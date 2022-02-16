Российские и украинские политологи, журналисты и политики обсудили ситуацию в мире, состояние отношений России и Запада и варианты того влияния, которое может оказать на них голосование в Госдуме об обращении к президенту рассмотреть вопрос о признании республик Донбасса

Дискуссия по этим и по другим вопросам под общим названием «Украина. Между войной и миром» состоялась в Институте стран СНГ во вторник, 15 февраля.

Страсти по признанию ЛДНР © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк Владимиру Путину.

Каким будет окончательное решение? Известный украинский политолог Михаил Погребинский высказал предположение: скорее всего, решение [о признании ЛНР и ДНР] уже принято и даже существует в письменном виде — речь об ответе американцам.

По словам политолога, на первый взгляд, положение у Путина сложное: если признать республики, то Запад введёт санкции. Но понятно, что санкции будут вводить в любом случае. Поэтому можно предположить, что Россией тоже может быть сформулирован ультиматум — например, если в течение месяца Киев не предпримет шагов по реализации Минских соглашений, тогда Россия и Путин примут решение о признании.

«Мне кажется, что это может быть частью ответа американцам», — сказал Погребинский. Говоря о внутренней ситуации на Украине, он отметил, что «рационально объяснить многие действия невозможно». Например, американцы сейчас «что-то жгут» в посольстве — «значит, они допускают, что Киев будет захвачен войсками России?»

«На мой взгляд, это просто невероятное предположение, бред. Как и то, что какая-то прабабушка учится стрелять… Выглядит как "Квартал 95", смешить людей — но людям не смешно», — сказал политолог.

Он продолжил: на Украине десятки тысяч людей работают по контрактам с американцами, например, в сфере IT, и они могут потерять работу, «вот что людей беспокоит». А когда мэр Киева Кличко идёт записываться в самооборону — это выглядит как трагикомедия. Но на некоторых, наверное, это действует…

Провокация или «Минск-3»: эксперт назвал два сценария кризиса в Донбассе © AP, Efrem Lukatsky Вадим Пристайко предложил — если так можно избежать войны, можно отказаться от курса в НАТО. Если американцы согласятся с этим, то Верховную Раду убедят проголосовать за соответствующие решения, предположил эксперт (отметим, Пристайко уже заявил, что его слова «не так поняли». — Ред.).

Отвечая на вопрос, способствует ли запуск процесса признания ЛДНР внутреннему кризису на Украине, как это может использовать условная «партия войны», эксперт отметил: что бы ни решили, а «партия войны» найдет способ действовать против России. По мнению Погребинского, возможность признания республик Донбасса — это последний аргумент перед выходом из Минских соглашений, поэтому тут «нужно привести все аргументы». А обращать внимания на «партию войны» нет резона.

«Я хочу вернуть Донбасс, но вернуть в Украину, в которой можно жить. Пока это невозможно. Мы приближаемся к потере Донбасса», — констатировал Погребинский.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что президент России, перед тем, как принять решение, будет советоваться с Совбезом и другими инстанциями, возможно, ему будут говорить: «всё равно, кроме нас никто не признает».

На это есть ответ, сказал политолог, напомнив, что 14 лет назад Россия признала Абхазию, и с тех пор там не гибнут люди «и это оправдывает всё, это самое главное».

По мнению Жарихина, с признанием республик будет много проблем, это хуже, чем «Минск-2», но это лучше, чем сегодняшняя ситуация, когда ради желания США держать «горячую точку» посреди Европы в Донбассе проливается кровь.

Проблема Минских соглашений с самого начала заключается в том, что в гаранты пригласили подельников Украины в создании той ситуации, которая и привела к необходимости подписания этих соглашений, подчеркнул эксперт, добавив, что «именно они были интересантами госпереворота, следствием которого и были события в Донбассе».

