хакеров, якобы работающих на российские спецслужбы, удалось засечь внутри украинских систем.

Хакеров из России обвинили в разработке специального вредоносного программного обеспечения для использования против Украины.

В общем, если западные СМИ опростоволосились с реальной войной, то поправлять имидж они будут при помощи войны виртуальной.

Ну а 16 февраля 2022 года остается в памяти потомков днем, в который так и не началась война. Впрочем, некоторые СМИ на Западе заявили, что «нападение» все же нельзя совсем исключать.