Жарихин предложил представить, что Киев полностью выполнил «Минск-2», создана федерация, Украина с Донбассом, но тогда невозможна была бы нынешняя украинская власть. Тогда, по мнению эксперта, Украина была бы похожа на Украину времен Кучмы — Запад тяготеет к Европе, Восток — к России. То есть нынешние власть имущие должны были бы отдать власть. С этой позиции для власти Порошенко, а затем Зеленского, «это было невыполнимо», отметил эксперт.

По его словам, уже тогда, когда поставили подписи, всем было понятно, и России тоже, что Минские соглашения выполнены до конца не будут. Вообще, договорная дипломатия Европы себя исчерпала, констатировал эксперт, добавив, что США перешли к другой дипломатии — к дипломатии действия, к дипломатии красных линий. Звоночки были. Обещали: «не будем расширять НАТО» — обманули.

«Обманывают не только Россию, обманывали и других — мы слишком долго этого не замечали», — сказал Жарихин. Он продолжил: это значит, что «дипломатия 21 века — это отказ от соглашений, когда они становятся невыгодны, это санкции как оружие, это давление в СМИ, хайли лайкли и т. п.». Система имеет побочные эффекты: ликвидация свободного рынка и ликвидация свободной прессы уже внутри системы.

Система красных линий может быть выражена кратко: если вы нападёте, мы сделаем то-то и то-то. Начали США, но теперь и Россия тоже стала этот метод использовать, сказал политолог, добавив: в частности, это может быть применено в ситуации с признанием республик Донбасса.

«Тут тоже система красных линий: признаем, если вы не сделаете то-то и то-то. Вот и выбирайте. Мы должны и дальше переходить на дипломатию действия, и быстрее», — сказал Жарихин.

С этим согласился директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, России надо переходить и к более жесткой информационной работе. Запад называет киевский режим демократическим, но какая там демократия? Россию же называют диктатурой. И в таких условиях в России пытаются соблюдать объективность — а она нужна теперь только в аналитических записках и в толстых журналах, сказал эксперт, предложив участникам дискуссии назвать «хотя бы один объективный американский телеканал».

Марков также отметил, что давно пора открыто признать: «никакой независимой Украины нет, там с 2014 года американский гибридный оккупационный режим».

По словам политолога, имеет смысл обвинять киевский режим в массовых репрессиях, нужен список политзаключенных, жертв, и на всех переговорах с Западом это необходимо использовать, «это их больное место». На Украине хунта, подчеркнул Марков, все оппоненты власти вынуждены были бежать и в выборах не могли принимать участие. Он также подчеркнул, что никто в украинской политике не решается потребовать расследования расстрелов на Майдане и убийств людей в Одессе 2 мая.

Что дальше? Никто точно не знает. Руководство России, предъявляя Западу ультиматум, имеет какой-то план — естественно, никто не знает какой, отметил Марков. По его мнению, возможны сценарии. Первый: под давлением киевские власти начнут выполнять «Минск-2», тогда Донбасс будет использоваться как рычаг для трансформации украинского режима — «не путем войны, но мирно».

«Нам война на Украине не нужна», — подчеркнул эксперт, добавив, что это была бы война гражданская. Если же Киев не станет выполнять соглашения, то тогда — признание ЛДНР. Там тоже несколько вариантов: может оставаться всё как есть, но с признанием. Значит, обстрелы будут продолжаться. Но может быть так: признание, военный союз с РФ, и тогда РФ обеспечивает безопасность — «тогда обстрелов не будет».

США такой вариант устраивает, им нужно не допустить выхода РФ за пределы Донбасса, считает эксперт. По его словам, есть и третий вариант — военные действия и последующее освобождение Юго-Востока Украины. Как это будет происходить, если будет, тоже никто не знает. Возможно, будет партизанская война. А возможно, будет как в Крыму. Эксперт вспомнил в связи с этим Чечню, отметив: «там воевали, но теперь там поддержка Путина выше, чем в Москве».

Публицист и исследователь Кирилл Фролов отметил, что никакого нападения России на Украину, конечно, не планируется, более того, по его мнению, Россия не вела серьёзной работы даже «в битве за умы и сердца» украинцев. Теперь же в качестве панацеи предлагают неокучмизм, отметил публицист, добавив, что, по его мнению, «неокучмизм более опасен, чем открытая необандеровщина».

«Кто автор книги "Украина — не Россия"? Кучма. Неокучмизм ничего не меняет», — считает эксперт. Однако, по его мнению, не всё так плохо: например, информация о переводе западных дипмиссий во Львов «даёт надежду на то, что Малороссию еще можно вернуть».

Госдума сделала первый шаг к признанию ЛДНР Россией © коллаж Украина.Ру Андрей Бакланов. По его словам, важно соотношение военных и политических факторов. В течение последних сорока лет соглашения заключались с преобладанием политических факторов, слишком часто российские власти шли на уступки. Результат известен. И сейчас США втягивают Москву в игры по своим лекалам. В чем эти их лекала: создавать кризисы подальше от своих границ. По Украине их цель — создать у границ России узел противоречий и конфликтов, испортить отношения Москвы с ЕС.

«Сценарий, к сожалению, срабатывает, наше простодушие иногда пугает», — сказал дипломат. По его словам, «красных линий» явно не хватает. При этом, если Москва признает республики, Россию будут упрекать в том, что она сама вышла из Минских соглашений. «Это устраивает? Нет. Надо жестче с теми, кто убивает, но формат не менять», — отметил дипломат. Он призвал учесть исторический опыт и рекомендовал «не принимать скоропалительных решений, тщательно просчитывать все варианты».

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на это сказал, что он понимает профессиональное миролюбие дипломатов, но — «нужно сказать правду, а она в том, что любой компромисс со стороны России будет расценен Западом как слабость, и это будет измеряться жизнями людей, по несчастью, живущих в Донбассе». И это отступление не будет последним. По его словам, «Россия Западу живой не нужна», концепция Запада — Россию расчленить и уничтожить».

Пока Россия слаба, поэтому должна вести себя, исходя из своих реальных возможностей, отметил Колеров.

А какие настроения в Киеве? Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Скворцов. По поводу предполагаемой «обратимости украинства» и идеи трансформации Украины он высказал такое мнение: трансформация невозможна, так как «сама идеология украинства — это "анти-Россия", это можно только залечить, но не вылечить».

Скворцов напомнил о результатах социологических опросов, согласно которым, сейчас около 48% респондентов согласны, что украинцы и русские — единый народ. Ранее так отвечали 65%. При этом враждебность к руководству РФ, которое как раз это и заявляет, присутствует — «это результат государственной гуманитарной политики и целенаправленной работы СМИ».

«Я думаю, таким же образом возможна и денацификация Украины», — считает Скворцов. По его словам, идейных русофобов в стране около 20%, столько же идейных русофилов. А 60% — «болото», которое под воздействием пропаганды может склониться в ту или иную сторону.

Что касается настроений в Киеве, то за три месяца антироссийской военной истерии «все от нее устали». Никто особо о войне не говорит, «тревожные чемоданчики» не собирает, рассказал журналист, добавив, что многие обсуждают бытовые вопросы — например, заказали пальто в Харькове, а вдруг война, вдруг Харьков захватят — что тогда, как получить пальто? И т. п.

В свою очередь, социолог Евгений Копатько отметил, что американцы работают очень системно. Прошло 30 лет независимости Украины, и можно сказать, что само обсуждение вопроса, будут ли русских встречать с цветами, или как, — «это самое страшное, что случилось в нашей истории».

Русские не были национальным меньшинством, теперь — меньшинство, 60% граждан были против вступления страны в НАТО (сейчас наоборот за). Проблема русского языка… теперь вообще не обсуждается. Что касается понятия «единый народ» (русские и украинцы. — Ред.) — то в конце лета прошлого года 55% отвечали социологам, что нет, не единый, и около 40% считают, что один народ, обрисовал ситуацию эксперт.

«Ситуация патовая, нам уже навязали повестку противостояния, — будем воевать или нет. В этом-то и смысл когнитивной войны», — отметил Копатько. Он добавил, что надо бы изучать и вопрос, как Украину воспринимают в России, и предположил: выяснится, что большинство россиян считает, что Украина — это другая страна.

Что до Украины, то картина такая. «Пророссийских сил в Украине нет, от слова совсем, — утверждает социолог. — И как возвращать ситуацию в прежнее русло, если все элиты, по факту, прозападные? На сегодняшний день мы в ситуации, когда нет хороших решений… Пока проблемы решаются за счёт Донбасса — за счёт людей, которых убивают там».

Принимавший участие в дискуссии представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Денис Мирошник рассказал, что в ЛНР все обсуждают решение Госдумы. По его словам, решение назрело, и к этому подталкивает отсутствие движения в Минском формате, более того «на позициях сегодня неспокойно».

Он рассказал о ряде проблем, с которыми сталкиваются жители республик (а их четыре миллиона человек) и отметил, что многие из этих проблем Россия могла бы решить и вне рамок вопроса о признании ЛДНР. По словам Мирошника, не следует предпринимать шагов, которые можно расценить как срыв переговоров в Минском процессе. При этом, по его словам, ответ на вопрос, будет ли признание Россией республик являться выходом из соглашений, нужно обсуждать в Совбезе ООН.

Мирошник предположил, что украинский режим находится на пороге трансформации, и «России пора перестать играться», необходимо иметь программу, четкий «набор действий» на этом направлении. Пока, по его словам, «такой программы нет».

Экономист Дмитрий Марунич рассказал о потерях Украины, связанных с раздуванием военной истерии западными СМИ и политиками — впрочем, по его словам, драматизировать не следует, «убежали спекулянты». При этом он выразил надежду на то, что «возобладает разум» и ситуация нормализуется. Более существенные риски для Украины, по мнению Марунича, несут высокие цены на энергоносители, в результате уже сейчас «некоторые отрасли стоят».

Принимавший участие в дискуссии представитель непризнанной ЛНР Алексей Селиванов (телеграм-канал Друзья майора Селиванова) заявил, что Украина сама «империя», слепленная из разных по ментальности регионов. И предложил вспомнить классика, который говорил: прежде чем объединяться, нужно сначала решительно размежеваться.

Борьба за Украину — это всерьёз и надолго, из этой борьбы нельзя выйти по собственному желанию, надо настраиваться на долгую и терпеливую работу, чтобы предотвратить превращение украинцев во врагов России, сказал директор Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Он подчеркнул, что речь идёт о миллионах людей, которых Россия не может «отдать на откуп бандеровцев».

Поэтому и дела с Украиной надо вести таким образом, чтобы эта задача была выполнима, сказал политик. Говоря о голосовании в Госдуме, он напомнил об остроте ситуации: «завтра же у нас война с Украиной, по версии Байдена». При этом политик усомнился в том, что Америке такая война нужна и что она является целью, «они просто ведут свою игру».

В чем состоит игра США? По мнению Затулина, Штаты осознали, что напряженность, которую Россия в определённой степени поддерживает, позволяет им находить свою выгоду: так, США консолидировали союзников, заставили замолчать диссидентов (например, Макрона)… Украина не вступает в НАТО, но НАТО вступает в Украину под предлогом «российской угрозы». Наконец, Европу заставляют раскошелиться на дорогой американский сжиженный газ.

Психоз раздувается, поскольку это позволяет США реализовывать определенные цели, считает Затулин. Однако, продолжил он, в такой тактике есть и минусы для Америки: так, Россию это подталкивает на восток, к Китаю, а регулярные объявления новых дат «вторжения России» начинает смешить уже и западную публику… Постоянно держать строй — не самое простое дело и не самое дешевое.

Но вопрос остается: хотят ли США действительно подтолкнуть Украину к реальным боевым действиям? Вряд ли, там понимают, чем это закончится для Украины, считает политик. Он продолжил: подключаться к реальной борьбе Западу не хочется, определенных граней переходить они не хотят, точно так же не хочет этого и Зеленский. Поэтому, предположил Затулин, рано или поздно, но ситуация будет нормализоваться.

«Но нам бы хотелось, чтобы в результате всей этой военной тревоги мы продвинулись к главному: к гарантиям того, что в этой части нашей границы и соседней Украины будет мир. Этими гарантиями на данный момент являются только Минские договорённости», — сказал Затулин. Он добавил, что договорённости не являются идеальными, но они «единственные существующие, и это надо понимать».

Поэтому, продолжил политик, он считает, что в Госдуме «дали слабину», проголосовав за обращение к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР. Затулин рассказал, почему он является противником инициативы о немедленном признания ЛДНР — «особенно в нынешней ситуации». По его мнению, о людях Донбасса можно лучше позаботиться, расширив возможности принятия их в российское гражданство.

«И я, безусловно, считаю, что в случае, если Украина нападёт на Донецк и Луганск, мы должны будем вступиться в их защиту», — сказал политик. Однако, по его словам, немедленное признание республик может привести к проигрышу, поскольку тогда в этой «шахматной партии» пропускаются несколько необходимых ходов. Так, по его словам, «чтобы признание ЛДНР состоялось, нужно, чтобы Украина сама нарушила, грубо и очевидно, Минские соглашения».

То есть вопрос о немедленном признании ДНР и ЛНР можно ставить в повестку, если Киев нападёт на республики, отметил депутат, напомнив об истории признания Абхазии и Южной Осетии.

Теперь же все западные СМИ пестрят сообщениями, что Россия будто бы уже вышла из Минских соглашений. К тому же в силу текущей геополитической реальности осуществить такое признание в настоящее время может оказаться невозможным, предостерег Затулин. Он добавил, что это, помимо прочего, ломает стратегию в отношении Украины, а она в том, чтобы добиться трансформации политического поля в стране.

С этим согласился журналист Владимир Скачко, отметивший, что и с признанием республик, и с «вторжением», и с дипломатией красных линий получается фальстарт, по той причине, что «Россия элементарно не готова проводить эти три вещи». Не готова Россия признавать ЛДНР, не готова вторгаться в Украину, поскольку «не готова брать на баланс» всю страну. Отстаивать «красные линии» у России тоже нет ни возможности, ни готовности, считает Скачко. Он уточнил: или же возможности есть, но нет готовности… По мнению журналиста, и «Москва — город спящий», и значительная часть российской элиты просто «спит».

При этом, продолжил Скачко, разорённую Украину хотят «впихнуть» снова в Россию и России придётся её, по всей видимости, принять. Но сможет ли она в неизбежной новой «борьбе мягких сил» предложить новые смыслы, смыслы единого или триединого народа? В этом есть большие сомнения, высказал журналист свою точку зрения.

В свою очередь, украинский политолог Александр Дудчак отметил, что при всей «войне», товарооборот Украины с Россией вырос по сравнению с прошлым годом на 23%. Какая же это война?

Просто о сложном. Возможна ли война между Украиной и Россией © коллаж Украина.Ру

Тем временем когнитивная война в Украине продолжается. Как отметила Валентина Григорина, вызывает удивление, как старшему поколению в короткий срок удалось вбить в голову, что Россия — враг, а что же говорить о молодёжи, которой внушают это со школьной скамьи?

Организуя «территориальную оборону», олигархо-националистическая власть Украины делает народ, простых людей соучастниками этой войны. Пусть ружья пока деревянные, но «в головах созревает готовность принимать участие в преступлениях, считает эксперт. Она также отметила, что из медийного поля Украины последовательно убирают все неугодные СМИ. Вывод такой: «ситуация сама по себе не рассосётся»…

Отметим, президент РФ Владимир Путин на брифинге 15 февраля после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем прокомментировал обращение Государственной Думы по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, необходимо «сделать всё для решения проблем Донбасса, но прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».